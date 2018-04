Tone6110 - software pro tvorbu zvonění

Nedávno jsme přinesli popis toho, jak dostat do telefonu Nokia 6110 vlastní zvonění. Postup nebyl pravda příliš jednoduchý, navíc jsme v textu neuvedli, že po vložení hexadecimální definice je nutno vyskočit ze zadávání stisknutím CTRL-Z. Jak se ukázalo, naši čtenáři znají DOSový editor COPY CON jen minimálně a přečíst návod k AT příkazům Nokia Cellular Data Suite jsou líní.

Na konferenci CPG se již dva týdny zuří bitva o to, kdo podle publikovaného algoritmu naprogramuje software sloužící k luxusnějšímu převodu zvonění do telefonu a jeho definice. Máme dobrou zprávu, je rozhodnuto. Vítězem se stává Kari Korpi, jehož program jako první dodržel základní podmínky: upload do telefonu je automatický, je možno vytvářet vlastní zvonění a je možno importovat zvonění ve formátu 000, tedy de-faccto standardu pro Nokia 9000i.

Bohužel si ode mne kdosi zapůjčil kabel od NCDS 1.2 a zapomněl mi ho vrátit, takže jsem neměl možnost program osobně vyzkoušet - nemohu tedy osobně potvrdit funkčnost, nicméně v CPG byl program uznán za funkční.

Samozřejmě pro něj potřebujete NCDS 1.2 a telefon Nokia 6110, netestována, ale prakticky možná je varianta s 5110. Výrazně nedoporučuji použití IR portu, při němž se nezřídka neukládá SMS na kartu! Software běží pod Win95, Win98 nelze použít bez rekonfigurace. Ovládání a obsluha programu je pro muzikálnější jedince jednoduchá a výkladu asi netřeba:

Download programu t6110i.zip je zde - délka 214 KB. A pokud byste měli zájem, zde je balík (24KB) několika desítek zvoněních, které lze naimportovat přes funkci Load 9000tone. Lze importovat i melodie z Ericssonů.

Pokud si sami zkomponujete zajímavé zvonění, pošlete nám určitě soubor pro jeho import na tangero@mobil.cz! Dejte si pozor na definici COM portu, nezapomínejte, že při IR přenosu (opet nedoporučuji) je virtuální port jinde, než fyzický.

Kari ještě připravuje i software pro tvorbu ikonek, ten dáme v plen po víkendu, pokud jej přes víkend dobastlí.