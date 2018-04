Vyberte nejlepší Huawei. Je to těžká volba

V době, kdy světu kralovaly Samsung Galaxy S4 a iPhone 5s, podnikal Huawei první opatrné kroky do vyšších pater modelové nabídky. Ale právě tehdejší Ascend P6, který se sice výbavou konkurenci rovnat nemohl, ale už začal vystrkovat růžky, nastartoval vzestup čínské firmy. Ta dnes má modely P10 a P10 Plus, které jsou v podstatě potomky někdejšího P6.

Dvojici top modelů nabízí i tradiční soupeři Huaweie, korejský Samsung a americký Apple. Samsung již nějakou dobu v řadě Galaxy S představuje dva špičkové modely a Apple už od dob iPhonu 6 má vždy dvě velikosti svého top telefonu. Samsung pak většinou bojuje trojicí vlajkových modelů, jenže loňský průšvih s Notem 7 znamená, že teď mají zákazníci na výběr jen z Galaxy S8 a S8+.

Nabídka Huaweie je však v tomto ohledu mnohem širší. Kromě modelů P10 a P10 Plus je tu ještě třetí špičkový kousek, v závěru loňského roku představený Mate 9. Ale to není vše. Huawei láká mladší zákazníky prostřednictvím značky Honor a i ona má teď svůj nový příspěvek do kategorie těch nejlepších smartphonů: Honor 8 Pro. Ten rozšiřuje nabídku špičkových smartphonů čínské značky na českém trhu na čtyři.

Pokud se ovšem na nabídku obou značek čínské firmy podíváme ještě s větším odstupem, zjistíme, že je v té nejvyšší třídě ještě širší. Mate 9 má totiž ještě variantu se zahnutým displejem Mate 9 Pro, která se však prodává jen v Číně, v Evropě je k mání coby luxusní Mate 9 Porsche Design. A značka Honor nabízí na některých trzích krásný model Magic, rovněž se zahnutým displejem. To je celkem sedm top smartphonů, přitom v Číně má Honor ještě některé další modely, které do nejvyšší třídy můžeme řadit.

Ale pojďme se soustředit na čtveřici, která by měla být běžně k dostání na českém trhu: P10, P10 Plus, Mate 9 a Honor 8 Pro. Tahle čtveřice může zákazníky poměrně mást a nemusí pro ně být jednoduché si mezi jednotlivými modely vybrat. Už třeba jen proto, že z hlediska výkonu jsou na tom velmi podobně: všechny totiž pohání procesor Kirin 960, P10 a Mate 9 mají 4 GB RAM, P10 Plus a Honor 8 Pro pak 6 GB RAM (ve verzích pro náš trh).

Jedním ze základních odlišných prvků je úhlopříčka a rozlišení displeje. Model P10 má 5,1palcový Full HD displej a je díky tomu jasně nejkompaktnější z celé sestavy a možná i díky tomu má nejjasnější zacílení na zákazníky: je to jediný model (když nepočítáme loňské a stále dobré modely P9 a Honor 8), který míří na ty, co nemusí obří úhlopříčky.

Druhý v pořadí, model P10 Plus, má totiž úhlopříčku už 5,5 palce, což může být pro mnoho uživatelů až moc. Ale disponuje QHD rozlišením a má i větší baterii: ta namísto 3 200 mAh u P10 nabízí 3 750 mAh. Dalším krokem je Honor 8 Pro, který má úhlopříčku 5,7 palce a opět QHD rozlišení. Kapacita jeho baterie vyrostla na rovné 4 000 mAh. Stejnou kapacitou pak disponuje i největší Huawei Mate 9, jehož displej narostl na 5,9 palce, ale musí si vystačit s Full HD rozlišením.

LTE Huawei P10 Plus Topmodel výrobce Huawei pro rok 2017, verze Plus s větším displejem displej: 5,5 " rozlišení: 1 440 x 2 560 px LTE: Ano fotoaparát: 20 Mpx paměť: 128 GB přejít na detail porovnat

Odlišnosti najdeme i v případě fotoaparátu. Modely spoléhají na duální fotoaparát Leica druhé generace, který má optickou stabilizaci obrazu, barevný dvanáctimegapixelový čip a černobílý dvacetimegapixelový. Díky tomu zvládají třeba i hybridní zoom. P10 a Mate 9 mají stejný foťák s optikou Leica Summarit a světelností 2.2. P10 Plus pak dostal lepší optiku Summilux se špičkovou světelností 1.8. V tomto ohledu za sourozenci Honor 8 Pro zaostává, má totiž loňskou sestavu, navíc není vyladěna Leicou: duální foťák tedy nemá stabilizaci obrazu a dvojice jeho čipů má rozlišení 12 megapixelů. V praxi ale podává rovněž výborné výsledky a za moderněji vybavenými sourozenci o moc nezaostává.

LTE Huawei Mate 9 Prémiový telefon řady Mate od Huawei s velkým displejem a duálním fotoaparátem, topmodel přelomu roků 2016/2017 displej: 5,9 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 20 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

Všechny kousky čínského Huaweie mají momentálně Android 7.0 Nougat, nabíjí se skrze USB-C konektor a nechybí jim čtečka otisků. P10 a P10 Plus ji mají vpředu a díky tomu nabízí i některé nové možnosti ovládání, Mate 9 a Honor 8 Pro ji mají pro Huawei tradičněji umístěnou – vzadu. A v ovládání spoléhají na klasická virtuální tlačítka na displeji (ta mohou mít i modely P10, ale nemusí).

Společnou vlastností všech modelů je i špičkové zpracování. Design je spíše elegantní, modely P10 možná až moc odkazují na iPhone, ale vedle sebe všechny top huaweie zas tak moc odlišné nejsou a je vidět, že patří k jedné značce. Nejvíce z řady vybočuje Mate 9, který má trochu ostřejší hrany a jinak uspořádaný foťák. Vypadá tedy nejoriginálněji. Jenže Honor 8 Pro kontruje parádní modrou barvou svého kovového těla (celokovové mají všechny čtyři modely). Velký Huawei P10 bude zatím u nás k dispozici nejspíše jen v černé barvě (sluší mu), malý P10 Plus pak nabízí mnohem širší paletu: stříbrnou, zlatou, černou a také lákavou modrou. A když budou zákazníci hodně prosit, možná Huawei přiveze i další barvy a provedení úpravy povrchu, protože jich celkově má k dispozici nepočítaně (včetně nezvyklé zelené).

LTE Honor 8 Pro Prémiový telefon značky Honor (která patří pod Huawei) pro druhou polovinu roku 2017, nástupce modelu Honor 8 displej: 5,7 " rozlišení: 1 440 x 2 560 px LTE: Ano fotoaparát: 12 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

I po shrnutí těchto parametrů není možná úplně jednoduché si mezi jednotlivými modely vybrat. Rozhodovat samozřejmě bude i cena. Nejlevnější je zástupce značky Honor, typ 8 Pro vyjde na 15 990 korun a je to jeden z nejvýhodnějších top smartphonů na trhu vůbec. P10 stojí rovněž 15 990 a je v této sestavě jasnou volbou všech, kdo nechtějí obří chytrý mobil. V cenové řadě následuje model Mate 9, který nabízí největší displej, ale jen s Full HD rozlišením.

Upřímně nám to příliš nevadí, může to mít pozitivní vliv na výdrž baterie, která by tu teoreticky mohla být nejdelší (rozdíly v praxi v našich testech jsou nevýrazné, ale Mate 9 má asi mírně navrch). Mate 9 stojí 18 990 korun. Nejdražší je P10 Plus, s cenovkou 21 990 korun – jeho výbava je sice nejlepší (má tu nej kombinaci – QHD displej, nejlepší fotoaparát a podobně), ale pro většinu zákazníků je jeho cena asi příliš vysoká. Bude to hodně exkluzivní kousek.

Nabídka špičkových smartphonů čínské značky je tedy opravdu bohatá. Který z top modelů byste si vybrali vy?

