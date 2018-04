Nejlepší světové mobily jsou kompletní. Který byste si vybrali?

Toto jsou tedy v současnosti ty nejlepší světové mobily. Některé z nich byly stále pouze představeny a na trh teprve dorazí.

Samsung Galaxy S7/S7 edge

Nejnovější model, který Samsung představil na konci února, je už tradičně tou naprostou špičkou, kterou na trhu telefonů s Androidem můžeme najít. Korejský výrobce se v posledních generacích zaměřuje zejména na vysoce kvalitní displeje, k čemuž využívá technologii Super AMOLED a panely s vysokým rozlišením. U dvou modelů edge, včetně toho nejnovějšího, dokonce ohnul displej přes boky.

Výbava modelů S7 a S7 edge také zahrnuje voděodolnost, nejnovější procesor Snapdragon 820, 4 GB operační paměti, podporu paměťových karet nebo třeba 12magepixelový fotoaparát s kvalitním snímačem. Jeho velkou předností je také poměrně velká kapacita baterie – 3 600 mAh v případě modelu edge. Svůj prémiový styl navíc podtrhuje zpracováním z kovů a skla. Cena začíná na 20 tisících korun za model bez ohnutého displeje.

LG G5

Stejně jako Samsung i LG představilo svůj poslední topmodel na konci února. Jinak se ale snažilo vydat spíš cestou inovace, představilo totiž vedle samotného telefonu také několik modulů, které půjdou do těla zasunout jako baterie. Nové LG navíc může využívat propojení s řadou doplňků, jako jsou například brýle pro virtuální realitu, 360stupňová kamera nebo třeba domácí robot.

Telefon prakticky nemá kompromisy ve výbavě. Najdeme v ní procesor Snapdragon 820, 4 GB operační paměti, displej s QHD rozlišením (2 560 × 1 440 pixelů) a také třeba dvojici fotoaparátů na zadní straně – jeden se standardní ohniskovou vzdáleností a druhý na širokoúhlé záběry. Baterie má kapacitu 2 800 mAh a společně s fotomodulem se dá rozšířit až na 4 000 mAh. Tento model stojí v předprodeji necelých 20 tisíc korun.

Podívejte se na porovnání Samsungu S7 edge a LG G5:

VIDEO: Zlaté vlajkové lodi. Samsung Galaxy S7 Edge a LG G5

Sony Xperia Z5/Premium

Ačkoliv už Sony představilo hned dva velice dobře vybavené modely v podobě Xperie X a Xperie X Performance, ty se na trhu ještě nějakou dobu neukážou, a proto nabídce Sony stále vládnou modely Z5 a Z5 Premium. A i když je firma představila už v srpnu loňského roku, stále mají co nabídnout. Vedle toho navíc můžete pořídit i model Z5 Compact, který má hodně podobnou výbavu jako jeho větší sourozenec, pouze má menší displej.

Model Xperia Z5 má ve výbavě procesor Snapdragon 810, 3 GB operační paměti a 5,2palcový Full HD displej (1 920 × 1 080 pixelů). Už z těchto parametrů je očividné, že telefon není letošní, nicméně jeho varianta s přívlastkem Premium stále drží jedno prvenství. Její displej má totiž 4K rozlišení, tedy 3 840 × 2 160 pixelů. A to stále žádný jiný konkurent ještě nenabídl. Jelikož není Xperia Z5 úplnou novinkou, seženete ji za zhruba 17 tisíc korun, ale za variantu Premium zaplatíte přes 21 tisíc korun.

Lumia 950/950 XL

Ani topmodely od Microsoftu už nejsou žádnou novinkou, modely 950 a 950 XL představil Microsoft už loni v říjnu. Nově se na nich objevil operační systém Windows 10, který navíc jde pomocí speciálního doku přenést na velkou obrazovku a udělat z něj zástupce klasického počítače. Model Lumia 950 má menší 5,2palcový displej, Lumia 950XL roztáhla jeho úhlopříčku na 5,7 palce. Oba mají shodné rozlišení QHD (2 560 × 1 440 pixelů).

I další parametry jsou špičkové: procesor Snapdragon 810 (808 v případě menší Lumie 950), 3 GB operační paměti nebo třeba výborný 20megapixelový fotoaparát. Malý rozdíl mezi modely je v kapacitě baterie, menší má 3 000mAh článek, větší o kapacitě 3 340 mAh. Mezi současnými topmodely jsou Lumie patrně nejlevnější, protože model 950 seženete už za necelých 16 tisíc korun. Větší Lumia 950 XL vyjde na zhruba 18 tisíc korun.

iPhone 6s/6s Plus

Poslední novinky od Applu není nutné dlouze představovat, každý rok se pravidelně objeví nový model, který je po následující rok modlou všech příznivců této značky. Letos se sice objevil ještě malý model SE, který má podobnou výbavu jako právě modely 6s a 6s Plus, zabalenou v těle se čtyřpalcovým displejem, ale pomyslnými králi značky jsou stále tyto dva výše zmíněné modely.

Nejnovější iPhony se ohánějí vysoce kvalitním 12megapixelovým snímačem, displejem s technologií 3D touch (citlivost na sílu stisku) nebo třeba nejnovějším čipem Apple A9. Menší z této dvojice má úhlopříčku displeje 4,7 palce, větší pak 5,5 palce. Ceny za nejnovější iPhony začínají na zhruba 19 tisících za menší model s 16 GB prostoru pro data a končí až za 30 tisících za velkou variantu s 128GB datovým úložištěm.

Huawei P9/P9 Plus

Nového topmodelu od Huawei jsme se dočkali teprve minulý týden, ale na trhu bude do konce dubna. A to hned ve dvou variantách: menší model P9 má 5,2palcový displej a P9 Plus s 5,5palcový. Oba dva mají Full HD rozlišení (1 920 × 1 080 pixelů) a zobrazovací technologii IPS.

Velikým lákadlem obou modelů je spolupráce s firmou Leica, která výrobci dodává optiku zadních fotoaparátů. Na rozdíl od LG mají oba dva stejnou ohniskovou vzdálenost, ale jeden z nich je spíše výpomocný - monochromatický, což znamená lepší záznam obrazu v horších světelných podmínkách. I zbytek výbavy je velice zajímavý: procesor Kirin 950 s osmi jádry, 4 GB operační paměti a baterie s kapacitou 3 000 mAh (3 400 mAh u modelu P9 Plus). Cena bude začínat na 15 tisících za model P9, P9 Plus zatím u nás v předprodeji není.

HTC 10

Poslední a nejčerstvější přírůstek do skupiny špičkových telefonů je model HTC 10, který byl představen teprve před několika hodinami. Jelikož se předchozí modely netěšily příliš velké oblibě, snaží se HTC tak trochu začít znovu, čemuž napovídá i zkrácení názvu, z nejž vypadlo slovo One.

U nejnovějšího přírůstku do rodiny HTC se můžeme těšit na 5,2palcový QHD displej (2 560 × 1 440 pixelů), procesor Snapdragon 820 a 4 GB operační paměti. HTC si dalo záležet i na fotoaparátu, který má rozlišení 12 megapixelů a disponuje technologií Ultrapixel 2, laserovým ostřením a dvoutónovým bleskem. Pozornost se věnovala i reproduktorům, které by měly nabídnout špičkovou reprodukci. Česká cena v současnosti není známá, odhadujeme ji však na zhruba 20 tisíc korun.

Který ze současných topmodelů je podle vás nejzajímavější? celkem hlasů: 5319