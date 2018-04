Top týdne: software pro Windows Mobile, který by vám neměl uniknout

V dnešním prvním díle si posvítíme na plugin pro vestavěný Media Player, stranou nezůstane ani výborný správce wi-fi sítí. Díky programu Pocket World Info 4.0 můžete získat ucelené znalosti o každičkém státu světa. Dnešní přehled pak završíme povedenou softwarovou klávesnicí.

Active MediaPlayer Plugin

Výrobce: V2R

Platforma: PocketPC

Cena: 3 €

V2R není na poli tvorby aplikací pro Windows Mobile úplným nováčkem, v jejich nabídce totiž najdeme několik programů pro obě WM platformy. Zatím posledním dílem je velmi pěkný plugin, který umožní poslech oblíbených skladeb přímo z obrazovky Dnes. Po instalaci, která zabere asi 900 kB, program automaticky přejde do režimu nastavení. Zde je kromě základních informací o programu také podrobná help sekce. Menu slouží především k aktivaci pluginu a výběru daného barevného tématu.

Po aktivaci pluginu již na hlavní obrazovce vašeho PocketPC uvidíte poměrně rozměrný plugin se symbolem velkého “plus“, který slouží k přidávání alb do seznamu. Jednotlivá alba se pak v modulu kupí a je proto dobré je odlišit nějakými obrázky. Nyní už vám nebude nic bránit pohodlnému poslechu hudby a to bez nutnosti spouštět dodatečnou aplikaci, tento plugin pochopitelně spolupracuje s vestavěným MediaPlayerem.





Hlavní přednosti:

Rychlý přístup k oblíbené muzice přímo z obrazovky Dnes

Snadné přidávání dalších alb, jejich počet je přitom neomezený

Díky velkým ikonám snadné ovládání prsty

Pěkný grafický interface

Několik rozdílných druhů animací a ikon, možnost přikoupení dalších

Vývojáři se chlubí také svižností aplikace, se kterou ale nemůžeme souhlasit. Zařízení s procesorem TI na 200 MHz bylo po aktivaci pluginu značně pomalejší, téměř nepoužitelné. Zpomalené reakce byly znát i na HTC Panda (Samsung 400 MHz, 128 MB RAM).



Pocket Wi-Fi Radar

Výrobce: Makayama

Platforma: PocketPC

Cena: 14.95 €



Integrovaný wi-fi modul je dnes stále častější komponentou kapesních počítačů. Často má však vestavěný správce bezdrátových modulů daleko k dokonalosti. Novou aplikaci s názvem Pocket wi-fi Radar zřejmě za bezchybnou označit lze.

Sledování televize, telefonování přes Skype, komunikace přes IM klienta nebo jen surfování po webu – k tomu všemu jsou přístroje vybavené wi-fi předurčeny. Připojení k veřejné wi-fi síti je častokrát zdlouhavé. Pocket wi-fi radar veškeré procedury značně urychluje a k Internetu přístroj připojí doslova bleskově. Program automaticky vybere veřejnou síť ze všech dostupných a právě k té vás připojí. Aplikace je ideálním nástrojem pro světoběžníky a uživatele, kteří chtějí své PocketPC využívat opravdu naplno.

Poznámka: Aplikace není nabízena v trial verzi a proto jsme ji nemohli vyzkoušet

Pocket World Info

Výrobce: BluePoint Studio

Platforma: PocketPC

Instalace: 3 MB

Cena: 19.99 $

Kdo by nechtěl ohromit skvělými zeměpisnými znalostmi, mít v malíku hlavní města všech států, jejich rozlohu nebo platnou měnu? Dobrým učitelem nebo spíše studnicí takových informací je program Pocket world Info.





V horním panelu jsou dvě rolovací nabídky, první obsahuje seznam států, druhá pak světadílů. Po selekci kýženého státu budete odměněni opravdu vyčerpávajícími informacemi dané oblasti. Nechybí dokonce pojednání o historii, kde jsou zmíněny klíčové osobnosti, které v historii země zanechali nesmazatelnou stopu.

Dozvíte se také typ vládního uspořádání, hlavní město, mezinárodní kód, lokalitu. Ani přesná geografická poloha státu nebo jeho rozloha s podílem pevniny a vody vám nezůstanou utajeny. Uveden je také celkový počet obyvatel, který je dále rozdělen na jednotlivé skupiny. Informací je skutečně obrovské množství, takže rozhodně je co vstřebávat. Jedním kliknutím můžete přejít na politickou mapu, která disponuje čítačem vzdáleností.

Hlavní přednosti:

Jednoduchá a přehledná obsluha

Detailní informace o každém státu světa

Aktuální informace (duben 2005)

Klíčové historické události u každého státu

Způsob vládního řízení, státní vlajka

Průmysl (dovoz, vývoz)

Měna a míra inflace

Informace o ekonomice

Rozloha státu, podíl vody a pevniny

Podpora VGA rozlišení

Režim displeje Portrait, landscape

FingerTouch

Výrobce: Teksoft

Platforma: PocketPC

Instalace: 1 MB

Cena: 9.95 €

Psaní na softwarové klávesnici na Pocket PC je při dnešních 71 mm úhlopříčkách ne zrovna pohodlné. Čas od času proto výrobci přicházejí s různými variantami těchto klávesnic, které mají za úkol zdlouhavé vyťukávání znaků urychlit. Za zmínku stojí například Spb Keyboard, Mobilnaut Keyboard nebo zbrusu nový FingerTouch.

Po instalaci není ani třeba provádět soft reset zařízení, klávesnici můžete používat okamžitě. Nejprve ovšem doporučujeme jít do menu Nastavení (Settings)/Zadávání (Input) a zvolit FingerTouch.





Možnosti nastavení jsou opravdu velké, ovšem nejzajímavější je jistě nabídka pěti rozličných druhů klávesnic. Tou první je klasická QWERTY, ovšem s většími chlívky než jsme zvyklí – zadávání prsty je tak po chvíli zvyku docela rychlé a bez překlepů. Dalším typem je tzv. Smart keyboard, která ta nejčastěji zadávaná písmena nabízí ve formě velkých ikonek a po postupném zadávání nabízí další.

Je to rozhodně neotřelý způsob, na který je třeba si zvyknout. Dalším typem je klávesnice ala PhonePad, ovšem doplněná o numerický blok (čtvrtá je jen jeho variantou). Poslední klávesnice nabízí rozložení QWERTY na třinácti polích (co pole to dva znaky abecedy).

U každé klaviatury je možnost měnit písmo, jeho velikost a tučný font, na výběr je také několik rozličných skinů. Jediné, co chybí, je podpora české diakritiky.

FingerTouch je velice povedená aplikace, která napomáhá rychlejší textové komunikaci a neměla by tak chybět žádnému majiteli komunikátoru ochuzeného o hardwarovou QWERTY klávesnici. A nejen jemu.

Hlavní přednosti: