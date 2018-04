Toshiba uvedla v Japonsku tři novinky

, aktualizováno

Hned tři nová PDA představila v Japonsku firma Toshiba. Všechny stroje patří do řady Genio 550 a liší se jen v několika věcech. Řada Genio e550 je ale zatím jen japonská, a tak je otázka, zda a kdy se tyto modely objeví na trzích v USA, či Evropě. Podle některých názorů by to mohla být i designová předzvěst očekávané řady e800.