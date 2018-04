Toshiba TG01: vyzkoušeli jsme japonského vyzyvatele HTC HD2

Před sebou máme nejtenčí ale zároveň i jeden z největších komunikátorů s operačním systémem Windows Mobile současnosti. Toshiba TG01 nás očarovala rychlostí, v tomto směru nemá na trhu konkurenci. Potěší i bohatá výbava, zklame naopak mizerné dílenské zpracování a chyběla nám i jakákoliv mechanická tlačítka.

Toshiba TG01 se začátkem roku objevila jako blesk z čistého nebe, bez předchozího varování. Specifikace byly v té době přímo neuvěřitelné: v tenkém těle komunikátoru neměl chybět gigahertzový procesor, rovněž úhlopříčka dotykového displeje přes 10 centimetrů byla nevídaná. Do prodeje ale šla Toshiba teprve nedávno a to jen na vybraných trzích. Naše dojmy z krátkého a intenzivního testování předprodukčního vzorku, vám nyní předkládáme.

Kapitoly článku:

Design a konstrukce

Paměť a procesor

Displej a ovládání

Toshiba 3D menu

Komunikace a konektivita

Multimédia a výkon

Závěr

Obsah balení:

1 000 mAh baterie

UBS kabel

nabíječka

stereo sluchátka s 3.5 mm konektorem

redukce microUSB - 3.5 mm

redukce microUSB - USB

Design a konstrukce

Pohled na novou chytrou Toshiba bude pravděpodobně v každém evokovat slova jako placka nebo pádlo. Jde o jasně nejtenčí Windows phone vůbec - s 9,9 mm tenkým pasem se může hrdě měřit s tenkými samsungy bez OS. Tato extrémní dieta si však logicky musela vybrat svou daň.

Tou jsou v tomto případě již nastíněné obří půdorysné rozměry 130 x 70 mm, které jsou prakticky shodné s rozměry pět let starého HTC Himalaya (aka T-Mobile MDA II). Uživatelům s menšími dlaněmi se tak nebude s telefonem jednou rukou úplně dobře manipulovat. Palec totiž pohodlně nedosáhne na horní roh displeje.

Pod monstrózní zobrazovací jednotkou jsou na krajích umístěná dotyková tlačítka domů a zpět, mezi kterými je zcela zbytečná zoomovací lišta. Malý otvor pak představuje mikrofon. Na svém místě je i reproduktor telefonu i neobvykle velká dioda, která umí upozornit na rozličné události.

Po stránce designu Toshiba rozehrává ohranou písničku, je to rozměrná tenká placka s minimem tlačítek nebo ovládacích prvků. Dotykový displej obepíná stříbrný lem, který navazuje na stříbrné zaoblení a to po celém obvodu přechází v pro změnu chromovaný proužek. V tom je zároveň situováno několik prvků, které stojí za zmínku. Předně je to uprostřed levé strany umístěné tlačítko k vypnutí/zapnutí (uspání/probuzení) přístroje, kterému asi o palec níže asistuje dvojklávesa k regulaci hlasitosti reproduktoru.

Pravá hrana pak skýtá krytkou chráněný microUSB konektor a spoušť vestavěného fotoaparátu. Zadní strana je tvořena jedním velkým tenkým plastovým výliskem, který jen v horní části musel ustoupit fotoaparátu. Záda zdobí logo výrobce a vystouplá linka, která v půlce mizí a slouží jako průduch systémovému reproduktoru.

Pod zadním krytem, k jehož úspěšnému sejmutí je třeba vyjmout krytku microUSB konektoru, najdeme reset tlačítko, 1000 mAh baterii a slot pro SIM a microSD kartu. Bohužel k oběma se lze dostat jen po vyjmutí akumulátoru, což si obzvlášť v případě paměťovky zaslouží řádné pokárání.

TG01 je sice u Toshiby aktuálně nejvyšší model v oblasti telefonů s Windows, ovšem její zpracování je všechno jen ne poctivé. Celé šasi tvoří výhradně plasty, zadní kryt vykazuje vůli do všech světových stran a není nouze ani o občasné vrznutí. To je bohužel na rozdíl od systémových věcí záležitost, která bude vlastní i ostrým verzím Toshiby. Po konstrukční stránce je to tedy pro japonský gigant jasný palec dolů.

Čipová sada a paměť: nechte se rozmazlovat

Pokud patříte mezi tisíce nespokojených příznivců Windows telefonů, kterým radost z nového modelu v posledních měsících vždy pokazil čipset Qualcomm MSM 72xx, pak vězte, že nový čip s přízviskem Snapdragon budete milovat.

Procesor s taktem úctyhodných 1000 MHz je cítit v každé poloze nových Windows Mobile 6.5. Odezva na libovolné pokyny je totiž opravdu blesková. Posledním WM telefonem srovnatelné rychlosti byl Asus P565 s 800 MHz Marvellem - čtěte: Rychlý jako blesk: recenze komunikátoru Asus P565.

Snapdragonu asistuje 256 MB operační paměti a rovnou dvojnásobek paměti FlashROM. Temná doba, kdy výrobci jakoby ze setrvačnosti osazovali komunikátory pouhými 64 MB RAM, je již naštěstí dávno pryč Přesto ale dodejme, že je běhu aplikací po startu vyhrazeno asi 66 MB. To není vzhledem k papírové hodnotě nijak moc, avšak na hladký běh mnoha aplikací v pozadí to stačí.

Paměťový slot se ale ukázal být na karty poměrně vybíravý, kdy ze čtyř testovaných modulů různých výrobců, média Nokia a Kingston vytrvale odmítal a to i přesto, že jiné telefony (Touch Pro2, Touch HD, Nokia N95) karty bez problémů přijaly.

Rychlost telefonu je opravdu úchvatná a je jen dobře, že po dvou letech nadvlády papírově slušného ale v praxi upoceného 528 MHz Qualcommu, přichází do Windows telefonů výkonově odpovídající hardware.





Jedním dechem však dodejme, že pokud zrovna nepřehráváte neoptimalizovaný film, pak je výkon zařízení přeci jen poněkud předimenzovaný. Na to výrobce samozřejmě myslel, a proto připravil utilitu, díky které lze jedním klepnutím přepínat mezi profily. Krom dvou pevně daných – best performance (výkon) a power saving (výdrž) – jsou k dispozici dva uživatelské režimy. Vyjma taktu procesoru (low, medium, high), se nastavuje výkon wi-fi přijímače a také podrobné nastavení jasu displeje.

Pozn.: Během testu se ale přeci jen problémy s nedostatkem operační paměti objevily. Telefon odmítal spustit Core player, a namísto toho vyrukoval s hláškou kriticky nízké volné RAM. Na vině bylo spuštěné 3D menu, které nejen že špatně vypadá, ale je i neuvěřitelně náročné na výpočetní výkon.

Displej a ovládání

Toshiba TG01 je historicky první Windows phone s displejem úhlopříčky nad čtyři palce. Použit je dotykový odporový panel s širokoúhlým VGA rozlišením, tedy 480 x 800 bodů. Takovou matici ostatně u Windows telefonů v současnosti vídáme zdaleka nejčastěji.

Displej je to skutečně obrovský a za takový by se nemusely stydět ani jednoúčelové multimediální přehrávače. I zobrazovač oblíbeného Touch HD je při přímém srovnání skutečně o poznání menší, Toshiba je tak k ovládání prsty připravena ještě o kousek lépe. Na to koneckonců spoléhá i výrobce, jelikož tubus pro stylus byste v tenkém těle telefonu hledali marně. V balení testovaného vzorku sice stylus chyběl, dle zahraničních recenzí ale u finálních vzorků bude stylus přibalen a to v podobné konzistenci jako u Samsungu Omnia I/II.

Citlivost displeje je nastavena optimálně, slušná je i čitelnost na přímém slunci. To ale jen v případě, že nastavíte jas na maximum. Oproti jiným komunikátorům nabízí Toshiba opravdu jemné škálování podsvícení, odhadem jsou to snad tři desítky stupňů. V praxi stejně více oceníte světelný senzor, který poměrně spolehlivě reguluje jas dle aktuálních světelných podmínek.

Toshiba navzdory zvyklostem jiných výrobců vypustila telefonní tlačítka, která suplují drobné virtuální klávesy v dolním levém, resp. pravém rohu. Fyzickou podobu tlačítek si naopak vydupaly funkce domů a zpět, mezi kterými je zoomovací lišta. Ta ale snad v žádné aplikaci nepracovala spolehlivě.

Toshiba 3D menu





Jelikož se prakticky veškeré úkony provádějí na dotykovém displeji, pohodlí ovládání do značné míry určuje i uživatelské prostředí, kterým je telefon vybaven. V tomto ohledu kráčí Toshiba svou cestou a sází na své 3D menu.

To rozděluje veškeré aplikace/nastavení přístroje na osm skupin a ke každé z nich lze přiřadit až deset zástupců. Například skupina Files standardně obsahuje zkratky ke vstupu do složky My documents, My Picture a My videos.

Rozdělení celého menu je následující:

Files – zkratka pro vestavěný File manager

Applications - seznam nainstalovaných aplikací, lze měnit jeho osazení i pořadí jednotlivých zástupců

Phone – telefonní aplikace, zkratky pro příchozí hovory, kontakty a složku s SMS/MMS

Messaging – rozcestník SMS/MMS a emaily

Web – spouští nový Internet explorer

Player – Windows Media Player, doporučujeme přidat TCPMP nebo CorePlayer

Setting – zástupci základního nastavení telefonu (zpřeházené popisky)

Tools – organizační funkce (kalendář, notes, kontakty, SIM manager)

Kromě toho klepnutím v pravé horní části displeje vyvoláte dodatečný modul, který informuje o nové textové korespondenci nebo zmeškaných hovorech. Spravovat lze i nastavení připomenutí nebo záznamy v kalendáři.





Jak je vidno z přiložených obrázků, obrazovka pojme vždy tři skupiny a každá je přitom prezentuje svislý barevný pruh. K posouvání mezi nimi slouží tahy prstu do stran, tahem svislým se vybraný modul vysune a uživatel může vložit další zkratky k aplikacím. Dodejme, že k pohybu v menu lze využít také virtuální čtyřsměrový kříž, který lze aktivovat tahem vzhůru s počátkem na zoom liště.

Po volbě jedné z osmi skupin aplikací provedou tři aktuálně zobrazené skupinky (pruhy) efektní rotaci a po chvilce se zobrazí kýžená obrazovka s nabídkou, případně přímo aplikace (v případě telefonu). Celé menu je ale dosti líné a vůbec neodpovídá HW vybavení telefonu. Vypnout toto nepříliš povedené pozlátko je naštěstí otázkou několika sekund, standardní rozestavění WM 6.5 bude jistě každému vyhovovat mnohem více.

A kdyby ne, na trhu je přeci k mání spousta uživatelských nadstaveb. Za všechny jmenujme známý SPB mobile shell, nebo YRGO, které na svůj první WM komunikátor nasadila česká společnost Mivvy.

Komunikace a konektivita

Během testu Toshiba absolvovala několik hovorů a pokárat v tomto ohledu můžeme nižší hlasitost reproduktoru a pak také absenci tlačítek k volání; ty virtuální přeci jen nejsou ideální. K psaní libovolného textu (SMS, emaily, poznámky, URL) má Toshiba připravena vlastní virtuální klávesnici v tmavém provedení.





Horní pruh slouží k rychlému přepínání mezi úplnou QWERTY klávesnicí a její numerickou variantou. Jedna obrazovka je pak věnována také speciální znakům a číslicím. Tlačítka jsou díky obřímu displeji dostatečně velká, citlivost zobrazovače ideální a tak se lze pustit i do psaní delšího textu.

Pro ještě pohodlnější psaní pak doporučujeme Finger keyboard2, která je asi nejoblíbenější aplikací svého druhu vůbec. K samotným editorům SMS/emailů nebo telefonní aplikaci není moc co dodávat, vše je poplatné použitým WM 6.5, o kterých jsme podrobně psali - čtěte: Vyzkoušeli jsme nová Windows Mobile 6.5. Jsou mnohem svižnější.

Toshiba se může pochlubit vlastním správcem wi-fi modulu, který je docela intuitivní. S modulem jako takovým nebyly žádné problémy, k domácí síti se Toshiba po zadání správného klíče připojila a pohodlné surfování přes Operu mini mohlo začít. Je-li k dispozici právě wi-fi nebo 3G, pak lze okusit i vestavěný Internet Explorer, který kraluje především korektním zobrazením webových stránek. Na Touch HD je ale posouvání obrazu velmi pomalé, v případě Toshiby šlo vše jako po másle.







Zkouška Bluetooth modulu se smrskla na přenos/příjem dat z telefonu a notebooku a naopak. Vše probíhalo bez problému. Samozřejmostí je, že TG01 lze po připojení k PC změnit ve čtečku karet, kterou lze snadno a poměrně rychle (asi 4,5 MB/s při kopírování větších souborů) naplnit třeba multimediálním obsahem.

Netradiční funkcí je pak USB host, díky které lze k telefonu za pomoci dodávané redukce microUSB – USB připojit například polohovací zařízení (klávesnici, myš), nebo flash disk. Vše vyjmenované jsme vyzkoušeli a telefon s kompaktní přenosnou klávesnicí může na cestách suplovat i netbook. USB host v dnešních WM není prakticky vůbec vidět a chybět bude pravděpodobně i u HTC HD2. Vrátíme-li se o několik let zpět, kdy Windows Mobile představoval jen ryzí PDA, USB host nabízely třeba Acer n30 a n50 (Premium) nebo některé modely Fujitsu-Siemens Loox.

Multimédia a výkon

Toshiba TG01 je díky vysokému výkonu také fenomenálním přehrávačem multimédií. Neoptimalizovaný film s rozlišením 640x380 bodů přehrává i na nejnižší takt procesoru rychlostí 123%, tedy naprosto plynule. HTC Touch HD při reprodukci téhož klipu dosáhl nejvýše na 105%. Vysoká rychlost spolu s velkým jemným displejem tak dává na cestách při sledování filmu záruku slušného kulturního zážitku.

Test přehrávání videa v programu CorePlayer:

Zařízení/bitrate videa 790 kbit/s 285 kbit/s Toshiba TG01 (nejvyšší výkon) 361,44 % 844,12 % Toshiba TG01 (střední výkon) 254,88 % 696,75 % Toshiba TG01 (nejnižší výkon) 119,64 % 236,81% HTC Touch HD 105,45 % 205,14 % HTC Touch Pro2 110,84 % 213,60 %

Trochu zvláštní je situace se sluchátky. Ta dodávaná sice mají 3.5 mm konektor, ovšem takové rozhraní na těle Toshiby nenajdete. Je zde totiž jen brzký standard všech telefonů, microUSB. Výrobce ale dodává redukci microUSB- 3.5 mm, přes kterou dodávaná a vlastně i libovolná jiná kvalitnější sluchátka připojíte. Zvuk ze sluchátek hodnotíme jako průměrný, na etalony, kterými jsou nové Omnie tak výkony Toshiby nestačí.

Podivnými a při testu nerozpoznatelnými zákonitostmi se řídil akcelerometr. Je zde sice pěkně provedený nástroj na kalibraci, ale bohužel se snad v žádné testované aplikaci obraz při otočení telefonu nepřekresloval. Pak se najednou otočení povedlo přímo na výchozí obrazovce WM 6.5, bohužel pak telefon na landscape režimu tvrdošíjně trval a přemluvit se ho podařilo pouze vyjmutím baterie.

Nová Xperia X2 se již brzy přiřítí s vestavěným fotoaparátem s 8.1 Mpix snímačem. U Toshiby výrobce tolik štědrý nebyl a telefon tak zachytí nejvýše 3.2 Mpix momentky. Překreslování snímané scény je poměrně rychlé a stejným adjektivem lze hodnotit i zápis souboru do paměti telefonu/karty. Kvitujeme také tlačítko pro start aplikace (spouště).

Horší je to se samotnou kresbou, která je bohužel jen průměrná. Výtky můžeme mít i k neslavně zpracované obslužné aplikace fotoaparátu, ale vysoká rychlost jednoduše dává na některé zápory zapomenout.





Vlastnosti fotoaparátu:

CMOS: 3,2 MPix

Autofocus: ano

Rozlišení foto: 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240

Kvalita foto: low, medium, high

Formát foto: jpg

Rozlišení video: 640 x 480, 320 x 240

Kvalita video: low, medium, high

Formát video: mp4, 3gp

Délka videa: 15, 30 s, 10 minut

Režimy: foto, videokamera, MMS video, fotokontakt, obrázek na today, panorama

Efekt kresby: stupně šedi, sépie, chlad, negativ

Nastavení jasu: -2 až +2

Úložiště: FlashROM nebo karta

Ukázkové snímky:





Nakonec ještě pár slov ohledně výdrže. Zhodnotit reálnou výdrž je velmi obtížné. Záleží na vytížení přístroje. Při silném provozu vydržela Toshiba na příjmu něco málo přes jeden den. Při slabém používání zhruba dvojnásobek. Otestovali jsme i výdrž při přehrávání videa. Toshiba dokázala na střední výkon procesoru přehrávat video necelých 175 minut. Telefonní modul byl přitom zapnutý, zvuk byl směrován do sluchátek na střední hlasitost, na stejné úrovni byl jas displeje.

Dojmy a závěr

Toshiba TG01 - dojmy z předprodukční verze: + zdaleka nejrychlejší Windows mobil vůbec + obrovský rezistivní displej s rozlišením WVGA, navíc s optimální citlivostí + již s Windows Mobile 6.5 (Toshiba přišla na některé trhy již v létě, ovšem ještě se staršími WM 6.1 Pro) + citlivý wi-fi modul a povedená obslužná aplikace + utilita k ovládání maximálního taktu procesoru + výborný multimediální přehrávač CorePlayer již v základu + předinstalovaná aplikace na úpravu videa + obrovský displej a vysoký výkon = ideální k navigaci + výdrž navzdory rychlému CPU a slabší baterii není špatná + USBhost pro snadné připojení např. klávesnice nebo flashdisku + rychlost, rychlost, rychlost - chybí fyzická tlačítka k ovládání telefonu - tlačítka pod displejem jsou dotyková - zoomovací lišta se chovala podivně (může být eliminovano v ostré verzi) - akcelerometr fungoval asi podle okolní teploty (může být napraveno) - vlastní 3D menu se nepovedlo a je velmi HW náročné - fotoaparát postrádá blesk - mizerné dílenské zpracování

Právě chystaný vrcholový model z dílny HTC, tedy model HD2, bude Toshibě největším konkurentem a již teď můžeme říci, že jej pravděpodobně v mnoha ohledech předčí. Hodně záležet ale bude na nastavené ceně. HD2 bude v prodeji za necelých 15 tisíc korun, což není málo, ale za telefon této kategorie ani hodně.

Pokud by se nakonec Toshiba prodávala i u nás za cenu okolo 12 tisíc korun, pak se nepochybně najde mnoho zájemců, kteří nad uvedenými nectnostmi mávnou rukou.

Telefon k testu zapůjčila společnost Sunnysoft s.r.o, která aktuálně Toshibu lokalizuje do vybraných jazyků. Pokud se dostane do prodeje i v tuzemsku, bude rovněž s lokalizačním balíčkem InterWrite.