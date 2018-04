Toto jsou první tarify Oskara. Našli jsme je v redakčním smetí

Někdy si za odkládání „nepotřebných“ dokumentů nadáváme, protože se nám jich v redakci kupí opravdu hodně. Ale někdy si za naše bordelářství gratulujeme. Když se totiž jednou za čas dáme do úklidu, najdeme občas velmi zajímavý poklad.

Tentokrát nás zaujala kompletní obálka, v které Oskar rozesílal první SIM karty nedočkavým zákazníkům ještě před startem své sítě. Letos to bylo patnáct let. Oskar startoval 1. března 2000, ale první SIM rozesílal zákazníkům už od ledna. Z té doby také pochází naše obálka. SIM v ní už není, ale kompletní dokumentace ano. A je to zajímavé čtení.

Oskar byl třetí tuzemský operátor, v roce 2006 ho převzal nadnárodní Vodafone. Jenže před startem své sítě se Oskar vůbec nejmenoval Oskar, jméno představil až krátce před spuštěním sítě. První SIM tak distribuoval pod názvem mateřské firmy, která získala o rok dříve licenci. Na obálce tak není logo Oskara, ale ještě Českého mobilu.

Pikantní bylo, že Oskar nejprve oznámil své jméno a až posléze zjistil, že doména oskar.cz je obsazená. Držel jí prodejce výpočetní techniky Comfor, který v roce 1999 převzal firmu stejného jména včetně domény. Český mobil se o doménu pokoušel (detailní popis celé anabáze si můžete přečíst zde), ale nakonec byl Oskar nucen několik let používat doménu oskarmobil.cz. Dnes je doména prázdná.

Oskar, respektive ještě Český mobil startoval s pěticí tarifů pojmenovaných prostě Jednička až Pětka. Detaily si můžete prohlédnout v tabulce včetně doplňkových poplatků, je to docela zajímavé čtení. Třeba 1 000 korun za aktivaci pokročilé hlasové schránky a k tomu měsíční poplatek. Nebo záloha na roaming ve výši 5 000 korun (v praxi operátor zálohu nevyžadoval po několika měsících pravidelných plateb). Zajímavostí je i uvedená úroková sazba za neuhrazené platby a poplatky za vymazání ze seznamu dlužníků.

Nám tehdy v obálce přišla SIM s legendárním tarifem jednička, nebo T1. Ten se posléze přejmenoval na Slyším vás a posléze na Odepiš. Tarif v podstatě vydržel až do loňského jara, kdy ho Vodafone výrazně změnil a nově ho již nešlo aktivovat delší dobu (více zde).

Tarif se stal legendárním díky tehdy bezkonkurenčně nízké ceně za SMS. Mimo špičku vyšla jedna na 35 haléřů (+ tehdy platnou a zanedbatelnou pětiprocentní DPH). Tarif stál 10 korun měsíčně a obsahoval dokonce 40 volných minut. Většinu z nich ovšem bylo možné využít jen mimo špičku na pevné linky a každá minuta navíc mimo síť Oskara stála neuvěřitelných 28 korun (opět + 5 procent DPH; tehdy se v cenících cena bez daně uváděla běžně).

Tarify Jednička a Čtyřka se běžné nabídce Oskara a i konkurence vymykaly. Byly součástí licence. Čtyřka byla také velmi zajímavá. Za 550 korun obsahovala 300 volných minut, což byla porce, za kterou si konkurence účtovala výrazně více. Levné byly SMS za 50 haléřů a i cena minuty hovoru nad rámec volných minut. Dnes neuvěřitelné je rozdělení volných minut a cen na špičku a mimo špičku a také čtyřletý úvazek (!).

Letáky a návody z obálky od jedné z prvních SIM Oskara si můžete prohlédnout v galerii. A pokud doma skladujete podobný poklad z mobilní historie, napište nám. Rádi ho uveřejníme.