Toshiba e400 – Elegantní štíhlá dáma

Obsah balení

Když jsem si Toshibu odvážel domů, prohlížel jsem si její krabici. Byla nestandardně ale hezky graficky provedená, malá. Něco mne však na ní pořád zaráželo. Po příjezdu domů mi to konečně došlo – jak by se do takové malé krabice vešla kolébka? Má předtucha se potvrdila ihned po otevření krabice. V té totiž naleznete jen to nejnutnější – synchronizační kabel, dobíjecí kabel s adaptérem, manuály, CD s MS Outlookem a komunikačním SW ActiveSync. Kolébku zde tedy nenajdete, marně by jste zde hledali i náhradní stylus. Myslím si však, že podobná výbava není v kategorii do které e400 spadá až tak běžná.

Rád bych se ještě chvíli pozastavil nad dodávaným CD. Kromě MS Outlooku a MS ActiveSyncu totiž obsahuje dvě bonusové aplikace od Toshiby. První aplikace je vlastně jakýsi hlasový syntetizátor, který Vám bude předčítat Vámi zvolený anglicky psaný text, druhá aplikace slouží k ovládání Vašeho PocketPC hlasem. Nevím jak dalece budou tyto aplikace pro našince použitelné, avšak jedná se o další přidanou hodnotu zařízení a to se cení.

Parametry

Nyní se dostáváme k patrně nejdůležitější části článku a parametrů chtiví čtenáři budou uspokojeni hned na začátku. Toshiba je poháněna procesorem Intel PXA 261, běžícím na taktovací frekvenci 300 MHz. Dalším důležitým údajem je kapacita paměti. Co se týče RAM, té nabízí Toshiba slušných 64MB. Dále má uživatel k dispozici 32MB NAND Flash paměti pro zálohování svých důležitých dat. Operační systém je uložen v 16MB FLASH EEPROM. Pokud se Vám zdá tento údaj malý, máte pravdu. Jedná se totiž systém ve verzi Professional, která je oproti verzi Premium ochuzena o některé aplikace (například Terminal Services Client, Microsoft Reader, Microsoft Transcriber a další) – ty je však možno doinstalovat do paměti RAM. Displej nabízí 65536 barev, standardní rozlišení 240x320 a úhlopříčku necelých 90mm. Displej je velmi jasný a netrpí žádnými neduhy v podobě barevných nádechů, jak tomu bývalo u konkurence. Zařízení je vybaveno akumulátorem o kapacitě 980 mAH, která při nejvyšší úrovni podsvětlení a simulaci reálné práce vydržela zařízení napájet po 4 hodiny a 32 minut. V reálném prostředí však budete používat nižší úroveň podsvícení a tak se výdrž zákonitě prodlouží. Pro doplnění doporučuji shlédnout výsledky benchmarků a porovnání s jinými zařízeními.

Vzhled

Věc která mne na e400 zaujala nejvíce byla bezesporu její tenkost. Majitelé nových zařízení mi budou pravděpodobně oponovat, jako majiteli EuroTel DataPhone I (a dřívějšímu majiteli původních iPAQů řady 3xxx) mi však tato TOSHIBA připadá úžasně tenká. Vzhled e400 je moderní a přitom poměrně konzervativní – společně s tenkostí zařízení budil zasloužený ohlas u všech, kterým jsem toto zařízení ukázal.

Většina povrchu TOSHIBY je tvořena tmavě modrou barvou, která již nemá daleko k metalickým odstínům. Tlačítka, kterým se budu blíže věnovat dále v článku, jsou vyvedena v barvě stříbrné a horní část TOSHIBY je tvořena tmavým plastem. Při pohledu zepředu Vás však neupoutají pouze tlačítka, ale zajisté také LED kontrolka pro signalizaci dobíjení či alarmů, kterou najdete vlevo vedle tlačítek. Napravo naopak naleznete mřížku skrývající reproduktor.

Při pohledu na zadní část zařízení Vás určitě zarazí vystouplé obrysy SD/MMC slotu a audio výstupu. Ve skutečnosti se jedná o menší optický klam, výstupky přesahují okolní prostředí jen asi o milimetr. Zmiňovaná zařízení prostě musela být někam umístěna a pokud chtějí uživatelé ve svém PocketPC mít plnohodnotný 3.5mm stereo jack, musí také počítat s tím že bude mít velikost klasického 3.5mm stereo jacku a neohlížet se na nějaký ten milimetr navíc, který jack zařízení přidá. Na zadní straně zařízení naleznete také resetovací tlačítko a informace o výrobci zařízení (vyvedené ve světle modré barvě, kontrastující s celkovým barevným provedením zařízení).

Jak jsem již psal výše, horní část zařízení je zčásti vyvedena v tmavém plastu. Naleznete zde zapuštěný mikrofon, slot na paměťové karty, audio výstup a nejdůležitější část celého zařízení – zapínací tlačítko:) Na spodní části zařízení naleznete konektor dobíjení, systémový konektor a dále HW tlačítko pro odpojení baterie, díky kterému jsem si užil pár desítek perných sekund když se zařízení odmítalo nechat zapnout tlačítkem k tomu určeným (jednoduše byla odpojená baterie, to mne ale v první chvíli jaksi nenapadlo…).

Boky e400 jsou pogumované a zařízení se díky tomu velmi dobře drží v ruce, neklouže. Kromě své fyzické funkce mají však „bočnice“ také funkci estetickou – velmi dobře doplňují vzhled celého zařízení. V zadní části pravého boku je umístěn prostor pro „zaparkování“ stylusu či například ouško pro umístění poutka, na levé bočnici pak naleznete tlačítko pro nahrávání zvuku, jog-dial, tlačítko „Hold“ pro zablokování všech kláves a úplně vespod pak nalezneme infraport, jehož umístění se mi nezdá příliš praktické, ale budiž.

Ovládání

S ovládáním PocketPC je téměř neodbytně sloučen stylus, ten je v případě e400 teleskopický. Silo do kterého je stylus umístěn je uzpůsobeno tak, že se stylus při svém vytahování sám roztáhne do své normální velikosti. Osobně jí dávám přednost, někomu se však může zamlouvat používání stylusu v jeho zkrácené podobě. Vzhledově je stylus poněkud netypický, zejména jeho spodní část. Velice dobře se s ním však pracuje – ovládání je přesné a kontakt s displejem i fólií je příjemný – stylus nijak nedrhne. Nyní bych se rád vrátil k ovládacím tlačítkům. Ta nejdůležitější se nacházejí přímo pod displejem. Naleznete zde HW tlačítka pro spouštění aplikací Calendar, Tasks, Contacts a poněkud neobvyklé tlačítko „Home“, o jehož funkci si povíme dále. Kurzorové tlačítko je tvořeno jedním velkým kusem plastu, jeho funkčnost to však nijak neovlivňuje. Uprostřed kurzorového tlačítka je umístěno tlačítko „Action“. S tlačítky na přední části TOSHIBY se pojí další zajímavá funkce – tlačítka jsou standardně namapována pro funkce ve Windows Media Playeru a tak se nemusíte trápit s jejich nastavováním, jak tomu bývá u jiných zařízení. Tlačítko Jog-dial jistě potěší všechny příznivce tohoto ovládacího prvku – a nejen je. Jeho používání je velmi návykové, využijete ho v řadě aplikací, já si ho nejvíc oblíbil při čtení elektronických knih. Velmi praktické je tlačítko hold, které slouží k zablokování všech HW tlačítek, což využijete například při cestování. O použití tlačítka „Hold“ jste informováni ikonkou v systémové liště.

Systém

TOSHIBA e400 je vybavena systémem Windows Mobile 2003 verze 4.20.1081. Nalezneme zde však také bonusové aplikace od Toshiby a pár vylepšení nastavení systému, týkající se zejména práce se zvukem. Aplikace dodávané výrobcem se jmenují Home, Voice Recorder, a World Clock.

Aplikace Home je poměrně slušný a dobře propracovaný Launcher, který kromě spouštění aplikací zvládá také jejich ukončování, zobrazuje aktuální stav baterie, aktivní úkoly, schůzky, počet nových e-mailů a obsahuje také zástupce pro rychlé zobrazení informací o zařízení, nastavení podsvětlení apod. Můžete si také vybrat ze dvou pohledů na zástupce – seznam či velké ikony. Aplikace Home je velmi pěkně graficky provedena a je velmi použitelná. Pro uživatele, kteří si oblíbili malé menu se seznamem běžících aplikací jak je známe například z prvních iPAQů to bude pravděpodobně něco nového, některým z nich by se proto také aplikace Home nemusela zamlouvat.

Voice Recorder je náhrada za vestavěný hlasový záznamník aplikace Notes. Oproti ní nabízí různé profily nahrávání – přednastavené „Conference“, „Interview“, a uživatelsky definovatelný profil „Custom“. Profily se od sebe liší zejména nastavením citlivosti mikrofonu. Kromě profilu si uživatel může také nastavit kvalitu nahrávání, namapovat aplikaci na standardní tlačítko nahrávání, či umístění do kterého se bude nahrávat – aplikace umí kromě hlavní paměti či paměťové karty nahrávat i do 32MB uživatelsky dostupné FLASH paměti, kterou Toshiba disponuje.

World Clock jsou graficky velmi pěkně provedené hodiny se světovým časem a alarmem. Celé aplikaci dominuje mapa světa se znázorněním dne a noci. Můžete si vybrat domácí město a dvě města zahraniční. Alarm pak můžete nastavit pro libovolné z těchto tří měst. Domácí i zahraniční města si můžete vybrat také jejich vybráním na mapě. Jako nejvíce přínosnou bych ale označil aplikaci DataBackup, která – jak již název napovídá – slouží k zálohování dat. Na rozdíl od zálohovacích utilit dodávaných přímo v systému zde můžete nastavit automatické zálohování – a to buď každý den či týdně ve zvolený den a hodinu. Záloha může být provedena do hlavní paměti, na paměťovou kartu, či do uživatelské FLASH paměti. Zálohovaná data můžete chránit heslem. Perličkou je možnost nastavit aby se data zálohovala pouze v případě, že je zařízení po delší dobu vypnuto. Zálohovat můžete všechna data či pouze údaje z PIM aplikací.

Toshiba také vylepšila některá nastavení. Například u kurzorových tlačítek si můžete zvolit, zda mají fungovat pouze ve čtyřech, nebo v osmi směrech a můžete také aktivovat speciální funkci pro přecházení na předchozí okno.

Dále vás zajisté zaujme nová ikonka s textem „Advanced Sounds“, ve které můžete nastavit hlasitost zvlášť pro vestavěný reproduktor a zvlášť pro sluchátka (se synchronizací pravého a levého kanálu) a opravdové milovníky hudby potěší rozšířené možnosti nastavení basů a výšek. V nastavení mikrofonu můžete stejně jako v aplikaci Voice Recorder měnit profily nahrávání – u profilu „Custom“ můžete aktivovat/deaktivovat automatickou kontrolu citlivosti mikrofonu, nastavit hlasitost nahrávání či zvýšit citlivost mikrofonu.

Rozšířeno bylo také nastavení podsvětlení, kde můžete měnit jeho intenzitu pro použití při běžném napájení či připojení k externímu zdroji energie. Zajímavá je možnost automatické regulace intenzity podsvětlení na základě zbývající energie akumulátoru. Drobnou změnou prošly také vlastnosti napájení, kde si nyní můžete definovat vlastní hodnotu při které budete upozorněni na kritickou hodnotu baterie.

Displej

Displej nabízí věrné podání 65536 barev a je velmi kvalitní. Jedná se o transreflektivní TFT displej – bez podsvětlení se po většinu času neobejdete. Dá se sice vypnout, ale pak je displej čitelný pouze z určitého úhlu. To bohužel platí při přímém slunci i pro ostatní úrovně podsvětlení. Displej má jednu vadu na kráse – když se zařízením pohybujete, vyvolává displej dojem „řádkování“. Podrobně jsem se na tento problém zaměřil a jedná se podle mne pouze o optický klam, k němuž dochází spíše zřídka, hlavně v dopravních prostředcích a v určitých situacích – například při čtení – jej ani nezaznamenáte. Pokud si na tento fakt zvyknete, neviděl bych ho jako překážku.

Zvuk

Během celé doby testování jsem Toshibu plně využíval, a to jak k práci, tak k zábavě. Denně jsem milou e400 mořil poslechem svých oblíbených skladeb, které v podání Toshiby a jejích rozšířených možností nastavení zvuku zněly opravdu skvěle. Ani v kvalitních sluchátkách jsem nezaregistroval stopy šumu či zkresleného zvuku. Kvalitu mikrofonu bych zařadil někam ke zlatému středu.

Benchmarky

Toshibu jsem samozřejmě podrobil i mnoha testům. K jejich provedení jsem používal Spb Benchmark. Výsledky jednotlivých testů a srovnání můžete vidět níže. V některých testech Toshiba mírně pokulhávala ale z vlastní zkušenosti mohu potvrdit že při skutečném používání není nic takového znát. V některých případech je zajímavé sledovat jak e400 poměrně slušně „dotahuje“ své výkonnější kolegy.





Shrnutí:

Toshiba e400 mne ihned po vybalení z krabice okouzlila svým elegantním vzhledem a svou tenkostí, po několika dnech používání mne nadchla i svou pamětí a výkonem. Nakonec jsem se s ní po čtrnácti dnech vzájemného soužití velmi nerad loučil. Toshibě se povedlo skloubit design, funkčnost a výkon a výsledkem je krásné a přitom levné zařízení! Toshibu e400 vřele doporučuji všem kteří touží po výkonném a vzhledově pěkném zařízení, a přitom nechtějí sahat hluboko do peněženky!

Zařízení do recenze zapůjčila společnost AH Mobile, která Toshibu e400 nabízí za 8 390,00 Kč bez DPH, tedy 9 984,00 Kč včetně DPH.