Toshiba chystá na trh PocketPC s VGA displejem?

Handheldy s PocketPC totiž již odnepaměti používají displeje o standardním rozlišení 320x240 pixelů a liší se tak třeba od platformy PalmOS, kde jsou používána v současné době různá rozlišení od 160x160 přes 240x320, 320x320 až po 320x480 (ale i jiná). Právě displeje PDA s PalmOS - s HiRes (320x320) a HiResPlus rozlišením (320x480) tak překonávaly všechny PocketPC modely.

Displej o vyšším rozlišení ve světě PDA neznamená zvětšení fyzické velikosti displejů. Obraz se pouze zjemní a zobrazíte na něm mnohem víc detailů. To je vynikající u grafických programů, her, ale taky třeba u kancelářských aplikací. Je ovšem si třeba rovněž uvědomit, že různá HiRes zobrazení spreadsheetů, dokumentů apod. jsou velmi titěrná a náročná na oči, slouží spíše jako přehledová zobrazení a k běžné práci si uživatel většinou písmo zvětší do velikosti dle displejů s nižším rozlišením. I tak je ale výsledný obraz jemnější, písmo je vyhlazenější apod..

O nových Toshibách se na internetu spekuluje již několik dnů. Poslední údaje pocházejí ze serveru PocketPCTools, odkud je převzaly i ostatní zpravodajské weby. Informace prý pocházejí z Power-Pointové prezentace, která unikla z firmy Toshiba.

Toshiba e800 je dle nich připravované PDA nejvyšší třídy od firmy Toshiba. Bude mít 128MB RAM a 32MB NAND, SDIO a CF slot, rozměry 135x77x17mm, procesor 300MHz Intel XScale PXA263, USB port a volitelně Bluetooth, či Wi-Fi.

Nejzajímavější je ovšem displej - ten má být poprvé VGA rozlišení 480x640 pixelů s množností přepnutí do "klasiky" 240x320 pixelů.