Toto jsou očekávané iPhony 7. Duální foťák u verze Plus potvrzen

Apple poprvé uvedl dva různě velké iPhony během jedné tiskové konference před necelými dvěma lety, když uživatelům nabídl 4,7 a 5,5palcový model. Rok nato tento postup zopakoval s inovovanými iPhony 6s s novou generací vlastní čipové sady, vylepšenými fotomoduly a na sílu dotyku reagující displej 3D Touch coby hlavní novinku.

Základní model se od phabletu s přídomkem Plus nelišil jen fyzickými proporcemi a úhlopříčkou displeje, „plusko“ mělo i pokročilejší fotoaparát s optickou stabilizací. Rozdíly v oblasti fotoaparátu mezi malým a velkým iPhonem budou také u chystané generace. Duální foťák se s iPhonem 7 Plus skloňuje přinejmenším půl roku a poslední várka fotografií takovou výbavu potvrzuje. Základní model má mezigeneračně viditelně větší objektiv a spekuluje se, že by měl také disponovat optickou stabilizací.

Na obou iPhonech je patrné jiné provedení plastových pruhů, jež slouží jako oddělovače bezdrátových modulů. Zatímco u modelů 6/6s byly pruhy v horní a spodní části vodorovné, u novinek opisují krajní obvod přístrojů.

Co přinesou nové iPhony: opět dvě velikosti, základní 4,7" model doplní 5,5" model Plus

dvojnásobek vnitřní paměti (32, 128 a 256GB varianty)

zcela novou čipovou sadu Apple A10, jejímž exkluzivním výrobcem má být TSMC

ještě tenčí konstrukci s částečnou voděodolností

nové tvary oddělovačů antén

upravený konektor Lightning, jež by měl nahradit sluchátkový 3,5mm jack

nový 12MPix fotoaparát, verze Plus pak duální fotomodul

Smart Connector pro bezdrátové nabíjení (verze Plus)

vylepšené tlačítko 3D Touch

nové barevné provedení (černé nebo modré)

Na zádech modelu Plus zaujme ještě rozhraní Smart connector, které Apple poprvé použil u velkého iPadu Pro. Magnetické rozhraní lze použít třeba k připojení klávesnice Smart Keyboard, přes Logitech Base je možné tablet i bezdrátově nabíjet. Právě k tomu by rozhraní mohlo primárně sloužit u iPhonu 7 Plus. Přece jen konkurence umí bezdrátově dobíjet už několik let a Apple v tomto zaostává.

Dalším postřehem je absence přepínače do tichého režimu u modelu Plus. Na jeho levém boku je tedy jen dvojice tlačítek k ovládání hlasitosti. Nelze si také nevšimnout, že logo Applu na zádech postrádá leštěný díl, což dokazuje, že jde o raný vzorek.

Vzhledem k blížícímu se datu předpokládaného uvedení nových iPhonů bude nepochybně v příštích týdnech přibývat nových informací. Ačkoli pravost v článku publikovaných snímků nikdo nepotvrdil, je velká pravděpodobnost, že nejde o podvrh a takto budou příští iPhony skutečně vypadat.