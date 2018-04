To nejlepší pro obrazovku vašeho Pocket PC

Společnost Spb Software house není v oblasti vývoje programů pro Windows Mobile žádným nováčkem, ba právě naopak. Za osm let existence firmy totiž tento tým vypracoval celou stovku projektů na platformu Pocket PC. My vás dnes podrobně seznámíme s posledním z nich.

Program Spb Mobile Shell je určen pro všechny kapesní počítače s OS Windows Mobile 5.0, majitelé zařízení se starší verzí systému si tak musejí nechat zajít chuť. Rozhraní sestává ze tří nejdůležitějších komponent:

Obrazovka Nyní – po probuzení přístroje ihned vidíte nepřečtené e-maily, textové zprávy a zmeškané hovory.

Pluginy na obrazovce Dnes – rychlé vytáčení zvolených kontaktů, předpověď počasí, přehled světových časů ve vybraných destinacích, rychlé spouštění nejpoužívanějších aplikací, indikátor stavu baterie.

Spb Menu – umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou díky větším a graficky povedenějším ikonkám.

Obrazovka Nyní

Tato utilita je velmi chytrou součástí programu, která vás ihned po probuzení komunikátoru ze spánku upozorní na vše potřebné. Neunikne vám žádná důležitá schůzka, tedy pokud ji samozřejmě máte zapsanou v kalendáři. Stejně tak obrazovka signalizuje nepřečtené textové zprávy, e-maily a zmeškané hovory.

Nesmíme zapomenout na další důležitou informaci a to indikátor stavu baterie a síly signálu daného operátora. Pod zobrazením času (může být digitální i analogové) najdete aktuální stav počasí ve zvolené lokalitě. Na obrazovce lze všemi pluginy listovat a jediným stiskem tak získat třeba aktuální čas v dalších třech světových městech.



Grafické zpracování Obrazovky Nyní je velmi povedené a její používání doslova návykové, připočteme-li k tomu možnost volby z téměř dvacítky barevných témat, není zde opravdu co vytýkat. V nastavení je možnost tuto obrazovku po probuzení nezobrazit, ale tu jistě využije málokdo.



Pluginy na obrazovce Dnes

Po instalaci programu se standardně na obrazovce Dnes “aktivuje“ pětice zajímavých pluginů, jejichž umístění lze měnit v položce Dnes tak, jak jste zvyklí. První je indikátor stavu baterie, ke kterému není moc co dodávat – je tam a funguje.



Zajímavějším je určitě Time Tab, což je vlastně odlehčená verze jiného programu téže společnosti, Spb Time. Tato okleštěná alternativa nenabízí zdaleka tak široké možnosti a nastavení, ale ke snadné orientaci ve světových časech postačuje. Na výběr je přitom něco kolem 4000 měst, z nichž necelá desítka patří naší republice. Navíc se lze jedním klepnutím na displej (nebo stisknutím potvrzovacího tlačítka) dostat do správce budíku a připomenutí. Jednoduché, rychlé, přehledné a užitečné.

Dalším modulem je Weather Tab, tedy tabulka s předpovědí počasí. Znalci tuší, že jde o jednodušší verzi programu Spb Weather. Stačí tedy vybrat nejbližší místo vašeho bydliště a rázem máte ve svém zařízení docela přesný výhled o počasí na čtyři (akutální a tři následující) dny.



Přitom je den rozdělen na čtyři doby (noc, ráno, den, večer) a v každém je meteorologická situace popsána odpovídajícím obrázkem (jasno, polojasno, oblačno, zataženo, déšť, sněžení) a rozsahem očekávaných teplot. V možnostech lze zvolit automatickou aktualizaci předpovědi. Pokud tuto možnost nezatrhnete, pak se aktualizace provedou jen při synchronizaci přes Active Sync, při volbě jiného města nebo manuálním stažením.

Jediným nedostatkem je problém s přesností předpovědi v některých krajích a to díky absenci měst - například z jihočeského není obsaženo v seznamu žádné. V seznamu tak chybí zejména České Budějovice a Jihlava, obyvatelé ostatních částí ČR by neměli mít problém. Pro úplnost dodejme, že je zastoupeno celkem devět českých a moravských měst a to Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Pardubice.



Modul Dial Tab značně usnadňuje vytáčení kontaktů. Stačí si zvolit pětici přátel, s nimiž komunikujete nejčastěji a vytočit jejich číslo je pak otázkou jednoho jediného tapnutí na displej. Delším stiskem na vybraném kontaktu aktivujete menu, které nabízí zaslání SMS, další úpravu kontaktu, případně jeho odstranění (pouze z obrazovky). Jediná výtka tak směřuje k pevně nastavenému počtu kontaktů - pět je málo, určitě by se hodil alespoň dvojnásobek.



Posledním pluginem z obrazovky Dnes je Smart Launcher Tab (Home Tab), který slouží k rychlému spouštění aplikací. Obrovskou výhodou je fakt, že na obrazovce máte neustále ikony dvanáctky nejpoužívanějších aplikací, které se neustále aktualizují. Znamená to tedy, že pokud spustíte program, který tak říkajíc ležel dlouho ladem, okamžitě se přidá na místo ikony jiné aplikace (pravděpodobně té nejméně používané). Elegantní a pohodlné? Bezpochyby! Přelomové? Dost možná…





Pokud vás již unavuje obtížné nastavování jasu displeje, které je na “čistém“ zařízení docela zdlouhavé, můžete si oddechnout - Home Tab totiž umožňuje volbu jasu přímo z hlavní obrazovky a navíc si vystačíte i bez stylusu.



Spb Menu

Mobile Shell výrazně zjednodušuje nejen spouštění nejpoužívanějších aplikací, ale díky Spb Menu opravdu umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou. Samotné menu je rozděleno do osmi kategorií (ikonek), z nichž některé jsou známé (Programy a Nastavení), zbylých sedm nabídek je však zbrusu nových. Po tapnutí na některou ikonu se odhalí menu, většinou nové a přepracované.



Zářným příkladem může být nabídka Nástrojů, která obsahuje třeba užitečnou ikonku Měkký reset, nebo rychlou volbu orientace displeje, která je na čistém zařízení utopena hluboko v nastavení. Všechny nabídky jsou prezentovány maticí 3 x 3, animované ikonky jsou tedy dostatečně velké na pohodlné ovládání palcem.





Volba Organizér je zastoupena pěticí logicky přiřazených ikon (Kontakty, Kalendář, Úkoly, Poznámky a Poslat kontakt). Hned první volba, Kontakty, si zaslouží obrovskou pochvalu. Za prvé je každému zástupci v telefonním seznamu přiřazen pásek odhadem o třetinu větší, což znamená také větší font a tím pádem přehlednost. Druhou trefou do černého byla integrace vlastní alfanumerické klávesnice, která vyhledávání v kontaktech velmi usnadňuje.





Jistě znáte ono rozčarování, kdy se vám u kontaktů z běžné nabídky zobrazuje místo Phone padu klasická softwarová klávesnice…Zde již nic takového nehrozí – klávesnice drží na svém místě jako přikovaná.

Vyhledávání kontaktů pracuje na známém systému filtrování jmen při postupném zadávání znaků a navíc rozumí i české diakritice. Z neznámého důvodu však program zcela ignoruje písmeno “žet“, příjmení začínající posledním znakem abecedy tak musíte vyhledat manuálně.



Nabídka oddělení Zprávy asi nikoho nepřekvapí, přesto je tradičně graficky velmi dobře vyvedená a nabízí práci s textovými zprávami, MMS a e-maily.





V sekci Spustit naleznete ikony nejpoužívanějších aplikací, volbou Programy se pak dostanete do nabídky všech programů, které máte nainstalovány. Jejich uspořádání se řídí obsahem složky Windows\Nabídka Start\Programy. Kategorie Programy z hlavní nabídky je pak v podstatě duplicitní a zbytečná.



Multimedia ukrývají ikonu přehrávače Media Player, Kamery a prohlížeče obrázků, kategorie Internet nabízí vše potřebné.





Mobile Shell tedy i v této kapitole získal mnoho kladných bodů. Je škoda, že jsou jednotlivé nabídky pevně určeny a možnosti osbního nastavení v tomto ohledu téměř nulové.





Hlavní přednosti:

+ pohodlné ovládání jednou rukou

+ Obrazovka Nyní

+ přehled o počasí (čase) ve zvoleném městě (městech)

+ rychlé a jednoduché spouštění nejpoužívanějších aplikací

+ rychlé vyhledávání kontaktů

+ možnost integrace dalších samostatných plug-inů (Diary, Weather,…)

+ kompletně v češtině

Co by chtělo vylepšit:

- zdvojnásobit počet kontaktů v plug-inu Dial Tab

- naučit aplikaci písmeno “ž“

- přidat několik českých měst do databáze



Hardwarové nároky:

- kapesní počítač s Windows Mobile 5.0

- místo potřebné k instalaci je 2,5 MB

- 1,5 MB RAM u QVGA zařízení, 2,4 MB RAM u VGA





Závěr

Vývojářům z ruského Petrohradu se podařilo naprogramovat velmi užitečnou aplikaci, která se díky svým přednostem bleskurychle zabydlí takřka v každém zařízení. Zájemce to ale bude něco stát, konkrétně téměř 30 USD. Souhlasíme, cena je to poměrně vysoká. Ovšem vzhledem k tomu, že je jakousi odlehčenou alternativou tří samostatných programů (Spb Weather, Time a Pocket Plus) v jednom, je nastavená cena akceptovatelná.

Zkušební 14-denní verze je ke stažení zde.



Licenci k recenzi poskytla společnost Spb Software house.