Total Commander - jak na rozšiřující moduly pro přístup k mobilním zařízením (návod)

Není žádným tajemstvím, že oblíbený file manager Total Commander pro PC (nezaměňovat s verzí pro PDA) podporuje externí zásuvné moduly ("pluginy"), které dávají programu nové možnosti a funkce. Obecně je nejdříve třeba vybrat odpovídající plugin. Nejjednodušší cestou je jeho nalezení v seznamu - např. na stránkách Total Commanderu nebo na serveru www.totalcmd.net. Pro nás jsou zajímavé především dva, a to wince a symbfs. Lze nalézt celou řadu dalších, včetně jednoúčelovějších např. pro telefony Siemens, Ericsson. Postup zůstává ale stále stejný.

Vlastní instalace je jednoduchá, jediné, co je potřeba udělat, je "zaregistovat" daný plugin. Jednou z možností je registrace následujícím postupem: Konfigurace > Nastavení > Funkce > Moduly SS (viz. screenshot). Následuje nalezení pluginu (přípona *.wfx), jeho přidání do seznamu a restart file manageru. Poté by již měl být souborový systém vašeho "miláčka" přístupný přes "Síťové okolí". Jinou možností je použití programu TC Plugin manager.

Upozornění závěrem: přístup k zařízení s Windows (PocketPC) vyžaduje funkční ActiveSync!