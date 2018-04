To tu ještě nebylo. Unikátní Sony Ericsson s průhledným displejem

Firma LG před časem překvapila mobilem, který má vysouvací průhlednou klávesnici. To však není nic proti novému Sony Ericssonu Xperia Pureness, který má unikátní průhledný displej. Nový model je prvním mobilem švédsko-japonského výrobce, který se zařadí do prémiové kategorie luxusních stylových přístrojů.

A o styl jde v případě nové Xperie Pureness především. Výbava sice není úplně chudá, u nové stylovky je však odsunuta až na druhou kolej. Design nového Sony Ericssonu je díky netradiční konstrukci zcela unikátní. Podobný mobil na trhu nenajdeme.

Vrchní část telefonu tvoří okénko, které je v klidovém stavu průhledné. Při aktivaci telefonu se však v něm objevují všechny informace, které známe z běžných telefonů. Při stisku libovolné klávesy se okolo displeje rozsvítí bílý rámeček, který působí velmi elegantně. Tajemství, jak průhledný displej funguje, Sony Ericsson neprozradil.

Každého asi napadne, že průhledný displej neochrání citlivé informace od zvědavých očí kolemjdoucích. Je to pravda. To, co je vidět zpředu telefonu, je vidět v zrcadlovém obraze i při pohledu zezadu. Uživatel si zkrátka musí dávat pozor.

Sony Ericsson původně zveřejnil chybnou specifikaci, která označovala displej za barevný. Není tomu tak a výrobce specifikaci na svých stránkách už opravil. Displej typu TFT je pouze monochromatický. Čitelnost je překvapivě velmi dobrá, zejména při nastavení jasu na maximum.

Na plochu displeje je dokonce možné uložit původně barevnou tapetu, která se sice zobrazí černobíle, ale ve slušné kvalitě a se všemi detaily. V telefonu je několik předinstalovaných efektních flashových animací, které lze použít jako tapetu.

To samé co pro fotografie platí i pro přehrávání videa. Videa se sice přehrávají černobíle, ale v dostatečné kvalitě. Na telefonu si dokonce můžete zahrát hru Pac-Man. Výrobce uvádí podporu Javy a tak by neměl být problém nainstalovat další hry.

Tvar unikátního Sony Ericssonu nijak nevybočuje ze zaběhlých tradic. Klasickou "tatranku" ozvláštňuje nejen průhledný displej, ale také elegantně řešená klávesnice. Bez podsvícení můžeme jednotlivé klávesy pouze tušit. Při podsvícení se objeví tradičně seřazená tlačítka, jaké známé z běžných mobilů.

Pod displejem zaujmou tři vystouplá tlačítka, která slouží pro přijetí a ukončení hovoru. Tím prostředím se potvrzují funkce. Podobná tlačítka najdeme i na obou bocích telefonu a při delším podržení slouží pro aktivování hlasového ovládání. Na alfanumerické klávesnici se píše pohodlně, některé funkční klávesy ale mohly být větší.

Díky unikátní konstrukci váží nový Sony Ericsson Xperia Pureness jen 70 gramů. Svými rozměry se telefon neliší od dalších běžných mobilů. Jak už bylo uvedeno, výbava unikátní stylovky neohromí přehršlí funkcí. Například chybí fotoaparát. Ten by se nikam ani nevešel, navíc prohlížení fotografií na černobílém displeji není to pravé ořechové. Pureness na rozdíl od dalších Xperií není smartphone.

Ostatní funkce jsou k dispozici ve stejné podobě, jak je známe z běžných Sony Ericssonů. Práce s textovými zprávami nebo vyhledávání v telefonním seznamu je tradiční. Nechybí e-mailový klient a ve výbavě najdeme i podporu Exchange ActiveSync. Výrobce nezapomněl na hlasový záznamník nebo přehledný organizér.

I další výbava je obdobná jako u jiných modelů výrobce. Stylový Sony Ericsson má hudební přehrávač (telefon dokonce zobrazuje obal alba, ze kterého pochází přehrávaná skladba) a FM rádio.

Paměť pro multimédia má kapacitu 2 GB. A není možné ji rozšířit. Nechybí Bluetooth nebo podpora USB (FastPort konektor sloužící i pro připojení sluchátek). S telefonem si můžeme prohlédnout i internet – podporována jsou rychlá data HSPA v sítích třetí generace.

Sony Ericsson Xperia Pureness není jen tak obyčejný mobil, čemuž bude odpovídat i jeho cena. Tu sice výrobce oficiálně neoznámil, server Marketingmagazine.co.uk ji ale s předstihem zveřejnil.

Stylový telefon by měl stát okolo 16 000 korun. Exkluzivní novinka bude k dostání pouze ve vybraných luxusních obchodech. Po vzoru luxusních mobilů Vertu bude asistenční služba k dispozici 24 hodin denně. V této chvíli nevíme, zda bude telefon dostupný i na českém trhu.