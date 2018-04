TomTom Go 910 - all-in-one navigace bez kompromisů

TomTom Go 910 je vlajková loď stejnojmenného nizozemského výrobce navigací. Tato verze je určena primárně pro automobilisty, v nabídce je možné najít ale také navigaci pro motorkáře. Zařízení jsme v minulých týdnech důkladně otestovali, přičemž jsme podle něj jezdili jak v tuzemsku, tak zhruba 2 tisíce kilometrů i v sousedním SRN.

Obsah balení

Po otevření krabice nás překvapil její obsah - kromě navigace a manuálu v ní nic nebylo. Ovšem pouze na oko, krabice je totiž dvoupatrová a veškeré příslušenství se ukrývalo níže. A že ho je - kromě inovovaného autodržáku se v balení nachází také autoadaptér, USB kolébka, mikrofon pro funkci handsfree, elegantní pouzdro, CD, různé kabely včetně audio, pouzdro a dálkové ovládání.

Některé části si zaslouží podrobný popis, proto se jim budeme ještě chvíli věnovat. Asi nejdůležitější je v autě vedle navigace autodržák. Zapomeňte na využívání vlastního, třeba osvědčeného držáku Dicota Keeper, pokud budete chtít TomToma za jízdy nabíjet či využívat jako HF, musíte použít originální příslušenství.

Držák se od předchozích výrobků TomTomu zásadně odlišuje, je velmi malý a zcela inovovaný - výrobce zcela upustil od husího krku. Na sklo se přicucne a drží perfektně, problém je však v jeho zpracování. Jednak není úplně jednoduché na něj navigaci připevnit - to vyžaduje dost cviku, stejně jako sejmutí zařízení. Po chvilce to člověku už nepřijde, ale zpočátku jsme si nebyli jisti, jestli držák nezlomíme. Odejmutí je možné až po stisknutí tlačítka na navigaci.

Na délku nemůžeme nic říct, pokud navigaci nepřipevníte na palubní desku, bude zřejmě někde na skle, v našem případě jsme umístili PDA dále než je obvyklé, ale díky velkému displeji nám to vůbec nepřišlo.

Po několika stech kilometrech se ovšem začala projevovat jedna negativní vlastnost držáku a to ne zcela pevný kloub. Pomocí něj se s navigací manipuluje, vzhledem k váze zařízení, která dosahuje 340 gramů však kloub tíhu po delší době neudrží a pak už mu není pomoci. Co chvíli tak navigace o kus poklesne, což není zrovna příjemné. V našem případě jsme na cestě do Německa vyřešili problém tím, že šla navigace co nejvíce do spodní části skla tak, aby se zároveň opírala o palubní desku, toto řešení však není zdaleka ideální, zde měl výrobce zůstat u starého osvědčeného držáku, který plní svoji funkci na jedna.

Reputaci si TomTom trochu vylepšuje přiloženým dálkovým ovládáním. Pomocí něj lze pracovat s mapou, aniž byste museli sahat na dotykový displej - dálkáč má celkem pět tlačítek a pětisměrný kruhový ovladač. Pomocí dodávaného držáku můžete ovladač dokonce připevnit na přístrojovou desku nebo volant.

Užitečné je i zapínací pouzdro, které by mohlo navigaci ochránit i po pádu z malé výšky. Díky kovovému očku jej můžete i s navigací nosit třeba jako přívešek na klíče, pokud žádný nemáte :)

Kolébka pak slouží pro synchronizaci TomToma s PC. Podle nás je trochu zbytečná, protože navigace bude ve většině případů okupovat auto a nikoliv okolí PC, ale když už ji výrobce přibalil... Ještě dodáme, že zařízení není možné dobíjet skrze USB, ale pouze přes adaptér, který je rovněž přiložen.

Autonabíječka je pak stejná jako v případě TomTom One, i s výhradou, kterou jsme k ní měli - a to délkou. Ta v některých vozech může až vadit při řazení rychlosti.

Dále lze v balení najít kromě manuálů či CD také kartu s registračním číslem, které vám zpřístupní další služby na domovských stránkách výrobce.

Vzhled zařízení

Při prvním i dalším pohledu na TomTom 910 se neubráníte dojmu, že se jedná o pěkného cvalíka. Ve srovnání s ostatními zařízeními výrobce se nijak nevymyká, pokud však zamíříme jinam, je jasné, že navigace TomTomu by potřebovaly pořádnou odtučňovací kůru. V případě modelu s pevným diskem se dá však jeho velikost a váha pochopit. Pokud však s sebou nenosíte brašnu, bude vám při přenášení navigace překážet - do kapsy ji zkrátka nedáte a nechávat v autě není příliš dobrý nápad ať již kvůli parnému počasí v letních dnech nebo zlodějům - i když například v Německu jsme v zaparkovaných vozech viděli podobná zařízení nesčetněkrát.

Pokud jste se již s některým TomTomem, ale i jinou all-in-one navigací setkali, jistě vás jako první do očí uhodí velikost displeje. Ta je totiž mezi navigacemi (pokud pomineme profi zařízení Geosat s 5" obrazovkou) rekordní - a to jak se svými čtyřmi palci, tak rozlišením 480 x 272 bodů.

Celkově je ale design zařízení až na větší velikost povedený, s minimem ovládacích prvků. Vepředu se kromě obrazovky nachází pouze jediné tlačítko sloužící k vyjmutí navigace z držáku a zdířka mikrofonu. Nechybí ani čidlo reagující na světlo a podle nastavení přepínající do nočního režimu či regulující kontrast displeje. Horní plocha patří vypínači a diodě indikující nabíjení. Zadní část slouží k připojení zařízení do kolébky, nad ní je reproduktor.

Obrazovku lemuje stříbrný rámeček, zbytek je z černého kvalitního plastu.

Specifikace zařízení

O pohon TomTomu 910 se stará 400MHz procesor s 64MB pamětí RAM. Nutno podotknout, že odezva zařízení byla vždy výborná, nikdy nedošlo k zacyklení, které se stává u kapesních počítačů. Místo flash paměti byl použit pevný disk a to s úctyhodnou kapacitou 20GB. Z jeho nasazaní jsme měli trochu obavy, které se však nepotvrdily - disk nezaváhal ani na vteřinu a to ani na dlažebních kostkách, které jinak při přejezdu rozklepaly celé auto.

O příjem signálu se stará osvědčený chipset SiRF Star 3, který patří mezi současnou špičku. Signál jsme chytali i v husté zástavbě, v místnosti to bylo již horší. To však pomůže vyřešit aplikace TomTom Home, která stáhne informace o aktuální poloze z internetu.

Šťávu pak i při provozu bez el. proudu zajišťuje Li-Ion akumulátor o slušné kapacitě 2200mAh. Ta však stačí jen na dvě až tři hodiny provozu z důvodu velkého displeje i použití HDD.

Rozměry zařízení jsou pak 112 x 81 x 66mm a váha již zmíněných 340 gramů.

Displej překvapí obrazem, který na první pohled působí ještě lepším rozlišením než jaké ve skutečnosti má. Obrazovka vyžaduje k dotykovému ovládání o něco vyšší tlak, než je běžné, na druhou stranu eliminuje jakýkoliv odraz. Jinak je ale displej naprosto přesný, takže vám nehrozí přehmaty, navíc můžete využívat možností přiloženého dálkového ovladače.

Co se kvalit displeje týče, je jeho maximální kontrast o něco nižší než například u některých kapesních počítačů, přesto však plně dostačující. Barvy působí věrně, bílá je opravdu bílou a nikoliv nažloutlou. Jen na přímém slunci bychom ocenili možnost zvýšení intenzity ještě o kus, to se však dá jednoduše vyřešit "kšiltem", který se začíná prodávat na GPS kapesní počítače a je jen otázkou času, kdy jej budou přibalovat i výrobci all-in-one navigací. Horší je to s bočním pohledem, pokud TomTom natočený přímo k řidiči sleduje také spolujezdec a nehodlá se při tom naklánět, moc informací neuvidí.

Integrovaný reproduktor je zcela dostačující, maximální hlasitost jsme nebyli i v rušném prostředí nuceni využít ani jednou. Zajímavá je funkce handsfree, po propojení s telefonem může navigace přijímat automaticky hovory, stejně jako zobrazovat a dokonce číst textové zprávy. Tuto možnost jsme samozřejmě vyzkoušeli rovněž a zejména komunikace na dálku je zajímavá. Bylo nám divné, že si protější strana občas postěžovala na horší kvalitu hlasu, to bylo ovšem tím, že jsme nepoužívali dodávaný klipsový mikrofon. I bez něj je tedy TomTom 910 dobře využitelný jako HF, s mikrofonem je však kvalita o několik řádů lepší.

Na integrovaném disku uzmou mapy jen část kapacity, zbylých 12GB můžete využít k nahrání vašich oblíbených MP3 skladeb či obrázků. Hudba lze pak přehrávat buď přímo z reproduktoru navigace, nebo, po propojení s rádiem, také z autorepra.

Softwarová výbava

Jak již bylo řečeno, s navigací obdržíte i CD s různými programy. Jedním z nich je TomTom Home, jenž umožňuje stažení informací o aktuální poloze satelitů. Tím se urychlí komunikace s nimi a TomTomem, přičemž není až tak nutné jej mít namířený na oblohu.

Po ověření přiloženým kódem se lze připojit na stránky výrobce a stahovat informace o aktuální dopravní situaci, počasí ve vybrané lokalitě atp. - totéž však zvládne navigace samotná po bezdrátovém propojení s mobilním telefonem.

Ještě krátce k programům pro přehrávání hudby a zobrazení fotografií. Přehrávač je velmi jednoduchý a podařilo se nám spustit vždy jen jednu vybranou skladbu, nikoliv zadat možnost přehrávání celého alba. Toho docílíte tak, že se zvolí náhodné přehrávání. Program pro zobrazování fotek je na tom podobně, umožňuje manuální posun, nebo automatickou slide-show včetně možnosti fullscreenu.

Toť zatím vše, ve druhé části si podrobně popíšeme možnosti navigace a zkušenosti se zařízením.

TomTom Go 910 k testu zapůjčila společnost Sunnysoft.