Tomb Raider - herní legenda ve verzi pro Pocket PC

Zájem o - zejména v horních partiích značně vyvinutou - lady Laru Croft oživil nejen před časem film Tomb Raider natočený dle volného námětu velmi známé počítačové hry, ale také oznámení společnostio plánu portovat Tomb Raider na kapesní počítače. Konverze byla velmi zdlouhavá a poměrně náročná, navíc bylo nutno vyčkat do doby, kdy vůbec budou schopné kapesní počítače zvládnout tak komplexní 3D engine, pod kterým by mělo smysl hru na kapesním počítači provozovat. Palm OS už od počátku logicky nepřicházel v úvahu a jedinou další použitelnou a hlavně perspektivní "kapesní" platformou pro Tomb Raider byly a vlastně i dosud stále jsou počítače s Windows CE. Tomb Raider v kapesním provedení je ale tady a za 30 USD si ho mohou zahrát všichni majitelé Compaq iPAQ 3630 / 3660 / 3760 / 3850 / 3870 a vyšších verzí, na jiných Pocket PC totiž zatím Tomb Raider nefunguje. Hra vyžaduje 12 MB volné paměti RAM (lze ji ale provozovat i z paměťové karty) a od jejího uvedení na trh počátkem července si ji jenom na serveru Handango zakoupilo více než 9000 majitelů iPAQu. K dispozici je i zkušební verze hry, což je v podstatě emulace Tomb Raideru, kterou si můžete zahrát na notebooku či desktopu. Do prodejnosti původní verze Tomb Raideru pro Sony PlayStation a PC prodaného od roku 1996 ve více než 26 milionech kopiích má sice kapesní verze ještě hodně daleko, svým provedením se ale verze pro Pocket PC rozhodně nemusí za nic stydět. Protože je námět hry už od začátku nad slunce jasný (v roli Lary Croft musíte získat artefakt známý pod názvem Scion), podíváme se na samotnou hru. Verzi pro Pocket PC dostaly na starost firmy Core Design a hlavně Ideaworks3d, které se postaraly o celkové zpracování i téměř kompletní portaci původního příběhu.Co tedy můžete od Tomb Raideru ve verzi pro Pocket PC očekávat? Není toho málo. V celkem 15 levelech se analogicky k verzi pro PlayStation a PC setkáte s nejrůznějšími nástrahami při putováním za Scionem na čtyřech kontinentech. Díky zbrusu novému 3D enginu "šitému na míru" grafickým možnostem Compaq iPAQu lze o grafice říci pouze jediné - je zkrátka úžasná a s něčím tak propracovaným se zřejmě hned tak na Pocket PC nesetkáte. Ovládání bylo samozřejmě nutno přizpůsobit kapesnímu počítači, takže celou hru lze prakticky kompletně ovládat přes dotykový displej, pro mnohé z majitelů iPAQu ale bude patrně pohodlnější používání integrovaného kurzorového ovladače v kombinaci s dotykovým displejem. Ovládací prvky jsou díky "horizontální grafické" orientaci Tomb Raideru tak velké, že lze hru hrát nejen s tužkou/perem, ale také pouze prstem, předpokládá se ovšem, že jste předtím nejedli bramborák nebo něco podobného. Z mnoha screenshotů je, doufám, dostatečně dobře patrné, jaká z míst v Tomb Raideru navštívíte a že putování Lary Croft rozhodně nebude procházkou růžovou zahradou. Nouze nebude zejména o přírodní překážky ve formě skal, vodních toků, částečně či kompletně zatopených lokací, hra ale obsahuje i obvyklé logické hádanky a pochopitelně také plně automatické zbraně Lary Croft budou promlouvat k nepřátelům dost často. Po cestě najdete spoustu nábojů a zbraní, nezbytných medikitů a klíčů otevírajících různé zámky k dalším lokacím.Rychlost enginu je celkem ucházející, všechny pohyby Lary Croft jsou na iPAQu krásně plynulé, což se ale nedá říci o renderované krajině, u které se občas projeví "kostičkování", někdy je třeba chvilenku počkat na její překreslení. Díky relativně malému rozlišení displeje Pocket PC se ale občas setkáte s nutností zvýšit jas displeje na maximum - zejména na starších modelech je nastavení maximálního jasu téměř nezbytné, jinak toho v tmavších lokacích mnoho neuvidíte. Celkově výbornou grafiku doplňují vynikající zvukové efekty, také celý příběh je natolik rozsáhlý, že vydrží na hraní mnoho hodin. Tomb Raider lze ve verzi pro Pocket PC vřele doporučit všem majitelům novějších iPAQů s kvalitním TFT displejem, majitelé ostatních Pocket PC s procesory StrongARM (pro jiné procesory se hra neplánuje) si budou muset na její případnou úpravu ještě počkat - pokud ovšem bude Tomb Raider pro jiná Pocket PC než iPAQ vůbec dokončen.