Toshiba má superjemný displej. V novém iPhonu se ale spíše neobjeví

Nové dotykové panely využívají technologie LTPS a produktová linie čítá rozsah úhlopříček 3,3" - 4" při rozlišení minimálně FWVGA (480 × 864). Pozornost médií si oprávněně získal největší z nich, který má disponovat rozlišením HD, tedy 720 × 1 280 obrazových bodů. To při úhlopříčce čtyř palců znamená nebývalou jemnost rozlišení, obdivuhodných 367 DPI (DPI = Dots Per Inch, tedy bodů na palec).

Takový displej by byl ještě jemnější než opěvovaný panel Retina u současné generace iPhonu (326 DPI). Otázkou je, zda by lidské oko jemnější zobrazení vůbec poznalo. Už Apple se právě u tohoto displeje chlubil, že je rozlišení jednotlivých bodů na displeji pod jeho rozlišovací mezí (1 úhlová minuta).

Displej Toshiby překonává LG panel v iPhonu čtvrté generace i v dalších parametrech. Jmenujme kontrast 1 500:1 versus 800:1, větší rozsah pozorovacích úhlů nebo lepší barevné podání.

Na takovém displeji by mělo smysl přehrávat klip v HD rozlišení, jelikož by každému bodu záznamu odpovídal pixel na displeji.

Objeví se tento displej u příštího iPhonu?

Dříve se mluvilo o tom, že by se takový displej mohl objevit u příští generace iPhonu. Koncem minulého roku agentura Reuters uvedla, že Toshiba v Japonsku postavila nové výrobní kapacity právě k produkci displejů vhodných k použití v mobilních telefonech. Celá stavba z rozpočtů Toshiby ukrojila téměř 1,2 miliardy dolarů. Apple přitom bude jistě chtít navázat na proslulou jemnost displeje u chystané generace iPhonu.

Je tady ale jeden velký problém. První tři generace iPhonu nabízely rozlišení 320 × 480 bodů při úhlopříčce 3,5 palce. U iPhonu 4 se rozlišení zdvojnásobilo, počet bodů byl tak čtyřnásobný. Zůstala ale stejná diagonála displeje a hlavně poměr stran 3:2.

Nebyl tak problém s kompatibilitou aplikací psaných pouze pro rozlišení HVGA, u takových se jednoduše na novém iPhonu místo jednoho pixelu vykreslily pixely čtyři (2 × 2). V případě displeje s rozlišením 720 × 1 280 bodů (a tedy poměrem 16:9) by nic podobného možné nebylo.

Zkomplikovala by se práce vývojářů, kteří by při psaní aplikací museli pamatovat na rozdílné rozlišení i poměr stran. Sami se tak k možnosti, že by se tento displej objevil u příští generace iPhonu, stavíme s velkou skepsí.