To to trvalo! EuroTel konečně zavede SIM karty se SIM Toolkitem. Po letitém přehlížení této vymoženosti se konečně i náš nejstarší operátor podvolil vývoji a přijímá technologii, o jejíž existenci dosud taktně mlčel. Možná tím dá impuls RadioMobilu, který by se prozměnu mohl po letech odhodlat k zavedení EFR do své sítě. Jeho sázka na zlepšení zvuku prostřednictvím technologe AMR, která stále není dostupná, se od dosavadního přístupu EuroTelu k SIM Toolkitu vlastně vůbec nelišila.