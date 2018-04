TomTom - špička v oboru navigací k dostání u Sunnysoftu

Praha, 20. září 2005 – Společnost Sunnysoft nabízí celou řadu navigačních systémů pro kapesní počítače, mobilní telefony a smartphony. Nyní se rozhodla rozšířit tuto nabídku o špičkové navigace TomTom, které se vyznačují velkou podrobností všech map. Přesto, že se jedná o zahraniční software i mapy České republiky jdou až do úrovně ulic. Na mapách se zobrazují veškeré body zájmu. Pokrytí zahrnuje státy západní Evropy a Českou republiku.

Základním produktem nové nabídky Sunnysoftu je jednoúčelové zařízení „all-in-one“ - TomTom Go. Toto zařízení již v sobě obsahuje navigační software, mapy, GPS přijímač a držák do automobilu, baterie lze nabíjet prostřednictvím autonabíječky. TomTom Go umožňuje nastavení 2D nebo 3D pohledu s denní a noční variantou. Toto jednoúčelové zařízení je příznačné snadným ovládáním.

Druhým produktem TomTom, který Sunnysoft nabízí, je navigace pro kapesní počítače – TomTom Navigator 5. Tento navigační systém je plně kompatibilní se všemi kapesními počítačí, které pracují s operačním systémem Windows Mobile a Palm OS (Acer, HP, Dell, MDA Compact atd.). Balení obsahuje software s mapovými údaji pro danou zemi či region, bluetooth GPS přijímač, držák do automobilu a autonabíječku pro kapesní počítač i GPS přijímač.

Jakousi třešničkou na dortu je TomTom navigace pro mobily a smartphony – TomTom Mobile.Tento navigační software je určen pro mobilní telefony vybavené operačním systémem Symbian 60, UIQ a smartphony s Microsoft Windows Mobile for Smartphone. TomTom Mobile 5 je plně kompatibilní s vybranými typy telefonů značek Nokia, Motorola, Sony Ericsson. Kromě navigačního softwaru balení obsahuje bluetooth GPS přijímač, autonabíječku a adaptér pro elektrickou zásuvku.

Veškeré nabízené navigační systémy TomTom jsou vybaveny ovládáním a hlasovou navigací v českém jazyce.

Kvalitu navigací TomTom potvrzuje řada ocenění, které tyto produkty získaly. Jednoúčelové zařízení TomTom Go v loňské roce zvítězilo v prestižní anketě redaktorů CNET (Communications Convergence, Video Conferencing Insight, Internet Telephony a Network Computing) - CNET Editors' Choice award.

Jednotlivé produkty bude Sunnysoft uvádět do své nabídky postupně. Prodej TomTom Go je zahájen dnes a TomTom Navigator 5 pro kapesní počítače 26.září 2005. Počátkem října se na trhu objeví i TomTom Mobile.