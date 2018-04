TomTom One IQ Routes. Otestovali jsme nejlevnější inteligentní navigaci

Základní model přenosných navigací z dílen TomTomu není na našem trhu žádnou novinkou. Vzhledem k nízké ceně je to ale jedna z nejoblíbenějších navigací u nás. Výrobce navíc uvedl před časem na náš trh vylepšenou verzi, která přináší do nejlevnější třídy navigací funkce, na které jsme byli zvyklí z těch nejdražších přístrojů.

Řada přenosných autonavigací One od výrobce TomTom, kam patří i dnes testované zařízení, obsahuje celkem čtyři modely. Ty se liší jednak mapovým pokrytím, kdy si můžete vybrat mezi mapovými podklady regionálními, nebo pro celou Evropu, a pak také přítomností funkce inteligentních tras. Ceny začínají na třech tisících korunách, za dnes testovaný model s podporou IQ routes a mapovými podklady 26 zemí Evropy zaplatíte 4 290 Kč.

Vzhled a konstrukce

Navigace TomTom One je se svými rozměry 92 x 78 x 25 mm jednou z nejmenších přenosných autonavigací na našem trhu. Do kapsy ji dáte bez problémů, častějšímu přenášení nebrání ani zanedbatelná hmotnost 140 gramů. V balení jsme však marně hledali pouzdro, které by uchránilo displej před poškrábáním při přenášení. TomTom jich má v nabídce několik, je však nutné si za ně připlatit.

Vzhled přístroje je velmi jednoduchý a přitom elegantní. Oproti předchozímu modelu One je nový design řady TomTom One o mnoho elegantnější. Přední strana obsahuje 3,5 palcový displej ohraničený efektním stříbrným proužkem, který je v případě modelů v edici IQ routes vsazen do černého těla přístroje. Celkově hodnotíme vzhled velmi kladně, navigaci by snad jen prospěla o pár milimetrů menší tloušťka.

Ovládání

Ovládání navigace je velmi snadné a to především díky použití dotykového displeje, pravda dnes už s trochu malou úhlopříčkou 3,5 palce. Displej nabídne klasický poměr stran 4:3 a rozlišením 320 x 240 pixelů. Je aktivní, typu TFT, nechybí antireflexní úprava, a tak ani za přímého slunce nebudete o údaje na něm ochuzeni. Zobrazí až 65 000 barev a svými rozměry zabírá většinu přední strany přístroje.

Na horní hraně najdeme tlačítko pro uvedení zařízení do provozu, oba boky navigace jsou pak zcela hladké. Na spodní straně nechybí miniUSB konektor pro připojení nabíječky, na zadní straně pak nezbytný reproduktor a poměrně netradiční systém pro připojení držáku.

Energie, kterou dodává Li-Ion akumulátor, vystačí na jedno nabití podle výrobce až na pět hodin provozu. Během testu jsme se k této hodnotě nikdy ani nepřiblížili, i tak je ale výdrž na baterie kolem tří hodin velmi slušná. V základním balení najdeme samozřejmě CL nabíječku, a tak s dobíjením ve voze při delších cestách není žádný problém. Dobíjení je možné také přes počítač, se kterým se navigace spojí pomocí dodávaného USB kabelu.

Držák do kapsy

TomTom se u nejlevnějších modelů spoléhá na velmi netradiční držák EasyPort. Při opouštění vozidla jej lze velmi snadno a rychle demontovat a bez problému spolu s navigací přenášet v kapse. TomTom totiž počítá s tím, že uživatelé nechtějí nechávat na předním skle nic, co by mohlo lákat zloděje. Na předním skle drží pomocí přísavky, která nabídne pevné uchycení, a tak ani při větších nerovnostech se zařízení nepohne. Držák by mohl být i trochu delší. U vozů s masivní přístrojovou deskou se budete muset trochu předklonit.

Navigační funkce z vyšších tříd

Hlavním lákadlem testovaného modelu je funkce inteligentních tras, kterou se až donedávna chlubily jen modely dvojnásobně dražší. Navigace tak spočítá nejrychlejší trasu v závislosti na době, kdy řidič vyráží na cestu, a to podle dne v týdnu a denní době. Přitom se berou v úvahu veškeré faktory, které mohou způsobovat zpoždění.

Tato funkce je založena na číslech získaných dlouhodobým shromažďováním historicky naměřených rychlostí na silnicích od jednotlivých uživatelů a musíme uznat, že opravdu funguje. Model One sice postrádá standardně funkci RDS-TMC pro aktuální dopravní zpravodajství, díky inteligentním trasám se nám ale podařilo kolonám i tak velmi často vyhnout. Pokud například vyrážíte napříč Prahou v pondělí ráno, navigace spočítá jinou trasu než v neděli odpoledne.

Navigace nabídne i funkci navádění do jízdních pruhů, která byla až donedávna k vidění jen u navigací Navigon. Jde o asistenta, který vás nasměruje na správné řazení v jízdních pruzích. Tato funkce je dostupná na mnoha křižovatkách v České republice, při jízdě na složitějších křižovatkách jsme si ji velmi pochvalovali.

Navigace, na jakou jsme u TomTomu zvyklí

Běžné navigační funkce se u nového TomTomu One v edici IQ routes prakticky neliší od starších modelů. Samozřejmostí je zadání přesné adresy v pořadí město, ulice a číslo popisné. Nechybí však ani navigace do centra města, na konkrétní křižovatku nebo vyhledávání měst podle PSČ.

Mapa během navigace je velmi přehledná, barevně jsou odlišeny hlavní a vedlejší silnice, vodní plochy, lesy, parky nebo dálnice. Měřítko mapy lze libovolně měnit dvojicí tlačítek plus a minus. Během navigace se měřítko mění automaticky v závislosti na potřebném detailním zobrazení konkrétní situace.

Hlasová navigace je možná v mnoha různých jazycích, stejně tak i menu přístroje. Česká navigace je velmi dobrá, jak ženský, tak i mužský hlas působí přirozeně a slovosled je také na dobré úrovni. Povely ke změně směru jízdy se ozvou několikrát před každou operací a je možné si je také nechat zopakovat. Celkově je hlasová navigace v TomTom One na velmi vysoké úrovni. Musíme vyzdvihnout především výbornou slovní zásobu.

Co říci závěrem

TomTom One IQ Routes je kompaktní, na ovládání velmi jednoduchá navigace. Hlavní zbraní je funkce inteligentních tras, která často nahradí příjem aktuálních dopravních informací. Líbí se nám také navádění do jízdních pruhů, které velmi zjednoduší orientaci na víceproudých komunikacích.

Grafická i hlasová navigace je velmi kvalitní, především výborný slovosled a bohatá slovní zásoba. Dobře fungující autonavigace TomTom One je určena těm, kteří hledají jednoduché zařízení za rozumnou cenu, preferují kompaktní rozměry a smíří se s menším displejem. K celkově dobrému dojmu přispívá také cena, která se pohybuje těsně nad hranicí čtyř tisíc korun.