TomTom Go 910 - navigace bez kompromisů (dokončení testu)

V minulé části recenze navigace TomTom Go 910 jsme podrobně popsali obsah balení, hardwarové parametry i vzhled zařízení. V pokračování jsme se zaměřili na popis novinek v mapách, zkušeností s TomTomem a jeho závěrečné zhodnocení.

Mapy

Jak už u all-in-one navigací bývá zvykem, netřeba nic instalovat, zařízení stačí spustit a po pár nezbytných nastaveních jej můžete plnohodnotně využívat. Nejinak je tomu také u 910ky.

Po prvním spuštění je nutno nastavit čas, orientaci displeje a vybrat hlas, který sekunduje grafické navigaci.

Hlavní nabídka je rozdělena na několik kategorií a je téměř identická jako u jiných TomTom navigací či samotného softwaru například pro PDA. Může se pochlubit pěknou grafikou, velkými ikonami i jednoduchostí ovládání.

Pokud vyberete češtinu, je celé menu včetně všech možností nastavení i samotné navigace v naší mateřštině.

Protože podrobnou recenzi map TomTom připravujeme v rámci srovnání s ostatními produkty na trhu, nebudeme se tomuto softwaru věnovat do detailu, jen popíšeme změny oproti jiným jednoúčelovým navigacím tohoto výrobce a nejdůležitější vlastnosti.

Asi největší odlišnost je v počtu zemí, ve kterých se můžete nechat podle TomTomu navigovat. Z Evropy jsou pokryty prakticky všechny státy, nechybí také mapy Severní Ameriky a Kanady.

V kvalitě pokrytí jsou velké rozdíly, zatímco Česko má podle výrobce 99 procent (nutno však brát tento údaj s rezervou, protože platí pouze pro silnice), mnohé země mají procento řádově menší. Pokud se však v zahraničí nepohybujete vyloženě po silnicích třetí třídy a ve vesnicích, nemusíte nedostatek v pokrytí vůbec poznat.

V Česku jsme s navigací najezdili zhruba 2 tisíce kilometrů, s mapami TomTom jako takovými, které již několik měsíců používáme, pak řádově více. Na poslední verzi je znát, že data v ní nejsou zcela aktuální, občas chybí nově vybudovaný kruhový objezd či objížďka, ale s tím je nutno počítat. Cestou do Německa jsme se ocitli před hraničním přechodem Hora Svaté Kateřiny zhruba dvacítku kilometrů střídavě na silnici a na poli, tedy alespoň podle mapy. Německá dálniční síť, stejně jako tamní malá města, jsou však zvládá TomTom na jedničku s hvězdičkou.

Funkce navigace

Pokud pomineme možnost volby typu cesty, přičemž na své si přijdou jak řidiči, tak pěší či cyklisté, objevuje se v mapách TomTomu 910 několik novinek. Cíl cesty je například možné zadat pomocí zěměpisné šířky a délky.

Možnost upozornění na radary v tuzemsku bohužel neoceníte, pokud se však vydáte do zahraničí, rázem se to změní. TomTom má zaznamenáno umístění stacionárních radarů a pokud míjíte oblast s nimi, upozorní vás na to. Totéž platí o rychlostech na zahraničních komunikacích, jedete-li například na devadesátce vyšší rychlostí, zařízení vám o tom dá vědět.

TomTom si rovněž pamatuje, kdy byl naposledy vyjmut z kolíbky a pokud budete hledat zaparkovaný vůz, může vás k němu zavést.

Body zájmu - POI - mají mnoho nových kategorií, jejich aktuálnost je na slušné úrovni, občas některé místo chybí, ale ručně či stažením z internetu není problém je doplnit.

Rychlost hledání trasy

TomTom mapy mají tu výhodu, že umožní detailní naplánování trasy. Kromě nejkratší či nejrychlejší cesty tak můžete vybrat úsek bez dálničních poplatků, či si nadefinovat vyhledávání pouze na pěších či cyklotrasách.

Vyhledávání kratších tras je otázkou několika (někdy desítek) vteřin. Při hledání cesty do 800 km vzdáleného německého městečka však "chroustání" dat trvalo minutu a více. Zadali-li jsme zkusmo výpočet cesty s vynecháním dálnic, byl výpočet ještě delší. Doba potřebná ke stanovení trasy však není nikterak drasticky dlouhá, hodně záleží na místě a typu trasy.

Při plánování si můžete nastavit rovněž dobu, ve kterou chcete přijet a TomTom vás celou cestu upozorňuje, jestli máte zpoždění či jste v předstihu. To oceníte zejména na dálnici s doporučenou a nikoliv maximálně omezenou rychlostí, kde můžete na základě tohoto údaje přizpůsobit rychlost.

Další funkce

Jak jsme se již zmínili v první části, je TomTom 910 vybaven funkcí handsfree. Zařízení stačí sesynchronizovat s telefonem přes Bluetooth a následné příchozí hovory mohou být puštěny do reproduktoru navigace. Mluvit můžete buď do integrovaného, nebo dodávaného mikrofonu, který lze umístit třeba na přední sloupek vozu.

Synchronizace s telefonem vůbec přináší do navigace další možnosti, kromě čtení příchozích textových zpráv můžete z webu získat aktuální předpověď počasí či dopravní informace. Ty lze stáhnout buď přes internet, nebo pomocí RDS-TMC přijímače, který stačí propojit s rádiem a zařízení si samo získá aktuální údaje o zácpách, nehodách apod. Těm lze následně přizpůsobit naplánovanou trasu, informováni jste i o případném naplánovaném zpoždění.

Hodnocení

TomTom Go 910 je zařízení propracované do detailu, stejně jako navigační software. Jestliže hodně cestujete a to jak v rámci ČR, tak Evropy, můžeme jej jedině doporučit. Dovybavení mapovými podklady by přišlo například pro navigace TomTom nižších řad draho, stejně jako zakoupení PDA pouze s některými mapami. Nemáte-li handsfree, můžete ušetřit za její koupi, BT HF s displejem přijde na několik tisícovek.

Zařízení lze sehnat za cenu pod 19 tisíc včetně daně, což je dle našeho mínění částka více než přijatelná. Pokud se vám přesto zdá vysoká a cestujete nejvíce po ČR, můžete zaměřit pozornost na nejlevnější TomTom One, který přijde na necelých deset tisícovek.

TomTom Go 910 k testu zapůjčily společnosti Sunnysoft a PalmPC.