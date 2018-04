ToDo a DateBook na jediné obrazovce

Největším nedostatkem vestavěných programů na Palmy je nedostatečná integrace DateBook a ToDo databází do jedné obrazovky (tento problém řeší nové modely Visor a bude řešen i ve verzi PalmOS 3.5).

V článcích o diářích na Palm/Piloty jsem nakousl, že existují jednodušší, kratší a levnější programy, než ActionNames a DateBk3, které dokáží integrovat vaše schůzky i úkoly, zobrazit je v jediné obrazovce a tím zefektivnit vaši práci s diářovým programem. Protože se v dobré společnosti (a ta mezi majiteli Pam/Pilotů bezesporu je) naznačené sluší vždy dopovědět, pojďme se jim dnes věnovat - určitě za to stojí.

WhatzUp

WhatzUp je zdarma, je malý, plní svoji funkci bez chybičky a řadě uživatelů stačí k diářovému štěstí (ne náhodou patří dlouhodobě mezi nejstahovanější programy na ppGearu). Jeho jediná obrazovka je rozdělena na horní a dolní část, v té horní zobrazuje schůzky a v dolní úkoly. Obě části se ovšem velikostně samy přizpůsobí dle množství položek v obou sekcích obrazovky. V horní části jsou schůzky. Přímo v základní obrazovce je rozbalovací menu, kterým lze zadávat rozsah zobrazených dat (dnešní, zítřek, tento týden, příští týden, tento měsíc, dalších 30 dnů). V preferencích lze upravit další možnosti zobrazení (zobrazení názvu dne, času, symbolů poznámek, alarmu a repeatingu a program, do kterého program odskočí po kliknutí na konkrétní položku -schůzku). Dolní ToDo část je obdobně nastavitelná, kromě menu rozsahu zobrazení obsahuje též rozbalovací menu kategorií úkolů. V preferencích dále volíte rozsah zobrazených dat (priorita, kategorie, datum splatnosti apod.). Lze zde rovněž zadat ukrytí celé sekce ToDo v základní obrazovce a obdobně aplikaci, kam program přepne po kliknutí na konkrétní úkol. Lze rovněž předvolit funkci hardwarových tlačítek, v horní části program zobrazuje čas, datum i den v týdnu.

Agenda

Shareware 12$ program zobrazuje integrovaný kalendář (ToDo i Appointment) v jedné obrazovce, která tvoří jakýsi list/kartu s ouškem v horní části obrazovky. Tato ouška/listy jsou celkem čtyři a zobrazí vám dnešek, zítřek a týden, čtvrtým listem je samostatné zobrazení úkolů. Zobrazení týdne lze ovšem nastavit podle vašeho přání - může zobrazovat stávající týden, následující týden, či libovolný počet příštích dnů. Lze nastavovat i zobrazení ToDo (nastavit pouze zobrazení zadaných kategorií, popř. vypnout zobrazení ToDo na prvních třech listech). Lze nastavit defaultní zobrazení po spuštění programu. Spodní část listu tvoří zobrazení datumu a času (formáty lze nastavovat), stavu baterie a tři ikonky - soft reset, uzamčení a vypnutí Palm/Pilota (zobrazení těchto ikonek lze jednotlivě zapnout/vypnout). Nelze nastavit, kam má program přepnout po kliknutí na položku, takže vás, bohužel, vždycky přepne do DateBook, resp. ToDoList.

TealGlance

Velmi sympatický program (neméně sympatické firmy se spoustou sympatických programů). TealGlance lze nastavit jako startovní obrazovku po zapnutí Palm/Pilota (včetně vteřin, po kterých se sám automaticky vypne), což však může být někdy docela deprimující (pohled na hromadu nesplněných úkolů, či nepříjemných schůzek, hnedle po ránu nemusí patřit k nejpříjemnějším ranním prožitkům). Způsob zapnutí lze zvolit (např. dvakrát menu Graffiti příkaz apod.). TealGlance v horní části obrazovky zobrazí čas (lze nastavit i jako přehledný ciferník), datum, den a stav baterie - řada věcí je zde nastavitelná, podrobný popis je nad rámec článku. Nás zajímá spodní (větší) část obrazovky se zobrazením vašich schůzek a úkolů pro dnešní den (popřípadě pro zadaný počet dnů). TealGlance má několik velmi užitečných schopností, které tvoří tento program tak výjimečným. Umožňuje na své obrazovce odškrtnout úkol bez přepínání do speciálního ToDo programu. Dokáže přímo importovat a zobrazit úkoly z outlineru BrainForest (tedy i ty, které vůbec nemáte v ToDo). Má velký počet možností nejrůznějších nastavení zobrazení schůzek i úkolů (různé filtrace položek, automatizace podsvětlení displeje a další a další).

TermList

TermList je velmi specifickým programem, jehož zařazení mezi výše zmíněné by mohlo být docela diskutabilní, přesto jsem se domníval, že by bylo asi chybou se o něm krátce nezmínit. Používá svoji vlastní databázi položek se strukturou - název, datum a poznámka. Takto vytvořené položky lze exportovat do ToDo (s prioritou), do DateBooku (nedatované, či s časem), popř. do obou databází. Můžete tedy vytvořený úkol Zamést si před vlastním prahem vyexportovat současně jako úkol ToDo v kategorii osobní a prioritou 5 i současně jako schůzku s časem 15:15-16:15 hodin. Díky Memo lze vygenerovat řetězec pro DateBk3. Celkem vám ani nevím, k čemu by to celé mohlo být dobré (na sledování termínů existují určitě lepší řešení), nicméně (tak jako každá aplikace na Palm/Piloty) svoje uživatele si jistě najde i TermList.

+ - WhatzUp velikost programu a cena řada možností nastavení zobrazení Agenda přehledný způsob práce s listy a oušky nelze nastavit programy, kam se program přepne cena Teal Glance řada schopností bohaté možnosti nastavení Term List - velmi specifický účel použití

WhatzUp Agenda Term List Teal Glance verze 1.01 1.10 2.1e 3.23 cena $ -- 12 6 12 velikost kB 20 24 27 33+2(hack) Firma Mark Shilinburg DovCom Mitsuru Motoyoshi TealPoint

Shrnutí a závěr :

No, mne osobně takovéto produkty příliš neoslovují, protože potřebuji pořádný diář a většinu vymožeností výše zmíněných programů takováto aplikace obsahuje.

Nicméně - pokud bych měl radit a doporučovat pro případ, že by DateBook a ToDo nebyly vaše kmenové aplikace - myslím, že WhatzUp by se mi docela zamlouval. Agenda by se mi taky hodila, ale k těm 12 americkým dolarům už bych raději 8 přidal a pořídil si vyspělejší diář.

Trošku zvláštní kategorií je TealGlance, ten lze provozovat i s instalovaným ActionNames, či DateBk3, neboť svým způsobem tyto dvě aplikace může doplňovat (uvítací obrazovka, import z BrainForest, rychlý přehled dnešního dne).

Dlužno ještě dodat, že existuje ještě další skupina "rychlozadávačů" úkolů, schůzek a adres, jejímž nejvýznačnějším představitelem je populární Actioneer. O nich až zase někdy příště.