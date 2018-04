To nejlepší do sedmi tisíc

Pro dnešní srovnání jsme vybrali nejlépe vybavené mobily s cenou do 7 tisíc korun. Všechny telefony mají funkce, které běžnému uživateli bohatě stačí, některé toho nabízí mnohem víc.

Sony Ericsson K700i, je předchůdce dnes velmi oblíbeného K750i. Starší bratříček nabízí horší fotoaparát a postrádá také podporu paměťových karet. To vše ale kompenzuje velice zajímavou cenou.

Nokia 6020 navazuje na Mobil roku 6230, jako jeho levnější varianta. Oproti modelu 6230 přibyla podpora Push to Talk, ale ztráty jsou velké: Bluetooth, MMC, MP3, FM rádio. Její nejsilnější stránkou je bezpochyby vzhled.

Siemens nabízí nový outdoorový model M75, který by měl odolat prachu, vodě a otřesům. Oproti předchozímu modelu M65 ve výbavě přibyl MP3 přehrávač, Bluetooth, paměťové karty a megapixelový fotoaparát.

Motorola V635 navazuje na současné modely, přidává ale několik vylepšení. Má EDGE, megapixelový fotoaparát a také paměťové karty.

Posledním telefonem dnešního srovnání je Panasonic VS3. Toto elegantní véčko vás zaujme především svým displejem, který dokáže zobrazit 16 milionů barev. Ve výbavě nechybí ani megapixelový fotoaparát.



Do srovnání vybíráme telefony, které mají podobnou výbavou a také cenu. Omezení horní hranicí 7 tisíc korun nám nedovolilo zařadit Nokii 6230, která by funkčně odpovídala srovnávaným telefonům. Vzhledem ke stále velkému zájmu o tento telefon se jeho cena drží na hranici 8 tisíc korun, proto jsme do srovnání vybrali Nokii 6020.





Vzhled a cena - Nokia má styl i zajímavou cenu

Do testu jsme vybrali tři telefony klasické konstrukce a dvě véčka. Vzhled všech telefonů je velice povedený, snad jen Siemensu M75 by více slušely menší rozměry a Motorola by mohla ubrat něco ze své hmotnosti.

Sony Ericsson K700i Nokia 6020 Siemens M75 Motorola V635 Panasonic VS3 Rozměry 99/47/20 106/44/20 111/56/21 89/46/21 96/46/18 Hmotnost 93 g 97 g 110 g 124 g 99 g Cena 6490 Kč 5990 Kč 6990 Kč 6990 Kč 6990 Kč

Sony Ericsson K700i má industriální design propracovaný do nejmenších detailů. Telefon tak působí velice luxusně a bytelně. Hmotnost a rozměry ukazují, že se jedná o poměrně malý telefon.

Nokia 6020 je také vzhledově velice povedený telefon. Na přední straně zaujme asi milimetr silná chromovaná linka a netradičně je vyřešeno i tlačítko pro vypínání telefonu. Hmotností je na tom Nokia podobně, jen je trochu baculatější.

Siemens M75 je stejně jako M65 konstruován jako telefon ze zvýšenou odolností proti nárazům, prachu a vlhkosti. Telefon povyrostl oproti svému předchůdci do všech stran a svými rozměry 111 × 56 × 21 mm je také největším telefonem v dnešním srovnání.

Motorola V635 není žádné lehké véčko. Svou hmotností 124g se řadí mezi těžší telefony a má dokonce o 10g větší hmotnost než outdoorový Siemens M75. Zpracování je velmi dobré a výhrady nemáme ani ke kvalitě použitých materiálů.

Panasonicu VS3 navazuje na nový designérský směr, který započal smartphone X800. Nový směr se vyznačuje tenkou konstrukcí (17,6 mm) a plochým tělem telefonu. Panasonic VS3 ale nepatří mezi malé telefony, jeho další rozměry jsou 96 a 46 milimetrů.



Panasonic VS3

Cena všech telefonů je téměř stejná a leží těsně pod hranicí 7 tisíc korun. Pouze Sony Ericsson K700i je o 500 korun levnější a Nokia 6020 se prodává za 5990 korun.

Displej, baterie a ovládání - 16 milionů barev u Panasonicu

V této kategorii je dnes standartem barevný aktivní displej zobrazující 65 000 barev. Takový má v našem srovnání Sony Ericsson a Nokia, lépe už je na tom dvojice Siemens a Motorola nabízející 262 000 barev. Všechny ale na plné čáře poráží Panasonic VS3, který jako první GSM telefon nabízí displej, který dokáže zobrazit až 16 milionů barev. Má výborné zobrazení, ke kterému přispívá i vysoké rozlišení displeje (240 x 320 pixelů).

Sony Ericsson K700i Nokia 6020 Siemens M75 Motorola V635 Panasonic VS3 Displej Barevný/Aktivní 65 000 barev Barevný/Aktivní 65 000 barev Barevný/Aktivní 262 000 barev Barevný/Aktivní 262 000 barev Barevný/Aktivní 16 000 000 barev Rozlišení 176 x 220 128 x 128 132 x 176 176 x 220 240 x 320 Druhý displej ne ne ne Barevný/Pasivní 4096 barev ne Baterie Li-Ion/700 mAh Li-Ion/760 mAh Li-Ion/750 mAh Li-Ion/780 mAh Li-Ion/830 mAh Volání/pohotovost 7h / 13dnů 3h / 13dnů 5h / 12dnů 8h / 10dnů 5h / 10dnů

U telefonů véčkové konstrukce je velice dobrou pomůckou vnější displej, který je v případě Motoroly možné použít také jako hledáček fotoaparátu, nebo pro zobrazení fotografie volajícího. Panasonic vnější displej nenabízí, což je jeho velkou nevýhodou.

Všechny telefony jsou vybaveny baterií Li-Ion s kapacitou od 700 do 830 mAh. Pohotovostní doba se pohybuje mezi 10 až 13 v provozu a doba hovoru okolo 6 hodin. Pouze Nokia má dobu hovoru jen 3 hodiny, což není mnoho.



Nokia 6020

K ovládání nemáme u žádného z telefonů větší výhrady. Všechny modely mají hlavní menu rozvržené v matici ikon, pouze u Motoroly je možno nastavit i menu textové. U telefonů klasické konstrukce je hlavním ovládacím prvkem joystick, naopak véčka mají čtyřsměrnou klávesu.

Telefonování, SMS a MMS - do Sony Ericssonu jen 510 kontaktů

Všechny telefony nabízejí vícepoložkový seznam s kapacitou mezi 500 až 1000 záznamy. Pouze Sony Ericsson nabízí paměť jen na 510 kontaktů, takže pokud by jste si ke každému záznamu napsali jen mobilní a pevné číslo, jejich maximalní počet bude hned poloviční. Pro mnoho lidí je taková paměť nedostačující a odradí je tak od koupi jinak výborného telefonu.

Sony Ericsson K700i Nokia 6020 Siemens M75 Motorola V635 Panasonic VS3 Telefonní seznam ano/510 (kontaktů) ano/500 ano/1000 ano/1000 ano/500 Push-to-Talk ne ano ne ne ne Paměť na SMS ano/100 ano/150 ano/100 ano/neomezeno ano/500 MMS ano ano ano ano ano Email ano ano ano ano ne

Polyfonní vyzvánění podporuje dnes většina telefonů a ani zástupci dnešního srovnání nejsou vyjímkou. Pokud chcete aby vám při příchozím hovoru hrála vaše oblíbená skladba ve formátu MP3, tak jediný telefon který vám to nenabídne je Nokia 6020. Alternativu může být jen vlastní nahraná píseň nebo skladba převedená do formátu AMR.



Siemens M75

Paměť na SMS se vám nejrychleji zaplní u Sony Ericssonu a Simensu, naopak u Motoroly jste omezeni jen vnitřní pamětí telefonu. S podporou MMS můžete počítat u všech telefonů a stejně i tak se schopností odesílat všechny typy (obrázek, hudba, video a text). Jediný telefon se kterým si nepošlete a ani nestáhnete email je Panasonic VS3.

Organizační a datové funkce - Nokia a Motorola s EDGE

Sony Ericsson K700i Nokia 6020 Siemens M75 Motorola V635 Panasonic VS3 Kalendář ano ano ano ano ano Diktafon ano/sdílená ano/5min ano/sdílená ano/1min ano/3min Bluetooth ano ne ano ano ne GPRS ano/třída 10 ano/třída 10 ano/třída 10 ano/třída 10 ano/třída 10 EDGE ne ano/třída 6 ne ano/třída 4 ne Wap/verze ano/2.0 ano/2.0 ano/2.0 ano/2.0 ano/2.0 Internet ano ne ane ne ano

Organizační funke jako je kalendář, nebo diktafon jsou v této kategorii standartem a vyjímku netvoří ani zástupci dnešního srovnání. Synchronizace s počítačem nedělá problému žádnému telefonu, pouze Nokia 6020 a Panasonic VS3 nemají Bluetooth. Spojení je tak možné přes datový kabel, nebo infraport. GPRS nabízí všechny modely a to hned ve třídě 10 a Nokia s Motorolou se mohou pochlubit dokonce EDGE.



Motorola V635

Zábava, fotoaparát a další funkce - Siemens a Motorola s MP3

Právě v této kategorii se nejvíce projevuje to, že Nokia 6020 je o třídu níže položený telefon, než ostatní. Nabízí sice Javu a fotoaparát s VGA rozlišením, ale tím to také končí. Hudbu ve formátu MP3 Nokia 6020 nepodporuje a i kdyby ano, do 2,5 MB sdílené paměti by se jich opravdu moc nevešlo.

Sony Ericsson K700i Nokia 6020 Siemens M75 Motorola V635 Panasonic VS3 Paměťová karta ne ne RS-MMC Trans Flash ne Java ano ano ano ano ano MP3 přehrávač ano ne ano ano ne Rádio ano ne ne ne ne Fotoaparát VGA VGA 1,3 Mpix 1,3 Mpix 1,3 Mpix

Sony Ericsson K700i má sice také fotoaparát s rozlišením jako Nokia, tedy VGA (640 x 480 pixelů), ale navíc jako jediný nabízí FM rádio a dokáže velmi kvalitně přehrát hudební formát MP3. Bohužel K700i nepodporuje pameťové karty a tak jej nelze považovat za plnohodnotný MP3 přehrávač.



Sony Ericsson K700i

Ostatní telefony mají integrovaný fotoaparát s rozlišením 1,3 Mpix, což už vám umožní více, než jen zhotovit fotografii, kterou pak použijete jako tapetu na telefonu. I když je rozlišení u všech stejné, kvalitnější fotografie očekávejte od Siemensu a Motoroly. Oba tyto telefony mají také MP3 přehrávač, včetně podpory paměťových karet.

Sečteno a podtrženo

Pokud nebudete vybírat telefon pouze podle ceny, tak Nokia 6020 asi vaším favoritem nebude. Ten kdo hledá odolný telefon se slušnou výbavou má jasno, je jím Siemens M75 u kterého vás potěší vestavěný hudební přehrávač, Bluetooth, megapixelový fotoaparát a podpora paměťových karet. Sony Ericsson je také dobře vybavený telefon, ovšem malý seznam kontrastuje s množstvím nadstandardních funkcí a pro někoho to může být důvod si ho nepořídit. Pokud hledáte telefon véčkové konstrukce tak lepší z dnešní dvojice je rozhodně Motorola V635. Panasonic sice jako první nabízí displej s 16 milióny barev,ale Motorola má EDGE, kvalitnější megapixelový fotoaparát a díky podpoře paměťových karet poslouží také jako MP3 přehrávač.