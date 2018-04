Brněnský sprint pro Toulavý smartphone. K vítězství stačila finta

Na soutěžící jsme v úterý po poledni čekali u lázní v Kopečné ulici jen pár minut. Petr Horák a Jan Tošovský se přiřítili na kole a za okamžik se o třetí finálové místo strhl sprinterský souboj, který vyhrál Lukáš Vala.

Soutěžní úkol byl jednoduchý. Finalisté museli pomocí smartphonů Vodafone Smart II najít odpověď na otázku, jak se jmenuje nejvyšší hora Havaje a jak je vysoká (od mořské hladiny).

Petr Horák a Jan Tošovský na to šli tradičně a ťukali otázku do mobilního vyhledávače. Lukáš Vala zvolil jinou taktiku a otázku do telefonu nadiktoval. A udělal dobře, správnou odpověď se dozvěděl jako první a vyhrál tak první cenu smartphone Nokia Lumia 610.

Všichni finalisté dostali ještě dárkové tašky od redakce iDNES.cz a od partnera soutěže Vodafonu. Drobnými dárečky jsme pak obdarovali i další soutěžící, kterým se nepodařilo dorazit mezi prvními třemi.

Další kolo soutěže Toulavý smartphone pokračuje již ve čtvrtek. Nápovědu, kam se podíváme v tomto kole, ale čekejte již ve středu. Sledujte naše stránky a facebookové profily Mobil.cz a Vodafone CZ, případně twitterový účet Vodafone ČR.