Total Commander CE - verze 1.21 přináší nové funkce a je stále zdarma

Recenzi první verze tohoto programu si můžete přečíst zde. Číslo současné verze napovídá o tom, že došlo k pár změnám a úpravám. Sice nejsou převratné, ale přesto pár z nich stojí za zmínku. Zde jsou...

Komunikace přes infračervený port protokolem OBEX

Tato funkce zvyšuje celkovou užitnou hodnotu programu. Pravdou zůstává, že v dřívějších verzích uživatelům dost chyběla. Spojení s notebookem funguje poměrně jednoduše a spolehlivě. Zde je dobré upozornit na kontrolu nastavení IR portu tak, aby již nebyl využíván např. operačním systémem. Nicméně na tento stav jste upozorněni chybovou hláškou.



Vícejazyčná podpora

V současnosti je možnost výběru více než z 10 jazykových mutací. A to včetně češtiny, u které je správné zobrazení diakritiky i na přístrojích s anglickou verzí operačního systému. To je příjemné zjištění oproti verzi 1.1, kde to nebylo úplně ono. Pro šetření místa paměti se instaluje pouze zvolená jazyková mutace. Dále máte poměrně zajímavou možnost aktualizace nebo instalace dašího jazyka přes internet. V praxi to vypadá takto: program se (po odsouhlasení) připojí na webové stránky autora, odkud si stáhne požadované soubory. Poté se spustí automatická instalace s následným restartem programu. Je to celkem jednoduché a účinné.



Výběr více souborů

Přibylo nové tlačítko na liště pro jednoduchý výběr více souborů. Výsledkem je obdobná práce jako s tlačítkem CTRL na desktopových Windows.

Toto je výběr nejdůležitějších a nejviditelnějších změn v programu. Protože se jedná o celkem zajímavé novinky, tak jak bylo slíbeno již v dřívější zmíněné recenci, jsme si na ně dovolili upozornit.