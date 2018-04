Topmodel Nokia N9 prozrazen. Bude mít QWERTY klávesnici

Z prvních fotografií připravované Nokie N9 není jasné, zda nabídne operační systém MeeGo nebo nový Symbian^4. Na nový Symbian je prozatím asi brzo. Na internetu se totiž nějakou dobu objevují fotografie připravované Nokie E7, která nabídne Symbian^3 (více zde).

Podle dostupných informací by měl být vrcholný model finského výrobce postaven na platformě MeeGo. Nahrazuje operační systém Maemo, kterým je vybavena Nokia N900. Systém MeeGo Nokia vyvíjí společně s Intelem a objevit by se neměl pouze v mobilních telefonech, ale také v připravovaném tabletu.

Nokia N9 nabídne stejnou konstrukci jako další připravovaná novinka E7. Oba modely budou mít vysouvací QWERTY klávesnici, která vyklopí displej blíž uživateli. Stejnou konstrukci nabídly modely N97 a N97 mini. Rozlišení rozměrného dotykového displeje není prozatím známé.

Stejně tak nevíme nic o výbavě. Neměly by v ní však chybět všechny vymoženosti, které nabízejí konkurenční výrobky. Fotoaparát s neznámým rozlišením doplní dvojice světelných diod, které poslouží jako blesk.

Nový topmodel by Nokia mohla představit už za měsíc na kongresu Nokia World. Pokud by se tak stalo, nový smartphone finského výrobce by mohl být uveden ještě na předvánoční trh.