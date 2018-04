Todd Bradley: "Vlak nám neujíždí ani v konektivitě, ani v mobilech"

Kapesní počítače PALM se v České republice těší velké oblibě mezi uživateli. Je u nás velmi početná PalmOS komunita a podle průzkumů IDC se zde prodalo asi 38 % všech PDA a chytrých mobilů v zemích střední Evropy…

To mne velice těší.

Sledujete si prodeje PDA v zemích střední a východní Evropy? Neplánujete například otevření obchodního zastoupení PalmOne v ČR?

Region střední a východní Evropy řídí naše pobočka v Mnichově. Naši zástupci křižují země, v nichž prodáváme, poměrně hodně. V každé zemi máme svou agenturu a pro každou máme také regionálního manažera. Otevírat další pobočky zatím nebylo nutné a ani to neplánujeme, ale pochopitelně ve chvíli, kdy bude trh dostatečně silný, budeme o otevření vlastního zastoupení v zemích dále na východ uvažovat.

Nezaspali jste tak trošku nástup konektivity a vlnu Wi-Fi? Kromě rok starého Tungstenu C dnes nemáte v nabídce jiný model s Wi-Fi a vaše zákazníky jistě netěší ani kauza stále odkládané externí SD Wi-Fi karty. Konkurent Sony již přitom nabízí dva WLAN modely i ve střední třídě!

Rád bych vás vyvedl z omylu. V žádném případě se nedá hovořit o tom, že bychom zaspali nástup konektivity. Palm nabízí široké spektrum zařízení, s různými druhy konektivity, pro různé uživatele. Máme Tungsten C s WiFi, Treo s podporou GPRS nebo Tungsten T3 s podporou Bluetooth. Stačí se podívat do našeho katalogu a zjistíte, že aktuální nabídka je velice široká.

Každý náš produkt je přesně cílen na určitou skupinu zákazníků, pro podporu Wi-Fi jsme se rozhodli u řady C a i její nové modely jím budou vybaveny. Určitě ale neplánujeme podporu Wi-Fi ve všech nabízených modelech.

To je samozřejmé a zejména u levnějších modelů nereálné. Ostatně prozraďte, jaké jsou vaše další plány na poli levných PDA? S vaším handheldem Zire 21, jehož cena je 99 USD, jste zaznamenali velký úspěch. Můžete nám prozradit, zda plánujete evoluci u tohoto modelu?

Levný model Zire Palm určitě budeme vyvíjet a nabízet i do budoucna. Novinky představujeme vždy na jaře a na podzim a určitě mezi nimi bude i inovovaný stodolarový model Zire 21.

Cílem tohoto produktu je totiž oslovit zcela jiný segment trhu, nalákat mezi uživatele kapesních počítačů úplně nové zákazníky, a Zire 21 se nám v tomto ohledu velmi osvědčilo.

Těžko přesvědčíte zákazníka k investici pětiset dolarů do něčeho, co nikdy nepoužíval. Nezná všechny pozitiva, která mu PDA přinese, ještě neví, jak moc mu usnadní život. Nechybí mu, protože jej nezná. Levné Zire ale přeci jen takovou investici nepředstavuje, přesto vám umožní levně objevit všechny klady a výhody kapesního počítače. Vzhledem k nepříliš velkým výkonům levných PDA ovšem ve chvíli, kdy se do toho ponoří, přestane přístroj výkonově stačit a zákazník pak automaticky sáhne po dražším, výkonnějším a vybavenějším modelu.

Kdy myslíte, že je reálné, aby měl váš nejlevnější model takové základní funkce, jakými jsou už dnes barevný displej nebo podpora paměťových karet?

Nechte se překvapit :-) Ale teď vážně, z obchodních důvodů toto nemohu komentovat.

V této souvislosti bych se chtěl zeptat, jestli vám tak trošku neujíždí vlak v oblasti mobilních telefonů. Windows CE se úspěšně prosazuje ve stále více modelech a vy jste ohlásili vývoj PalmOS 5 Garnet coby platformy pro levnější chytré přístroje. Prozraďte, jaké jsou vaše plány v této oblasti?

Nedávno jsme koupili Handspring, takže bych řekl, že vlak nám neujíždí. Máme i několik vlastních modelů. Například naše Treo 600 je mobil s velkým displejem, připojením přes GPRS a IrDa a užitečnými funkcemi kapesních počítačů. Míříme na masového zákazníka, který potřebuje jednoduchý a rychlý přístup k informacím odkudkoliv a jakkoliv. Nyní se navíc snažíme vylepšit ovládání hlasem. Nikdo v tom ještě není dokonalý, my bychom však chtěli již brzy přijít se špičkovým, stoprocentně funkčním a jednoduchým hlasovým ovládáním mobilních telefonů. A nejen jich.

Nemohu komentovat neohlášené produkty.

V současnosti se profiluje několik směrů vývoje mobilních komunikací a PDA, oblasti se začínají prolínat s nástupem Bluetooth, WiFi a chytrých telefonů. Jakým směrem myslíte, že se nejpravděpodobněji bude ubírat vývoj?

Myslíte vývoj trhu obecně nebo vývoj Palmu?

V první řadě vývoj Palmu, ale současně můžete říci i jak si představujete celkový vývoj.

Chytré telefony a jejich prodeje mají ohromný potenciál. Podívejte se na to z růstové perspektivy. Chytré telefony mají do roku 2007 předpovídaný růst větší než 60 procent ročně. Samozřejmě, tento růst vychází z podstatně menší báze instalovaných zařízení. PDA mají též růst, jejich tempo je na úrovni cca 5 procent ročně, při výrazně vyšší penetraci trhu. Naším cílem je nabízet veškerá zařízení, o jaká budou jevit zákazníci zájem. Nyní nabízíme širokou řadu produktů, včetně chytrého telefonu Treo 600, a brzy přibudou další.

Mezi laickými uživateli jsou kapesní počítače Palm považovány za jednoduše ovladatelné, méně výkonné stroje, zatímco PocketPC jsou hardwarově výkonná zařízení, která jsou tíže ovladatelná. Kterým směrem se míníte vydat; směrem k většímu výkonu a komplexnosti PocketPC nebo naopak směrem jednoduchosti pro uživatele?

Především bych chtěl zdůraznit, že naše kapesní počítače jsou velmi výkonné stroje, s barevnými displeji s vysokým rozlišením, se 400MHz procesory, s bezdrátovou konektivitou. Palm bude nadále velmi snadno ovladatelným a na uživatele orientovaným zařízením a rozhodně nebude zaostávat ani výkonem.

Komunikátory Treo mají u nás řadu fanoušků. Přesto se u nás nenašel mobilní operátor, který by je zařadil do své nabídky. Ani T-Mobile, který je již nabízí v USA. Chápeme, že Handspring měl z tohoto úhlu pohledu poměrně malou vyjednávací sílu, nyní by se ale po akvizici Handspringu situace mohla změnit. Vedete už v tomto smyslu nějaká jednání s našimi operátory, nebo nějaká připravujete?

Stále pracujeme na tom, aby se naše produkty rozšířili u co možná největšího množství operátorů. Oni si dobře uvědomují, že lidé chtějí zařízení, které integruje spoustu věcí.

Je obecně známo, že právě v oblasti chytrých telefonů a v mobilní branži obecně se takřka nelze obejít bez spolupráce s operátory. Jaké jsou vaše plány a současný stav v této oblasti? V Evropě a ve zkratce též celosvětově?

Ano, rozhodně, kooperujeme s mobilními operátory. V současnosti je to právě například Vodafone, který dodává Treo 600. V současné době je na světě sedm velkých operátorů, s nimiž spolupracujeme, a snažíme se o to, aby co nejrychleji přibyli další.

V posledních letech jsme svědky častých úniků informací o nových modelech palmOne z asijských zdrojů, kam jste přestěhovali výrobu. Jistě vám působí nemalé škody. Není tím znehodnocen efekt z levné pracovní síly v tomto teritoriu, případně nezaznamenali jste pokles kvality svých produktů? Neplánujete přesunutí do střední Evropy, kam se nyní masivně stěhují i velcí asijští výrobci?

Jak asi víte, není to tak dávno, co jsme zavřeli továrnu v Maďarsku a přesunuli výrobu do Asie, do rukou dvou partnerů. Zatím s nimi máme ty nejlepší zkušenosti, výrazně nám klesly náklady i počet vadných kusů. S únikem informací bojujeme dostatečně tvrdě a věříme, že se nám podaří jej do budoucna ohlídat. Návrat výroby do střední Evropy určitě neplánujeme.

Dnes a denně jsme svědky integrace firem na trhu. Žádná firma dnes v podstatě není dostatečně velká na to, aby nemohla být koupena jinou. Jak je to v případě PalmOne?

Mohu vás ujistit, že akcionáři společnosti v současné době nevedou jednání o prodeji PalmOne. Naopak my se snažíme integrovat do naší velké skupiny firmy, které by nám mohly pomoci v rozšíření trhu kapesních počítačů a získání zajímavého podílu v mobilní komunikaci.

ZDENĚK POLÁCH, BOHUMIL HYÁNEK, IVAN TRNEČKA