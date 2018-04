TopTwelve - pod svícnem bývá tma

Zeptal jsem se taky tvůrce aplikace - Rogera - proč program psal, co si na něm nejvíc cení a tak : Hm .. původně jsem to napsal proto, že jsem nenašel žádný jiný rozumný prográmek na spouštění přes písmenka (něco R -> ResourceEdit např.). U jiných prográmků se zvlášť nastavovaly zkratky, a odjinud se vyvolávaly. To bylo nepříjemné, když člověk zapomněl. Takhle to je jednodušší. Dřív jsem to spouštěl přes EasyLaunch tahem z App na Menu, teď to mám systémově na calc buttonu. Mnohem víc dnes ale přímo mačkám ikonky, místo abych používal graffity. Co reviews na PalmGearu - nekompatilbilita s SilverScreen, padání ? To je dávno fixnuté ..Od té doby explicitne píši, ať uživatelé neuvádí bugy do reviews, protože vím, že jinak to budou dělat. Bug fixneš, ale review zůstane. Ty první crashe nezávisely na SilverScreenu, ale na 3.5 OS. To jsem fixnul hodně brzy... Je šance, že to někdy bude fungovat i z jiných oken (spouštění aplikací přes písmenko) ? No .. nějak aktivovat je třeba, nemyslíte ? Top12 si spustíte třeba z memo padu .. a tam když napíšu A, tak se napíše A. Takže kdekoliv spustím Top12 (třeba přes EasyLaunch nebo přes Calc button) a pak napíšu písmeno nebo tapnu ikonku => 2 tahy / 2 tapy V launcheru tohle částečně řeší CategoryHack - přes graffity přepnu kategorii a pak tapnu na ikonku. Taky velice rychlé. (3 tahy/tapy) Hack by kolidoval s CategoryHackem ..