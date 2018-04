Toshiba Evropě poprvé ukázala své nové superkomunikátory

Vypadá to, že vysouvací qwerty klávesnice opět po nějaké době přichází do módy. K řadě dotykových modelů připravují výrobci i varianty s vysouvací klávesnicí. To je i případ japonské Toshiby, která se na veletrhu v Barceloně chlubí dvojicí novinek. Tedy novinek, telefony jsou již známy z japonských médií, ale v Evropě jsou k vidění premiérově.

První z nich je Toshiba TG02, nástupce modelu, který vloni ohromil především nebývale tenkou konstrukcí a obřím displejem. Displej ani tloušťka ale již letos nepřekvapí a TG02 se navíc od předchůdce příliš neliší. Design je prakticky shodný, stejně jako rozměry a výbava. TG02 dostala Windows Mobile 6.5, se kterými se již prodávaly pozdější verze TG01. Je možné, že TG02 společně s druhou novinkou budou jedněmi z prvních telefonů, které dostanou upgrade na novou platformu Windows Phone 7 Series.

V současnosti se zájemci o nové komunikátory Toshiby musí spokojit s Windows Mobile 6.5 s novou 3D grafickou nadstavbou. Toshiba se tak vzdala svého pruhovaného menu z původního modelu, nově vzniklo uživatelské prostředí z SPB Mobile Shell pravděpodobně s přispěním programátorů japonského výrobce. Nejsme si jisti, že je to krok správným směrem, prostředí působilo místy trochu nevyrovnaným dojmem.

Jedinou opravdu zásadnější novinkou je přítomnost kapacitního displeje namísto rezistivního u TG01. Volba je to celkem logická, už první model postrádal stylus. Displej navíc podporuje technologii AMOLED.

Toshiba K01 je pak variantou modelu TG02 s vysouvací klávesnicí. Telefony se od sebe kromě konstrukce nijak neliší. Zatímco vloni jsme byli na stánku Toshiby příjemně překvapeni, letos tak přišlo trochu zklamání. Telefony již nejsou nijak revoluční a vzhledem k tomu, že se Toshiba na evropském trhu nijak zásadně neprosazuje, najdeme na výstavišti daleko zajímavější kousky.