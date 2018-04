TomTom získává dopravní informace z pohybu mobilů

TomTom spustil tuto službu v Nizozemí ve spolupráci s tamním Vodafonem. Princip spočívá v anonymním sledování mobilních telefonů operátora. Tam, kde se telefony pohybují plynule, žádný problém nebude. Naopak pokud se v jednom místě, kde se dříve telefony pohybovaly, začnou shlukovat, lze očekávat dopravní komplikace.

Nový způsob přenosu dopravních zpráv do navigací by měl zajistit také větší aktuálnost těchto informací. Zprávy se obnovují po třech minutách, což je přibližně pětkrát častěji než u dosavadního způsobu dopravního zpravodajství. Služba není zdarma, při nákupu nového modelu TomTom One XL HD získá uživatel roční předplatné.

Nový model One XL HD - nic pro nás

Nová navigace TomTom One XL HD patří do nižší řady přenosných navigačních přístrojů výrobce a doplňuje tak již prodávaný model One XL. Oproti němu nabídne novinka jenzmíněnou službu High Definition Traffic, zatím ji tak využijí pouze v Nizozemsku.

Dotykový TFT displej má úhlopříčku 11 centimetrů (4,3 palce). Nabídne širokoúhlé rozlišení 480 x 272 bodů a dokáže zobrazit až 65 tisíc barev. Novinka se chlubí kompaktními rozměry 119 x 86 x 27 mm a hmotností, která v případě verze HD povyrostla na 230 gramů. Nechybí ani podpora bezdrátového spojení Bluetooth ve verzi 2.0.

Parametry TomTom One XL HD