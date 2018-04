Torpedo - první PalmOS HTML editor

PineTree urychlil přípravu svého HTML editoru TORPÉDO, původně oznámeného na léto 2001 (Že by chtěli být první? Další HTML editor PHTML totiž plánuje GreenDragon na začátek května 2001).

Instalace

Program je dodáván jako součást balíčku produktů, které s HTML editorem spolupracují a zvyšují jeho schopnosti:

- LFTP - FTP program pro PalmOS počítače - s ním můžete zastat mnoho běžných FTP operací, včetně vytváření a mazání adresářů, vkládání souborů atp.

- CSpotRun - free prohlížeč DOC souborů

- dokumentace v DOC formátu

- PalmScape - internetový prohlížeč pro PalmOS počítače (pouze neregistrovaná verze)

Torpedo je psán v NS Basic pro Palm - součástí instalace je tudíž knihovna NSBRuntime, instalujete-li Torpedo v malé verzi, můžete ovšem nainstalovat program bez NSBR ve větší verzi (103kB).

Co to je HTML?

Pořád mluvím o "HTML editoru" - co to vlastně je to "HTML"? Je to zkratka pro Hyper Text Markup Language a je to jazyk/kód, ve kterém jsou psány webové stránky.

Usnadnění vkládání objektů

HTML editace je v programu víceméně "ruční práce", k usnadnění vkládání některých objektů slouží "Tools" menu, odkud můžete vložit do kódu tyto objekty:

Hyperlink - odkaz, včetně alternativního textu

Image - obrázek, včetně alternativního textu

Script - jméno a script

Applet - kód, zdrojová URL a HTML parametry appletu

Title - záhlaví stránky

Meta Tag - jméno a obsah Meta Tagu

Toto vkládání probíhá tak, že vyplníte příslušná pole, tlačítkem Generate and Copy To Clipboard zkopírujete kód schránky a v hlavním textu zmáčknete tlačítko Paste.

Práce s textem

K formátovací práci s textem slouží položka menu FONT. Umožní vložit tyto parametry:

- Horizontal Rule - vloží vodorovnou čáru

- Big/Small - zvětší/zmenší velikost písma

- Teletype - definuje písmo jako "monospaced"

- Bold/Italic/Underline - tučné písmo, kurzíva a podtržení

- Color - definuje barvu písma (hex kód), 10 základních barev je v rozbalovacím menu.

V praxi to funguje tak, že povelem vygenerujete začátek i konec formátovacího tagu.

Další položky menu

K dispozici jsou ještě standardní povely z menu EDIT - Cut/ Copy/ Paste a Undo. Položka menu RUN obsahuje spuštění programů CSpotRun, LFTP a Palmscape.

Ve menu FILE naleznete další důležité povely:

- Index - přepnutí do přehledu HTML souborů

- PalmPrint - tisk (máte-li program PalmPrint)

- Export and LFTP, Export and Preview, Export to Memopad - ty fungují pouze v registrované verzi a jejich význam je zřejmý už z názvů.

Zajímavostí programu je to, že jej lze použít i jako lepší MemoPad, který překoná hranici 4 kB na jednu poznámku.

Cena programu je $12,50.

Závěr a zhodnocení

Na HTML editor se na PalmOS dlouho čekalo, ale vydání Torpéda jsem přijal se smíšenými pocity (Zlatovláska z pohádky Dlouhý, Široký a Krátkozraký by mi asi řekla - "Co jsi čekal, bláhový? ...)

Nečekal jsem od HTML editoru na PalmOS pochopitelně nějaká náročná preview s grafikou, podporu dynamických stránek apod. (:-). V "silách" PalmOS je ale určitě víc (netrpělivě čekám na zmíněný PHTM). Pro srovnání zkusím připravit článek o obdobných programech H-Bomb a HTML Edit pro WinCE.

Torpédo je takový lepší MemoPad s několika vylepšeními při vkládání objektů a formátování. Určitě najde svoje příznivce, kteří upřednostňují jednoduchost a rychlost (mnoho "profíků" píše HTML nejradši v nějakém MemoPadu). Cena programu navíc není přehnaně vysoká a určitě jej PineTree bude dál vyvíjet.