TomTom představil nové modely Go 920 T a One třetí generace

Nový TomTom One sází především na jednoduché ovládání, které je pro většinu uživatelů jedním z podstatných hledisek při výběru navigace. Design se oproti předchozí generaci příliš nezměnil, na první pohled je jiné barevné provedení. Černý rámeček kolem displeje byl nahrazen tmavě šedým, jinak se zdá, že vše zůstalo z venku při starém.



Stejně jako u předchozí generace je použit dotykový displej s úhlopříčkou 3,5 palce. Displej nabídne klasický poměr stran 4:3 a rozlišení 320 x 240 pixelů. Je aktivní, typu TFT a zobrazí až 65 000 barev. Vnější kompaktní rozměry 96 x 82 x 25 mm se také nezměnily, a tak s přenášením modelu One v kapse nebudete mít problémy.



Hlavní novinkou ve výbavě je pak funkce MapShare, kterou známe z vyšších modelů řady Go. Ta umožňuje uživatelské úpravy map a možnost sdílení těchto úprav mezi různými uživateli. TomTom One třetí generace by měl být vybaven také novou verzí map, kterou dnes známe například z vyššího modelu ONE XL. Na pokrytí České republiky již nebylo co zlepšovat, při cestě například na Slovensko by již měl být rozdíl výrazný.





TomTom One třetí generace by se měl na trhu objevit v nejbližší době. Regionální verze by měla být v prodeji za sedm tisíc korun, evropská pak za necelých deset tisíc.



Druhá novinka, model Go 920 T, naopak patří na horní příčku portfolia TomTomu. Jde o nástupce modelu Go 910, který využívá osvědčený a velmi povedený design nové řady Go, jaký známe z nedávné novinky Go 720. Rozměry 118 x 83 x 24 mm nedělají z této navigace žádného kolibříka, odměnou za ně je ale velký širokoúhlý displej s úhlopříčkou 4,3 palce, který využívá poměrně vysoké rozlišení WQVGA, tedy 480 x 272 pixelu.



Nový TomTom Go 920 T je vybaven vnitřní pamětí typu flash s kapacitou 4 GB, tedy ne pevným diskem jako jeho předchůdce. Nechybí hlasové ovládání, přijímač dopravních informací a ani podpora již zmíněné funkce MapShare. Novinka nabídne také vestavěný FM vysílač, a tak si navigační povely nebo přehrávané MP3 soubory můžete naladit na autorádiu. Díky podpoře bezdrátového spojení Bluetooth funguje také jako plnohodnotné handsfree.





Oproti modelu Go 720 by měla novinka obsahovat také "bezešvé" mapy celé Evropy, a tak nebude nutné volit mezi východní a západní částí. Chybět nebudou ani mapy Severní Ameriky. Nový TomTom Go 920 T by se měl na trhu objevit v posledním čtvrtletí letošního roku. Cenu výrobce prozatím nezveřejnil.