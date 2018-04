Toshiba utíká z Číny a plánuje útok na Evropu

Toshiba se stahuje z čínského trhu s mobilními telefony. Trh je prý vysoce konkurenční a již na něm není velký potenciál růstu. Navíc v segmentu mobilů vyšší třídy neroste tak rychle, jak si původně Toshiba představovala. Toshiba prodá svůj podíl ve společném podniku čínskému partnerovi, společnosti Putian. Kolik modelů Toshiba na čínském trhu prodávala ale přesně nevíme, aktuálně se chlubí jen jedním modelem T618x , který je určen pro sítě CDMA, konkrétně pro operátora China Unicom. U toho pak Toshiba nabízela i další CDMA model T218x.

Naopak velký potenciál tento japonský výrobce vidí v Evropě a to především v segmentu mobilů pro sítě třetí generace. Především zde by se chtěla Toshiba v Evropě dobře etablovat a jako první vlaštovku představila model TS921, který bude prodávat Vodafone. Další modely by pak měly následovat. Díky Vodafone se s nimi možná setkáme i u nás.

Toshiba zatím nezveřejnila, zda bude nabízet i mobily jen pro sítě GSM. Dříve v Evropě Toshiba prodávala dva průměrně vybavené modely, ale jen v sítích s podporou i-mode.

Toshiba TS921.