Today 1.6 - perla freeware

Today od Jonase Lindstedta se na internetu vyskytuje už ve verzi 1.6. Aplikace nabízí informace o čase, datu, stavu baterií, paměti a uživateli. Důležitější je ale samozřejmě zobrazování informací z užitečných aplikací, jako je Datebook, ToDo a Mail. Kromě toho si také můžete zapnout lištu Launcher, do které lze navolit 5 programů, jejichž ikony v ní objeví. Další novinkou verze 1.6 oproti verzi 1.5 jsou Skiny, tedy změny designu aplikace. Zní to velkolepě, ale v podstatě jde pouze o změnu ikonek označujících jednotlivé aplikace (DateBook atd.). Na černobílém Palmu tato změna moc nevynikne, ale na barevném je to mnohem lepši a účelnější. K dispozici je zatím jen několik Skinů přiložených k samotné aplikaci Today, ale brzy jich bude víc.

Pokud chcete, aby se na vašem Palmu po zapnutí automaticky spustil Today, tak máte dvě možnosti, záleží totiž na verzi systému PDA. Za prvé to systém sám dovoluje, pak se v nastavení Today ukáže, za jak dlouho po vypnutí Palmu se má Today spustit, nebo jestli se má spustit vždy po zapnutí. Pokud to ale systém sám nedokáže, tak se mu musí pomoci. Tuto pomoc představuje freewarový hack PowerButton 1.2 od Christiana Höltje, jenž tuto chybějící funkci nahradí.



V preferencích Today můžete nastavit, v jakém pořadí se informace budou zobrazovat, a je zde též možnost nepotřebné "okno" s informacemi z nějakého programu vypnout. Také se zde nastavuje, jaká aplikace se má po kliknutí na "okno" spustit. Preference obsahují dále nastavení k formátu zobrazovaných dat a zda se má Today spojit s tlačítkem pro Datebook.

Today je aplikace velice užitečná a každému ji vřele doporučuji. Vzhledem k tomu, jak rychle autor Today inovuje, můžeme brzo čekat novou opět o něco lepší verzi. Verze 1.6 je barevná a podporuje HiRes u Clié. Aplikace nemá vlastni web a dá se stáhnout na našem serveru.