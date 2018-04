Toshiba Genio e550G - Microsoft "jde do Bluetooth" - a další aktuality

Barevná Paříž ve vaší kapse

Interaktivní mapu Paříže v barevné verzi nabízí od včerejška Laura Watts na svých stránkách. Obsahuje mapku, trasy metra, kulturní památky a hromady dalších informací. Stojí $18, kdybyste tam náhodou mířili...

Palm opět napadl Microsoft

Microsoft zneužívá dominantního postavení na trhu a snaží se ztěžovat postavení výrobců PalmOS zařízení. I takováto slova padala včera od Michaela Mace, šéfa Palm subsidiary (firma spravující PalmOS). Microsoft dle něj v nových verzích Windows stále více komplikuje spolupráci mobilních zařízení s PalmOS s desktopovému počítači s MS Windows.

Informaci přinesl The Washington Post.

Basejet Mail - luxusní emailer!

Další emailový program chystající se vtrhnout na napěchovaný PalmOS softwarový trh se jmenuje Basejet Mail. Svoji konkurenci chce převálcovat výbornými schopnostmi a hezkým designem.



Jen považte:

- HTML formátování, bohaté formátování písma

- podpora příloh

- podpora synchronizace s MS Exchange/Outlook a Lotus Domino/Notes atd.

Microsoft "jde do Bluetooth"!

Nejvyšší šéf a zakladatel Microsoft Bill Gates oznámil, že Microsoft vydá několik produktů s podporou Bluetooth. Zdá se, že tato technologie dostala u Microsoftu zelenou a že se brzy dočkáme Bluetooth klávesnic, myší a dalších prvků. Bluetooth karty se objevují i na PDA, takže podpora Microsoftu by mohla znamenat i lepší spolupráci handheldů s PC.

Fotoaparát v peněžence

Je to tak trošku mimo naše zaměření, ale digitální fotoaparát velikosti platební karty se nevidí každý den. Logitech by tak připravil opravdovou bombu a stejným překvapením je i předpokládaná cena - pouhých $129,95. Paráda, co říkáte!

Mazingo: Už je Čtyřka

Verzi Mazingo 4 svého programu vydala stejnojmenná firma Mazingo. Aplikace umožňuje stahovat do WinCE/PPC počítačů noviny, informace, eKnihy, audio i videosoubory. Největší změnou je asi selektivní synchronizace - můžete si zvoli, které kanály se mají obnovit. Přidaly se i podkategorie a vylepšil se mazací systém.





Toshiba: Genio e550G

Firma Toshba představila v Japonsku nový PocketPC handheld Genio e550G, svůj první handheld s XScale procesorem s taktem 400 MHz, 64 MB RAMN, 32 MB flash ROM, TFT displejem 240x320 (16 bit barva) a dvěma sloty - CF II a SD/SDIO.

Rozměry handheldu jsou 76,5x125x15,9 mm a váha 170 gramů. Očekává se, že první dodávky Genio e550G začnou na konci května za cenu kolem $500.

Jedním z trháků by měl být i nový displej, který je větší než u srovnatelných jiných handheldů (na dolním obrázku je ve srovnání s předchozím modelem e570).