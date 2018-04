Totální čínský padělek Nokie N73 za dva a půl tisíce

Padělkům známých mobilů se v Číně nebývale daří. Většinou padělatelé pouze použijí specifický designérský prvek, ale telefon prodávají pod jiným jménem než jaký má originál. Prozatím nebyly informace, že by padělatelé okopírovali telefon i s původní značkou a typovým označením.

To je však případ kopie Nokie N73, kterou padělatelé nabízejí pod originální značkou i typovým označením. Vzhled telefonu je na první pohled k nerozeznání od originálu. Design je do detailů okopírován a to samé se dá říci i o uživatelském prostředí.

Telefon samozřejmě nepoužívá operační systém Symbian Series 60, ale na první pohled by laik změnu nepoznal. Ikonky menu jsou prakticky stejné a nechybí ani aktivní úvodní obrazovka.

Změnou však prošla výbava telefonu. 3,2 megapixelový fotoaparát nahradil snímač, který dokáže pořídit fotografie pouze v rozlišení VGA. Telefon dokonce vůbec nepodporuje datové přenosy GPRS. O EDGE a sítích třetí generace nemluvě. V Číně se kopie Nokie N73 prodává za 910 Yuanů, tedy v přepočtu za 2 500 Kč.

Porovnejte falešnou Nokii N73 s originálem v naší recenzi zde.