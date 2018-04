Top týdne: vyzkoušejte zajímavé aplikace pro Windows Mobile

Od vydání prvního dílu nové rubriky uplynulo několik týdnů a tak zde máme pokračování. I dnes se podrobněji podíváme na zoubek novým placeným aplikacím a i dnes budou čtyři.

HiCalc 2.0 promění vaše Pocket PC v moderní grafický kalkulátor, který se nezalekne ani složitějších výpočtů z matematiky či algebry. Touch Commander se může hodit těm, kteří by svůj komunikátor rádi obohatili o přátelské uživatelské rozhraní. Potěší také nová verze populárního přehrávače Pocket Music.

Třešničkou na dortu je pak omlazená verze programu Pocket Plus, který ve své kategorii patří k nejpoužívanějším vůbec.

PocketPC, Smartphony s landscape displeji3,9 MB19.95 USD PPC verze, 14.95 USD SP verze

To, že kapesní počítač může ve spolupráci s odpovídajícím programem sloužit i jako vědecký grafický kalkulátor, dokázala již aplikace SpaceTime (aktuálně ve verzi 3.0).

Nová verze HiCalc je ale podstatně levnější a kromě tří a čtyř rozměrných grafických průběhů nabízí obdobné služby. A navíc v lákavějším grafickém kabátku.

Novinkou je třeba velmi užitečná knihovnička těch nejdůležitější vzorců z oblasti přírodních věd. S nainstalovaným HiCalc tak budete mít vždy při sobě důležité formulky astrofyziky mechaniky a dynamiky, elektřiny a magnetismu, matematiky, optiky a termodynamiky.

Kromě těch nejběžnějších aritmetických výpočtů v nabídce nechybí trigonometrie (goniometrické, cyklometrické, hyperbolické funkce).

Ani úlohy z diferenciálního počtu již pro vás nebudou překážkou, program svižně derivuje i integruje. Také oblast maticového počtu je zde vyvedena k dokonalosti a nabízí se výpočet vlastních hodnot matice, hledá inverzní matici, mocniny čtvercových matic a určí také hodnost matice. Bezchybně je také zpracován modul konvertoru měn, který jedním kliknutím umožní načtení aktuálních kurzů všech 186 světových měn.

HiCalc počítá také rovnice až čtvrtého řadu, obsahuje také základní statistické funkce nebo problematiku finanční matematiky. Funkcí a možností je jednoduše nespočet a jen jejich seznam by stačil na samostatný článek. Zájemcům o problematiku rozhodně radíme vyzkoušet.

Hlavní přednosti:

základní aritmetické výpočty, trigonometrie

trigonometrie, logické funkce

statistika a finanční matematika

maticový počet

diferenciální počet (derivace, integrály)

konvertor měn a jednotek

knihovna konstant a základních vzorců

řešení rovnic vyšších řádů

grafy funkcí jedné proměnné

biorytmus

přehledný interface

pohodlné ovládání

skinovatelnost



Trial verzi pro PocketPC stahujte zde

verzi pro smartphony typu Motorola Q, Samsung SGH-i320, i600 zde

TouchCommander

Výrobce: Mobility Flow

Platforma: PocketPC

Systém: WM 5.0 i 6

Instalace: 530 kB + 4,5 MB NetCF2

Cena: 19,50 USD

TouchFLO, uživatelské rozhraní nových WM přístrojů, je nedílnu součástí všech nových zařízení z produkce HTC. Poprvé se objevilo u minimalistického HTC Touch, kde však nevzbudilo zdaleka takové nadšení, jak by si tvůrci přáli. Rozhraní TouchFLO nelze do libovolného zařízení jen tak nainstalovat, protože je součástí ROM. Majitelé starších komunikátorů, kteří by tímto rozhraním rádi svého společníka omladili, teď mají možnost. Zajímavou alternativou je TouchCommander.

Aplikace vyžaduje pro svůj běh Net Compact Framework2, což znamená o 4,5 MB méně v paměti zařízení. Základní obrazovka je členěna do šestí polí, které slouží jako vstup do emailové schránky, textových zpráv a kalendáře. Stejně snadno se dostanete také do psaní poznámek nebo spustíte webový prohlížeč. Zástupce lze samozřejmě libovolně nadefinovat, snadno tak lze stávající ikony vyměnit za jiné. Lehkým tahem po displeji přejdete do nabídky multimedií, která umožňuje rychlý přístup k muzice a k fotoaparátu.

Třetí stěna pomyslné krychle slouží jako seznam kontaktů. Kromě trojice předefinovaných skupin je připraveno několik volných polí, kam můžete přidat ta nejčastěji volaná čísla. Rozpoznáte je pak samozřejmě pomocí fotografií.

Touch Commander není nijak převratnou záležitostí a před časem navíc byla vydána obdobná aplikace s názvem SzaziCube. Touch Commander však boduje bezproblémovým provozem a také svižností – ani komunikátory s jinak dýchavičnými 200 MHz procesory rozhraní rozpohybují velmi svižně.

Trial verzi stahujte zde

PocketPC, Smartphone4,5 MB19,95 USD (všechny verze)

Vestavěný Media Player není mezi uživateli nikterak oblíbeným nástrojem. To nepřehledné menu bychom odpustit dokázali, nad chabou podporou audio a video formátů ale jen tak oko přimhouřit nelze. Aby mohlo jakékoli kapesní zařízení na systému Windows Mobile sloužit také jako schopný přehrávač multimédií, je nutné stávající přehrávač nahradit jiným a dokonalejším.

Jasnou jedničkou v tomto ohledu je freeware TCPMP, který si poradí také s video klipy. Nový Pocket Music 5.0 sice videa nepřehraje, hudbu ale se vší elegancí.

Aplikace ihned po prvním spuštění zaujme svým grafickým zpracováním a intuitivním ovládáním. Sami autoři se také chlubí, že tato nejnovější verze je optimalizována pro ovládání jednou rukou.

V horním panelu je zobrazeno vše potřebné. Jméno interpreta, aktuálně přehrávané skladby a její datový tok. Funkční tlačítka jsou dostatečně velká a tak problémy nepocítí ani majitelé tlustších prstů (případně zařízení s menšími displeji). Samozřejmostí je podpora extra bassů, funkce náhodného přehrávání nebo opakování skladeb. Pro zvýraznění některých tónů přijde vhod ekvalizér. Šikovná je také funkce lock, jejíž stisk zablokuje dotykový displej.

V možnostech nastavení lze přehrávač dále přizpůsobit obrazu svému třeba změnou skinu a velikosti písma. Kromě toho se nabízí celá řádka efektů zvyšující požitek hudby. Aplikace zvládne i přehrávat streamovanou muziku. Pocket Music přehraje audio stopu v celé řadě formátů, mezi kterými nechybí nejrozšířenější mp3, ogg nebo wav. Snadnou kontrolu nad přehrávanou hudbou umožní přehledný plugin na obrazovce Dnes.

Hlavní novinky oproti předchozí verzi:

Nové skiny

Vylepšená podpora pro Bluetooth přenos hudby

Snazší ovládání jednou rukou

Plugin pro obrazovku Dnes

Rozsáhlé možnosti nastavení alarmu (začne hrát v nastavený čas)

Podpora zařízení se čtvercovými displeji

Podpora přehrávání stream souborů

Lepší kompatibilita s Windows Mobile 6

Aplikace má řadu výhod a možností, které konkurenční přehrávače nenabízejí. Za takové bonusy si však v případě zájmu zaplatíte necelých 20 amerických dolarů.

Trial verzi stahujte zde

Spb Pocket Plus 4.0

Výrobce: Spb Software House

Platforma: PocketPC

Instalace: 2,5 MB

Cena: 29,99 USD

Patrně jedna z nejúspěšnějších aplikací význačné softwarové laboratoře Spb Software House se nedávno dočkala aktualizace. Pocket Plus nepochybně zpříjemňuje každodenní práci s komunikátorem a dlouhodobě patří k často oceňovaným programům.

Instalace Pocket Plus 4.0 si žádá asi 2,5 MB z paměti zařízení, což je oproti předchozí verzi příjemný pokles. Před samotným používáním je nutný soft reset přístroje a teprve potom lze okusit všech nabízených funkcí.

Plugin má defaultně pět horizontálních záložek a každá přitom čítá několik ikonek. Hned v prvním záložce je procentuální ukazatel stavu baterie a nastavená úroveň jasu, který lze snadno měnit.

V záložce multimédií by málokdo čekal něco jiného, než Media Player a prohlížeč obrázků. Naleznete zde i regulátor hlasitosti a přepínání orientace displeje.

V poslední záložce máte zase jako na dlani ty nejdůležitější možnosti nastavení zařízení (měkký reset, změna temátka, budík, odinstalovat programy, správa obrazovky Dnes). Položky v libovolných záložkách lze snadno vyměnit za jiné, široké jsou také možnosti nastavení.

Klíčové funkce Spb Pocket Plus 4.0:

Snadnější práce se soubory - nastavení obrázku jako pozadí na Dnes, práce se ZIP archivy, šifrování souborů, vlastnosti souboru, formátování karty

Internet Explorer (podpora záložek jako u konkurenčních prohlížečů, zobrazení zdrojového kódu, možnost uložení stránky, panel na rychlé vyhledávání)

Funkce zavírání aplikací

Křížek aplikace skutečně ukončí (standardně jen přejdou na pozadí), budete šetřit operační paměť a zvýšíte tak výdrž baterie

Rolování kontakty či zprávami

Snadná integrace dalších produktů od Spb

Weather

Time

Diary

Phone Suite

Weather Time Diary Phone Suite Padesátka skinů ke stažení

Pocket Plus je zdařilým nástrojem, který si jistě najde mnoho spokojených uživatelů. Řada z nich dá však přednost aplikaci Mobile Shell, která je přeci jen univerzálnější. A přitom za stejné peníze.

Trial verzi stahujte zde