TomTom One - zapni a jeď (recenze all-in-one GPS)

Pokud již kapesní počítač vlastníte a rádi byste si pořídili navigaci, je nejjednodušším způsobem zakoupení GPS přijímače. Co když však PDA nemá Bluetooth a drátově se vám receiver propojovat s kapesním počítačem nechce? Je tu ještě jedno řešení - pořízení jednoúčelového GPS zařízení. To si budou kupovat zejména lidé, kteří PDA nevyužijí, hodit se však může i někomu, kdo je se svým kapesním počítačem spokojený, ale z nějakých důvodů nechce mít dvě zařízení, nebo zkrátka jeho PDA rozšíření neumožňuje.

Na takové uživatele samozřejmě výrobci myslí rovněž, i když se - možná trochu s podivem - nejedná o přední producenty kapesních počítačů, ale spíše o tvůrce mapových podkladů. Šance výroby all-in-one navigačních zařízení se chytil TomTom, o úspěchu svědčí několik zařízení v nabídce, která se stále rozšiřuje. Ovšem nejen tento výrobce nabízí jednoúčelová zařízení, kapesní navigaci si můžete pořídit například od MIO nebo iQue od Garminu atp.

My jsme v minulých týdnech důkladně otestovali nejlevnější jednoúčelové zařízení od tvůrce zřejmě nejlepších mapových podkladů vůbec - TomTom One. To nabízí kromě mapových podkladů Česka také pokrytí Slovenska, Polska a Maďarska.

Obsah balení

Ve vzhledově vydařené krabici se nachází kromě samotného TomTom One také paměťová SD karta s mapovými podklady, instalační CD a autodržák na sklo spolu s autonabíječkou a synchronizačním kabelem. Nechybí samozřejmě manuál či licenční kód, který využijete při stahování aktualizací a dalších služeb, které TomTom nabízí.

Co se příslušenství týče, tak držák do auta se po sestavení z několika částí jevil jako velmi kvalitní. Na skle drží díky nastavitelné přísavce jako přibitý. Také během jízdy si i s upevněným zařízením zachovává stabilitu, na TomTomu nebyly znát žádné otřesy. To se nedá napsat o držáku Dicota Keeper s jiným testovaným kapesním počítačem, který vibruje, byť nepatrně, prakticky neustále.

Držák je díky kloubu stavitelný výškově i postranně - v obou případech stačí pro pohyb povolit plastové šrouby. Držák je však ryze jednoúčelový - Tom Tom se do něj zasune po dvou "kolejích", které má na zadní straně. Nutné je dávat si pozor při vysouvání, které jde poměrně ztuha a hrozí ulomení plastu držáku.

Nicméně je fajn, že se zákazník nemusí starat o shánění držáku vlastního, tento účel plní na jedna, k připevnění PDA nebo jiného zařízení však neposlouží.

Co však v balení chybí je jakýkoliv obal na přenášení zařízení. To je sice z tvrdého plastu, hrozí však poškrábání obrazovky a také při nechtěném pádu na zem by nemusel TomTom nárazu odolat. Je tedy když ne nutné, tak přinejmenším vřele doporučené použít pouzdro vlastní - v našem případě tomuto účelu provizorně posloužil obal od Dellu Axim, do kterého se testované zařízení vešlo tak akorát.

Další výtku máme k velikosti autoadaptéru. Ten je poměrně dlouhý, což může v některých případech ve voze vadit. Kabel z adaptéru totiž není vyveden šikmo, jak by se slušelo, ale hezky přímo a tak ještě několik centimetrů přidá. To jsme pocítili při každém zařazení rychlosti 1-3-5. Zde by se slušelo dodávat adaptér i kabel co nejkompaktnější, aby řízení nevadil.

Autoadaptér je také jediný prostředek k nabíjení TomTomu, klasická nabíječka je až součástí volitelného příslušenství (stejně jako například externí anténa pro silnější signál...).

Parametry zařízení a jeho zpracování

Co se parametrů týče, tak je na tom TomTom One vcelku solidně, ostatně posuďte sami:

procesor o taktu 380MHz

paměť o velikosti 32MB RAM

3,5 palcový, 320 x 240 LCD dotykový displej

rozměry 110 x 89 x 3 mm, 260 gramů

provozní teplota od -10 do +55 °C

USB port pro propojení s PC

integrovaná vyměnitelná Li-Ion baterie

integrovaný 20-kanálový GPS receiver SiRF Star III

Bluetooth pro spojení s telefonem a následný update

Stylus byste v balení hledali marně, zařízení je koncipováno na plné ovládání rukou.

Co se zpracování týče, tak je šasi TomTomu One vyveden z tvrdého kvalitního plastu. Tloušťka rámu okolo displeje by mohla být možná menší, stejně jako celé zařízení, na druhou stranu - přenášet jej budete stejně jinak než v kapse u košile a váha lehce přes čtvrt kila se v tašce ztratí.

Část okolo displeje je prosta jakýchkoli ovládacích prvků, na horní straně lze najít pouze tlačítko pro zapínání/vypínání zařízení a diodu signalizující chod zařízení, vzadu pak již zmíněné "koleje" a reproduktor. Vespod je pak zdířka pro systémový a USB konektor a sluchátka. Nad nimi se nachází slot na SD kartu.

Ovládání navigace, jas a zvuk, výdrž

Po zapnutí přístroje se na obrazovce objeví animace, ze které by i dítko pochopilo, že je nutno vložit do slotu paměťovou kartu. Následuje nastavení jako například výběr ruky, kterou bude zařízení ovládáno, zadání času atp. Pak již nic nebrání zařízení plnohodnotně využívat, což může být po prvním vybalení do několika minut.

Uvedení zařízení do chodu trvá jen několik málo desítek sekund. Podobně rychle jsou lokalizovány satelity, k tomu je však nutné mít zařízení pod širým nebem. Stěny domu TomTomu příliš nesvědčí. Chování navigace se však budeme podrobně věnovat dále.

Jak již bylo napsáno, zařízení se ovládá prsty a nikoliv stylem. Kromě toho, že na obrazovce zůstávají otisky a šmouhy má takové ovládání tu výhodu, že nemusíte věčně hledat, vytahovat a zase zandavat stylus. Trochu neuzpůsobena ovládání prsty zůstala velikost písmen, při zadávání adresy se lehce stane, že se překlepnete, totéž platí o malých šipkách, kterými se posunuje nahoru a dolů. Není to ale nic tragického, k překlepu v našem případě došlo jen několikrát.

Co se zvukového výstupu týče, reproduktor je při maximálním nastavení poměrně hlasitý, zařízení si navíc může regulovat zvuk podle rychlosti vozidla. Hlasitost zvuku lze nastavit v rozmezí od 10 do 100 procent, případně výstup zcela vypnout.

Regulovat je možné i podsvícení displeje. Pokud je zataženo, stačí nastavit cca 50-procentní jas denních barev a viditelnost je velmi dobrá. Tu samozřejmě negativně ovlivňuje sluneční svit, při kterém se využijí maximální zobrazovací možnosti displeje, avšak i na přímém slunci nebyl problém s čitelností údajů (na snímku o něco níže je porovnání TomTomu s max. jasem ve srovnání s displejem telefonu).

Regulovat lze také jas nočních barev - TomTom totiž umožňuje pro jízdy v noci přepnutí do šetrného, tmavšího zobrazení.

Výdrž baterie zařízení nepatří k největším. Výrobce zřejmě plánuje, že TomTom One bude většina řidičů na cestách napájet z autozásuvky. Při středním jasu vydržela baterie zhruba 2 hodiny, nabití trvalo podobnou dobu.

Tímto jsme popsali schopnosti zařízení, v závěrečné části se zaměříme na mapu, její porovnání s konkurencí a celkové zhodnocení zařízení. Pokud máte k TomTomu nějaké dotazy, napište je do diskuze pod článkem a my se je pokusíme zodpovědět.