Toshiba vám umožní dávat hlasové příkazy i ledničce

Technologii bezdrátového spojení bluetooth mají snad všichni lidé spojenou s počítači a mobilními telefony. Přitom tento způsob rádiové komunikace mezi zařízeními může sloužit, a dokonce již slouží i k jiným účelům. Slouží k vytváření domácích sítí, jakýchsi uzavřených okruhů, kde se počítač domlouvá s ledničkou a člověk vydává větráku hlasové příkazy pomocí bezdrátového headsetu. Co přináší technologie bluetooth do našich domovů?

Rozkazujte svému domu



Na začátku roku 2002 udělala velký krok vpřed v oblasti využití bluetooth v domácnosti japonská firmy Toshiba. Představila hned několik zařízení, která mají usnadnit vedení domácnosti a také zvýšit bezpečnost. Asi nejzajímavější z nich je headset (sluchátko s mikrofonem), který má v sobě zabudované zařízení pro rozpoznávání hlasu. Pomocí bluetooth se tedy přenášejí již data, nikoliv hlas, což je výhodné při komunikaci s dalšími zařízeními. Ta již nepotřebují další zařízení na zpracování hlasu, neboť se do nich dostane již konkrétní příkaz. Při prvním veřejném předvádění bluetooth headsetu toshiba prezentovala jeho spojení s větrákem, vybaveným také bluetooth modulem. Na příkaz „zapnout“ se větrák spustí, dalšími hlasovými příkazy pak je možné korigovat rychlost otáčení apod.

Kromě spojení s domácími spotřebiči, které podporují bluetooth, lze headset využít pochopitelně také při spolupráci s počítačem. Například diktování do počítače, kde jsou vaše slova zapisována jako text, má nesporné výhody. Navíc díky tomu, že rozpoznávání probíhá již v headsetu, není diktováním zatížen počítač - ten již přijímá samotný text. Možné je samozřejmě i opačně využití, tedy posílání hlasu z počítače do sluchátek. To lze pochopitelně využít k mnoha nejrůznějších činnostem, počínaje poslechem hudby a konče telefonováním.

Funkční prototyp, který Toshiba představila, má zatím několik slabin. Především je třeba snížit jeho hmotnost, přičemž zástupci společnosti Toshiba slibují, že by v konečné fázi měla být pod sto gramy. Dalším úkolem inženýrů je zlepšit výdrž baterií, které prozatím vydrží pouze necelou hodinu. Jejich cílem je dosáhnout toho, aby sluchátko bez nabíjení vydrželo alespoň tři hodiny. Všechny tyto úpravy by však měly být hotové ještě tento rok, z prodejem by se mělo začít nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí 2002. Dobrou zprávou je předpokládaná cena, která by podle mluvčího společnosti Toshiba neměla přesáhnout 80 dolarů, tedy asi 2800 korun.

Chytrá lednice myslí za vás



Dalšími bluetooth zařízeními pro domácnost, které Toshiba začne prodávat ještě v tomto roce, jsou lednička, pračka a mikrovlnná trouba. Tyto inteligentní spotřebiče mají velkou výhodu, že je lze velmi snadno bezdrátově spojit s počítačem a vytvořit tak malou domácí síť, která uživateli umožňuje sledovat dění v bytě i v době, kdy není doma. Například lednice hlásí počítači, kolik je uvnitř stupňů a jestli kvůli případné poruše teplota příliš nestoupá. V kombinaci s mobilním telefonem nebo internetem tak umožňuje nahlásit majiteli v jeho nepřítomnosti, že je něco špatně a že by se tedy měl přijít domů podívat, co se děje s jeho večeří. Podobné je to s pračkou. U mikrovlnné trouby zase nejvíce využijete možnost načasovat zapnutí tak, aby se večeře či snídaně ohřála přesně na čas, v době vašeho příchodu domů.

Bluetooth implementované v domácích spotřebičích tak nabízí celou řadu možností, neboť umožní inteligentní zařízení spojit do jediné spolupracující sítě. Vrcholem tohoto směru technologického vývoje by měla být lednička, která vám do e-mailu odešle seznam věcí, které je třeba koupit, protože docházejí. V lepším případě pak sama na internetu tyto věci objedná.