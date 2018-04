TomTom představil nové modely navigací se skládacím držákem (VIDEO)

Pro zřetelnější hlasové instrukce jsou nové verze navigací TomTom ONE i TomTom XL vybaveny kompletně přepracovaným audio systémem zajišťujícím dostatečnou hlasitost a čistotu navigačních instrukcí za všech okolností – i v případě zapnutého autorádia. TomTom ONE nabídne 3,5-palcovou dotykovou LCD obrazovkou, větší bratříček TomTom ONE XL se pak může pochlubit dokonce 4,3-palcovým širokoúhlým LCD displejem.

Nové modely TomTom ONE a TomTom XL přicházejí také se zajímavou technologií TomTom Map Share, předinstalovanými bezpečnostními kamerami a volitelnou dopravní anténou RDS-TMC, kterou ocení zejména uživatelé požadující pravidelně aktualizované dopravní informace na cestách.

Držák EasyPort

Při opouštění vozidla uživatel snadno a rychle demontuje svůj přístroj pomocí jediného pohybu. Inteligentní konstrukce umožňuje řidiči šikovně složit držák přímo na zařízení TomTom – a demontovat tak celou jednotku bez nutnosti separátního uložení držáku. Vzhledem k malé velikosti zařízení a držáku není jednoduché a bezpečné uložení do brašny žádný problém. TomTom také nyní nabízí dva druhy pouzder umožňující přenášet zařízení společně s držákem jako elegantní, kompaktní balíček.



Hlasité a čisté hlasové instrukce pro bezpečnější řízení

Nezávislý bezpečnostní průzkum odhalil důležitost zřetelných navigačních instrukcí pro bezpečnost řízení. V rámci přepracování řady TomTom ONE a TomTom XL nebyl dle výrobce v oblasti zvukového výkonu učiněn žádný kompromis. TomTom ONE i TomTom XL tak obsahují mnohem větší a zdokonalený reprosystém zajišťující, že hlasové instrukce jsou za všech okolností hlasité a čisté navzdory hluku v pozadí, který se v automobilu obvykle vyskytuje.

TomTom Map Share

Uživatelé nových produktových řad TomTom ONE a TomTom XL mohou těžit také z nové technologie TomTom Map Share zahrnující miliony oprav a vylepšení vytvářených každý měsíc uživatelskou online komunitou TomTom. Mezi ně se řadí změny v názvech ulic, rychlostních limitech na silnicích, zákazech otáčení, povolených směrech jízdy a silničních zátarasech, stejně jako opravy spojené s místy POI .

Dostupnost a cena

Nové modely TomTom ONE a TomTom ONE XL nahrazují aktuální řadu ONE 3RD EDITION a ONE XL a budou dostupné prostřednictvím maloobchodů v květnu 2008.

TomTom ONE: 3 790Kč

TomTom ONE Europe 31: 4 990Kč

TomTom ONE Europe 31 Traffic: 5 790Kč

TomTom XL Traffic: 6 290Kč

TomTom XL Europe 31 Traffic: 7 490Kč



Technické specifikace: TomTom ONE

Vysoce kvalitní 3,5-palcová barevná TFT LCD dotyková obrazovka odolná proti záření, formát 4:3, QVGA, 320 x 240 pixelů, 64 000 barev

Rozměry: 92 x 78 x 25 mm

Váha: 148 gramů

Vysoce citlivý GPS chipset

Předinstalované mapy ve vnitřní paměti: mini

USB, RDS-TMC (přes mini-USB)

Interní Lithium-ion baterie (až 3 hodiny provozu

Kompatibilita: Windows a Mac OS X 10,3 a vyšší

Hlasitost podle rychlosti jízdy vozidla

Vylepšený TomTom systém reproduktorů

EasyPort™ mount

QuickGPSfix™

Automatický denní/noční režim

Ochrana heslem

Kompatibilita s TomTom HOME.



Technické specifikace: TomTom XL

4,3-palcová barevná TFT LCD dotyková širokoúhlá obrazovka odolná proti záření, formát 16:9, WQVGA, 480 x 272 pixelů, 64 000 barev

Rozměry: 118 x 83 x 25 mm

Váha: 186 gramů

Vysoce citlivý GPS chipset

Předinstalované mapy ve vnitřní paměti

Konektivita: mini-USB, RDS-TMC (přes mini-USB)

Interní Lithium-ion baterie (více než 3 hodiny provozu)

Kompatibility: Windows and Mac OS X 10,3 a vyšší

Vylepšený TomTom systém reproduktorů

EasyPort™ mount

QuickGPSfix™

Automatický denní/noční režim

Ochrana heslem



Volitelné příslušenství dostupné pro TomTom ONE a XL: