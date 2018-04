TomTom bojuje proti kolonám. Revoluce, nebo poslední nádech navigací?

TomTom spustil službu HD Traffic poprvé v Nizozemsku ve spolupráci s tamním Vodafonem a ve své nejvyšší verzi funguje také na principu sledování pohybu mobilních telefonů.

Nyní už je tento přesný a rychlý způsob získávání dopravních informací dostupný v mnoha zemích západní Evropy a donedávna končil přesně na našich hranicích. Od tohoto týdne mohou službu využívat také čeští řidiči, kteří si zakoupí nejnovější modely navigací TomTom, jejichž ceny začínají na hranici šesti tisíc korun.

V navigacích je napevno vestavěna SIM karta operátora Vodafone, která slouží jen k datovým přenosům. Zákazník neplatí žádný paušál za přenesená data a to ani v zahraničí, službu lze tedy bez starostí využívat kdekoliv v Evropě. První rok používání služby je zdarma, za každý další se pak platí poplatek 1 290 korun. Součástí služeb nazvaných LIVE není nejsou jen aktuální dopravní informace, ale také například vyhledávání bodů zájmu přes Google nebo online počasí.

Princip aktuálních dopravních informací spočívá ve sběru dat pocházejících přímo od ostatních uživatelů služeb LIVE či TomTom Business Solutions a kromě toho jsou doplněna o data společností třetí strany a historická data technologie IQ Routes. Základem služby v mnoha evropských zemích je ale anonymní sledování mobilních telefonů operátora. U nás ovšem můžeme na tuto podstatnou část systému v současné chvíli bohužel zapomenout.

Přínos nové služby od TomTomu je tak v současné chvíli nejistý. Samozřejmě se jedná o výrazně lepší technologii než samotné RDS-TMC, revoluce v dopravě v Česku tím ale rozhodně ze dne na den nepřichází.

Je to velmi jednoduché. Služba od TomTomu nyní v České republice spoléhá kromě dat získaných od třetích stran a běžně dostupných informací o dopravě zejména na údaje získané od uživatelů jejich produktů. Těch sice není málo, na druhou stranu ale na většině komunikací se zřejmě nepohybuje tolik automobilů s navigací nebo jiným řešením od TomTomu, aby byla tato data relevantní.

Pokud by zde byl ovšem použit systém sledování pohybu mobilních telefonů, který TomTom využívá v zahraničí a který je také například základním zdrojem dat pro dopravní informace u Google, byla by situace zcela jiná. Jeho princip je velmi jednoduchý a v zásadě odpovídá systému sledování polohy uživatelů s navigacemi. Tam, kde se telefony pohybují plynule, žádný problém nebude. A naopak. Pokud se v jednom místě, kde se dříve telefony pohybovaly, začnou shlukovat, lze očekávat dopravní komplikace.

Velký rozdíl je ovšem v četnosti těchto dat. Pokud bude kolona obsahovat například sto automobilů, jak velké množství řidičů zde bude mít navigaci od TomTomu? Možná pět, možná také žádný. Pokud by byl ovšem systém postaven na sledování pohybu mobilů jen jednoho operátora, počítalo by se zřejmě množství těchto řidičů v desítkách a data by byla velmi přesná.

Pro skutečnou změnu v dopravě by samozřejmě bylo vhodné, pokud by se tento systém dostal ve formě aplikace do mobilních telefonů, o čemž i TomTom uvažuje. Aplikace by poté mohla běžet na pozadí a aniž by uživatel používal samotnou navigaci, zařízení by posílalo informace o jeho aktuální poloze, což ostatně většina dnešních telefonů dělá i tak, bez našeho vědomí.

Nový systém pro aktuální dopravní informace od TomTomu podrobíme již v nejbližších dnes srovnání se současnou konkurencí.