Toshiba e350 oficiálně - Clié NX73 a NX80 v květnu - a další

Dvě opravy k novým PocketPC modelům

Oproti původně publikovaným informacím zde máme několik oprav - model iPAQ 1915 má SDIO slot, to mu umožní v SD slotu využívat SD periferie, jako jsou síťové karty, digikamery apod.

Toshiba e350 nemá 3,8´´ displej, ale jen 3.5´´. Nebude se prodávat za 200 USD, jak se spekulovalo podle DigiTimes, ale jeho cena bude zřejmě kopírovat cenu modelu e330.

Toshiba e350 - parametry

Toshiba představila na svých evropských stránkách nový model e350. Jeho cena je 365 EU.

Technické parametry :

Procesor typ: Intel® PXA 255

takt: 300 MHz

2nd level cache: ne Paměť standard: 64MB SDRAM,16MB Flash ROM Displej velikost: 3.5 "

typ: TFT barevný (advanced transreflective)

65 tisíc barev, rozlišení 240x320 pixelů Baterie Lithium-ion Rozhranní 1 x DC-in

1 x USB kolébka

1 x SD™ Card slot (SD™ memory card , SD™IO card , MultiMedia card)

1 x InfraRed (IrDA)

1 x headphone (stereo)

1 x USB přes kabel Bezdrát 115 KBit/s

InfraRed(IrDA) Zvuk audio formát: 16-bit stereo

výstup: reproduktor Rozměry 125 x 80 x 12.4 mm

váha: 149 g V balení AC adaptér

stylus

USB kolébka

AC napájecí kabel

pouzdro

Příručka

Manuál Software Pocket Word

Pocket Excel

Pocket Outlook®

Microsoft Windows® Media™ Player 8 for Pocket PC

application launcher (home)

back-up utility

power management tool

backlight management tool

system information tool

calculator

Solitaire

Microsoft® Active Sync® 3.5

Adobe®Acrobat Reader® for Pocket PC

Microsoft® Outlook 2000

Pocket Internet Explorer

Šeptanda: Clié NX73 a Clié NX80 na konci května?

Na ClieSource se objevily spekulace o nových handheldech od Sony. NX73 má být model podobný stávajícímu NX70V, jen se některé aplikace přesunou do ROM a uživatel bude mít přístupných celých 16 MB (nyní je to jen 11 MB). Model MX80 by měl mít toto paměťové vylepšení rovněž, navíc bude mít lepší 1Mpixelovou kameru známou z řady NZ90.

Intel PXA255 přinese velké zvýšení rychlosti

Nový chip Intelu XScale PXA255 má vyšší rychlost bus sběrnice, a to přinese i při podobném taktu procesoru výrazné zvýšení výkonu. 200MHz memory bus je dvojnásobek oproti předchozímu 100MHz a první testy uživatelů mluví o tom, že zařízení s 300MHz novým procesorem běží asi o 20 % rychleji než dosavadní XScale s taktem 400 MHz! K tomu je třeba připočítat menší spotřebu baterií.

JackFlash pro OS5

Brayder Software v sobotu uvolnil první betaverzi JackFlash pro PalmOS5. Na US verzi Sony NX prý umožní využívat přes 4 MB volné flash paměti, na Tungstenech T ale jen 64 kB. Dnes by měla být ke stažení demoverze, která vám umožní si otestovat, kolik volné flash paměti můžete programem využít na svém zařízení.