Toshiba Portégé G810: drobný a přitom výborně vybavený komunikátor

Toshiba zajímavé WM telefony umí, a ačkoliv starší modely Portégé G500 a G900 se oficiální distribuce v ČR nedočkaly, u trojice nových zařízení tomu bude doufejme jinak.

Zatímco G910 je výborně vybavený komunikátor s vyklápěcí konstrukcí, která ukrývá QWERTY klávesnici, G710 je smartphone typu Motorola Q9 h. G810 tvoří číselně jakýsi mezistupeň mezi uvedenými přístroji. Jde o stylový komunikátor na systému Windows Mobile 6 Professional, jehož hnací jednotkou je zatím spíše nechvalně známý chipset Qualcomm MSM7200. Ten kromě 400 MHz dvoujádrového procesoru obsahuje i 128 MB operační paměti a dvojnásobek paměti uživatelské. Tu půjde, jako obvykle, rozšířit paměťovými kartami typu microSD(HC).

Při letmém pohledu by leckdo mohl novou Toshibu zaměnit za HTC Touch, dnes nejúspěšnější přístroj svého druhu. Oba telefony pojí menší fyzické rozměry s ohledem na co nejmenší tloušťku, která v tomto případě narostla do hodnoty rovných 14 milimetrů (Touch má přitom jen o desetinu mm méně).

Čelní straně vévodí dotykový displej úhlopříčky 2,83 palce s QVGA maticí. Místo pod displejem je vyhrazeno základním ovládacím prvkům. Ty jsou opatřeny dotykovým senzorem, nejedná se tak o klasická tlačítka. Podobná technologie byla použita u E-TENu M800, kde ovšem příliš kladných ohlasů nesklidila právě kvůli vysoké citlivosti, kdy pouhé zavadění znamenalo vykonání daného pokynu. Doufejme, že Toshiba tímto neduhem trpět nebude.

G810 je Pocket PC s integrovaným telefonním modulem, který umožní volání ve čtyřech GSM a třech UMTS pásmech. Z datových přenosů je zastoupeno GPRS/EDGE (obojí ve třídě 10) i HSDPA. Spojení k bezdrátovým sítím umožní wi-fi standardu 802.11 b/g. Konektivitu s jiným PDA nebo PC dovolí Bluetooth modul. Vestavěná GPS dělá z přístroje skutečně univerzálního pomocníka, který zastoupí i 3 MPix fotoaparát. Připojením dodávaného HF zařízení proměníte v přijímač FM signálů.

Slušnou výdrž přístroje na jedno nabití zajistí vyměnitelný akumulátor s kapacitou 1 530 mAh. Tento nadějný PDA telefon by měl na evropské trhy vtrhnout během druhého kvartálu tohoto roku za zatím neznámou cenu.

Technická specifikace: