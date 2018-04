ToDo listy pro Pilota

Prozradím vám jedno malé tajemství - interní aplikaci na evidenci a správu úkolů ToDoList je možno nahradit (to už skoro šeptám), popřípadě doplnit řadou dalších software produktů (všeobecný úžas - ó - jaké překvapení !). Přidám nádavkem ještě jedno tajemství - úkoly jsou dost důležitá věc, je je třeba plnit a v opačném případě následují docela nepříjemné věci (a druhdy ještě horší)....

O programech, které nám komplexně řeší diářovou problematiku jsme již psali (viz ActionNames vs. DateBk3). Existují ještě i další aplikace, které integrují do jedné obrazovky ToDo a DateBook položky (například programy WhatzUp, Agenda, TealGlance, TermList - o nichž zase někdy příště), ale ani ty nejsou dnes předmětem mého zájmu.

Řeč (či přesněji - text) bude o programech, které se specializují na ToDo databázi a snaží se odstranit některé nedostatky interní ToDo aplikace - zejména :

neschopnost nastavit opakování úkolů

nemožnost přiřadit úkolům čas a alarm

absence statistiky o platných úkolech dle kategorií

chybějící šablony, či kresby

Některé programy jsou velmi komplexní a mohou vám nahradit interní ToDo, některé je pouze doplňují. Většinu lze používat i tehdy, vlastníte-li komplexní diářové řešení (AN, či DB3 - viz úvod).

Je třeba se též zmínit o skupině programů, kterým se souhrnně říká Outlinery, a které mají schopnost exportovat úkoly v nich obsažené do ToDo databáze (například vynikající BrainForest - blíže viz článek o Outlinerech publikovaný zde 11.8.). V těchto programch můžete vytvářet komplexní projekty a finálně úkoly z nich převést do ToDo, či vašeho integrovaného diáře.

ToDoCount

Je typickým představitelem těch nejjednodušších doplňkových ToDo programů. Plní vlastně jedinou funkci - sečte všechny běžící (tzn. nedokončené) úkoly dle priority. Ukáže rovněž počet dokončených úkolů a celkový počet úkolů (tzn. běžících i dokončených).

ToDoPlus

Obdobně jako MemoPlus vytlačilo z mnoha Palm/Pilotů interní MemoPad, tak i ToDoPlus si brousí zuby stát se komplexní náhradou vaší stařičké ToDo. Jedná se o velmi propracovaný a promyšlený ToDo program, který kráčí ve šlépějích svého bratra MemoPlus a sbírá shareware ceny v nejrůznějších hodnoceních a soutěžích.

Je podobný ToDo (co taky geniálnějšího při 160x160 pixelech vymýšlet), pouze spodní část obrazovky tvoří proužek s ikonami a vlevo od menu kategorií je rozbalovací menu pro další filtrování zobrazení úkolů.

Spodní ikony (zleva) :

- zobrazení statistiky úkolů (nejen dle priorit, ale i dle kategorií) se zobrazením data nejbližšího úkolu. I ve statistické obrazovce lze vkládat nové úkoly, popřípadě filtrovat rozsah zobrazení v rozbalovacím menu vpravo dole.

- vložení nového úkolu

- vložení poznámky (do které můžete vložit jednu z připravených textových šablon, společnou s MemoPlus)

- vložení kresby (opět s možností použít připravenou šablonu)

- ikona lupy vyvolá menu Details s obligátními položkami Priority, Category, Due Date a Private. Novými položkami jsou Alarm a Repeat (k nim dále).

- ikona koše funguje jako Delete

- poslední ikona 123 funguje jako menu sortingu, kde si můžete zvolit až čtyři kombinace primárního a sekundárního řazení.

Rozbalovací filtrační menu nahoře je velmi užitečné a jeho položky umožní zobrazit splněné, dnešní, zítřejší úkoly, úkoly z tohoto, či příštího týdne, budoucí, nedatované, prošlé, či pro nejbližších 7 dnů. Zvláštní položka Radar zobrazí nejbližších 7 dnů, prošlé a nedatované úkoly.

Velkou vymožeností je schopnost nastavit Show (zobrazení) pro každou kategorii zvlášť. Lze nadefinovat použití hardware tlačítek pro různé funkce.

ToDoPlus lze výhodně zakoupit v packu s MemoPlus, popřípadě dalšími produkty HandsHigh software. Kooperace s MemoPlus je obzvlášť výhodná, neboť MemoPlus obsahuje editor šablon (textových i obrázkových), které můžete využít i v ToDo+.

ReDo

Aplikace RickaHuebnera (tvůrce slavné kalkulačky Parens) neaspiruje stát se náhradou vaší ToDo a tudíž nepřebírá položky z její databáze. Jejím smyslem je umožnit uživatelům zadávat úkoly, u kterých mohou nastavovat opakování, a to ve velmi působivém netypickém menu. ReDo funguje (zjednodušeně) tak, že si vede samostatnou databázi úkolů a jakýsi termínovník, kdy tyto úkoly (či upozornění na ně) přesunout do interních databází ToDo.

Po vložení úkolu v menu Details zadáte kategorii a otevřete menu DueDate, kde jsou docela netypické položky Due When Added, Days Before/After Added, As Needed. Tyto příkazy v podstatě řídí termín, kdy bude vaše opakovaná ReDo položka přidána do ToDo databáze.

U každé položky lze (jak již bylo řečeno) nastavit opakování. Obrazovka, kde se repeating zadává, se liší od běžné Repeat obrazovky, tak, jak ji známe z jiných aplikací. Umožní zadat od kdy do kdy opakovat a pak vše ostatní řídit kombinací označování symbolů dnů, týdnů a měsíců. Po kliknutí na ikonu Results se vám (pro kontrolu) zobrazí, jaké termíny jste si vlastně nastavili.

Čas, kdy se vám ReDo položky přesunou do ToDo, lze nastavit v preferencích. Tam můžete taky zapnout samovypnutí po tomto přesunu, popř. automatické přepnutí do ToDo aplikace.

MultiTask

Program MultiTask je další variantou řešení úkolů. Vychází z myšlenky, že existuje celá řada dílčích úkolů, které se opakují v různých variantách a termínech. Takovéto úkoly lze sdružit do projektů a vytvořit pro ně šablony tak, aby při příštím zadání stačilo vyplnit pouze některé jedinečné údaje.

Vysvětlím to příkladem ze své praxe (snad nevyzradím bankovní tajemství). Každý měsíc provádím vnitřní kontrolu u jednoho ze svých podřízených. Kontrola se skládá z řady dílčích kroků

vytvořit program kontroly (10 dnů před provedením kontroly),

provést kontrolu,

napsat zápis z kontroly (do 5 dnů pro jejím provedení),

přijmout rozhodnutí k odstranění závad (do 15 dnů po kontrole),

provést následnou kontrolu plnění opatření (do 30 dnů po kontrole).

Kontrol mám ročně cca 12-15 a zadání všech těchto úkolů do diáře znamená vyplnit 60-80 úkolů.

MultiTask mi umožní vložit pět uvedených dílčích úkolů jako šablonky do projektu Kontrola, včetně zadání uvedeného počtu dnů před/po kontrole. Další kontroly již zadávám zjednodušeně tak, že pouze vyplňuji údaje, které jsem si zadal jako proměnné (v tomto případě jméno kontrolovaného)

Toto řešení je velmi výhodné v řadě případů, kdy zadáváte opakované činnosti, které mají zaběhané postupy (projekty, kontakty se zákazníky, či jiné procesy). Projekty lze zadávat do různých kategorií.

Důležitý je fakt, že MultiTask vám může nahradit plně interní ToDo, neboť zobrazuje všechny ToDo položky (nejen ty z vlastních projektů). Aplikace může být velmi přínosná pro určitou skupinu uživatelů, kterým se systém projektů může hodit a zefektivnit jejich práci s úkoly .

+ - ToDo Count a statistika úkolů dle priorit a pouze jednoúčelový, pomocný program ToDo Plus a komplexní náhrada ToDo aplikace a možnost opakování a alarmu a filtrace zobrazení a design a možnost náčrtů (kreseb) a textové a kreslící šablony a velikost programu a cena ReDo a možnost nastavit opakování úkolů a jednoduchá koncepce a ovládání a dobré možnosti řízení přesunu položek a nenahradí ToDo aplikaci a nemá schopnosti ToDo+ MultiTask a vynikající u opakovaných projektů a komplexní náhrada ToDo a specifický účel použití se nemusí hodit každému a neumí zadat opakování úkolů

ToDo Count ToDo Plus ReDo MultiTask verze 1.0 3.08 1.44 0.5 cena $ 5 20 12 16 velikost kB 5 85 38 67 Firma Beoga sw. HandsHigh sw. Rick Huebner PowerMedia

Shrnutí a závěr :