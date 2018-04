Toshiba prodává Bluetooth harddisk

Vývoj mobilních zařízení směřuje k integraci: mobilní telefony a PDA se pomalu, ale jistě stávají také počítači (dobrým příkladem takového mobilu-počítače je Dataphone). Možnosti chytrých telefonů a jejich operačních systémů rostou, rostou i požadavky na spotřebu a také na velikost úložišť dat. Konstruktéři se pokoušejí o nová řešení - takovým jsou třeba úvahy o mikrocédéčkách pro mobily. Připomíná to trochu sci-fi, ale co ze současných technologií nepřipomínalo? Řešením může být i netypická kombinace technologií: představíme vám miniaturizovaný harddisk společnosti Toshiba, v němž je integrována technologie Bluetooth. Přenos dat mezi diskem a cílovým zařízením tedy probíhá bezdrátově. Disk je externí, to je jistě nevýhoda. Musíte s sebou nosit další „krabičku“. Na druhou stranu se do krabičky, která se vejde do náprsní kapsy saka, naskládá 5 GB dat.

Externí pevný disk s rozhraním Bluetooth vyrábí Toshiba pod názvem Bluetooth Pocket Server (tedy skutečně disk „do kapsy“, měří 11 x 7 x 2 cm, váží 180 g). Periferie má vlastní akumulátor a 1,8palcový pevný disk s kapacitou 5 GB – na disk s takovou kapacitou se vejde například 37 hodin videa ve formátu MPEG4. LCD displej na krytu indikuje kapacitu Li-Ion baterie(1500 mAh), která při provozu disku vydrží šest hodin bez nabíjení; pokud je disk v „pohotovostní režimu“ (tedy jeho disky se netočí), vydrží baterie 150 hodin. Dobíjení baterií trvá tři hodiny. Displej dále zobrazuje stav pevného disku a stav komunikace probíhající přes bezdrátové rozhraní Bluetooth. Protože se jedná o standard Bluetooth 1.0, nelze přenášet data rychlostí klasických pevných disků (v synchronním módu je možné přenášet data rychlostí 432,6 kb/s oběma směry, v asynchronním 720 kbsp; naplnění disku zvládne jen trpělivý člověk…). Pokud budete chtít přenos urychlit, použijete dalšího integrovaného rozhraní disku, tentokrát rychlého USB. Potom lze Bluetooth Pocket Server používat jako běžný pevný disk. Možnosti použití takové disku je samozřejmě široké – vedle smart phonů by měl být zdrojem dat například pro přenosné data projektory nebo digitální kamery.

Bluetooth Pocket Server se tento týden začal prodávat za 410 dolarů (12 800 Kč). To opravdu není málo, nicméně užití této periferie je velmi specifické. Manažer, který s sebou potřebuje nosit kompletní Outlook nabitý daty a zároveň firemní videoprezentaci či několik desítek hodin hudby pro chvíle oddechu, za maličký přenosný harddisk jistě rád zaplatí.