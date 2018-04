To je nákup

Přístroj je zabalen ve větší bílé krabici, která obsahuje základnu, sluchátko, napájecí a telefonní kabel, akumulátory (3 kusy), manuál a ohlašovací list. Vše je ještě vypodloženo vzduchovými sáčky, aby obsah nebyl poškozen. Jedná se o přístroj standardu DECT/GAP s digitálním záznamníkem. Systém umožňuje využití čtyř základnových stanic a šesti sluchátek. Na krabici je i zmínka o funkci CLIP, ale ta je pro Českou republiku potlačena.

Základna

Základna má rozměr 154x166x45 mm. Je v černé barvě ve tvaru nakloněné roviny. Slouží jako nabíječka pro sluchátko, které lze vkládat jednostranně (tlačítky dolů). Na levé i pravé straně se nachází tlačítka a kontrolky. Levá strana má tlačítka pro regulaci hlasitosti (+,-) a tlačítko INT, kterým iniciujeme intercom i paging. Tady bych chtěl zdůraznit tuto vlastnost. Avena je první recenzovaný DECT přístroj, který má možnost interkomu ze sluchátka na základnu a opačně. Chválím. Dále se zde nachází kontrolka, která signalizuje několik stavů. Zelená barva oznamuje, že se sluchátko nabíjí v základně. Pokud bliká, nabíjení probíhá. Když trvale svítí, již je nabito. Červená barva (trvale) signalizuje obsazení linky. Když bliká, může to znamenat buď přihlašování sluchátka k základně, nebo odposlech místnosti. U toho odposlechu bych se zastavil. Může být prováděn dálkově za pomoci záznamníku, nebo ze sluchátka jako interní hovor s vypnutým mikrofonem. Chválím opět.

Protože přístroj obsahuje digitální záznamník, tak na pravé straně základny najdeme ovládací prvky. Přehrávání vzkazů, přechod zpět, vymazání (DEL), nahrávání (REC) a zapnutí/vypnutí. Zapnutí záznamníku je možné pouze tehdy, je-li nahrán ohlas pro volajícího. Dále se zde nachází červená kontrolka. Pokud svítí trvale, je záznamník zapnut. Když bliká, signalizuje nové vzkazy. Základna obsahuje pouze základní ovládací prvky záznamníku a kompletní obsluha se provádí ze sluchátka. V horní části základny se nachází reproduktor a ve spodní prohlubeň s nabíjecími kontakty pro zaklesnutí sluchátka, aby nevyklouzlo při nabíjení. Na zadní straně základny najdeme otvory pro napájecí a telefonní kabel. Jsou v malé prohlubni (Xenia měla velkou prohlubeň a špatně se s tím manipulovalo). Otvory jsou popsány, ale kabely mají shodnou koncovku, takže špatné zasunutí by se nám mohlo podařit. Aby se kablíky neplandaly, jsou zde i úchytky. Model Xenia měl ve spodní části i otvor pro přídavnou baterii, která uchovala obsah záznamníku při výpadku proudu. Zde již nic takového není třeba. Záznamník se nevymaže. To jsem nechtěně otestoval a vydržel dva dny.

Sluchátko

Má velikost 165x58x30 mm a je větší než základna, takže ji při vložení přesahuje. Jak už tomu bylo i u modelu Xenia, je sluchátko dvoubarevné. Část s displejem a tlačítky je černá, druhá strana je modrá. Sluchátko má zvláštní tvar, ale je přesně takové, aby perfektně sedlo do ruky. Ať už ho držíme levou či pravou rukou, na všechny ovládací prvky pohodlně dosáhneme a druhá ruka zůstává volná. Anténa je uvnitř přístroje. Reproduktor je trochu vyvýšen, ale to je jen dobře, protože sluchátko přilne ke tváři. Mikrofon ve spodní části je nepatrně vyzvednut a jsou na něm i nabíjecí kontakty. Na zadní straně je kryt akumulátorů. Tady bych měl jednu malou výtku. Když tento kryt odejmeme, je vidět elektronika přístroje. Takže prašné prostředí by tomu nemuselo dělat dobře. Ale jak často vyměňujeme akumulátory?

Teď bych se zaměřil na displej a tlačítka. Displej je větší něž tomu bylo u předchozího modelu a lépe se čte. Horní řádek obsahuje číslice, druhý symboly. Číslic se na displej vejde čtrnáct a pak odrolují do celkové délky dvacet čtyři. Při pokusu napsat delší číslo, vydá sluchátko upozorňovací tón. V základním postavení tento řádek zobrazuje číslo sluchátka, případně informaci o nových vzkazech na záznamníku. Druhý řádek obsahuje tyto symboly.

Telefonování

páska-svítí při zapnutém záznamníku, bliká, když obsluhujeme záznamníksluchátko-blikání signalizuje příchozí hovor, svítí v průběhu hovoruObálka-Neobsazeno, použito pro funkci CLIP (seznam příchozích hovorů)I-Neobsazeno, použito pro funkci CLIP (seznam příchozích nezodpovězených hovorů)P-programováníReproduktor-Signalizuje hlasitý odposlech na základněUcho-Hlasitost ve sluchátku je nastavena na vyšší stupeňMute-Mikrofon je dočasně odpojenABCD-Písmeno ukazuje, ke které základnové stanici je sluchátko připojeno. Jiné přístroje pro označení základen i sluchátek používají číslice. Tady je pro základny použito písmeno. Toto znázornění se mi líbíBaterie-Zobrazují stav baterie. Tato ikona je řešena jako u mobilních telefonů, takže přesně víme jak na tom naše akumulátory jsou. Baterie má tři dílkyKlávesyP-Zahajuje programovací režimuRedial-Zobrazuje až pět naposledy volaných číselKniha-Umožní vybrat číslo z paměti. Buď zadáme přímo číslo paměti (00-19) nebo opětovným mačkáním se přepínáme na další záznam. Čísel je dost a mnohdy není jasné, které komu patří. Popisný štítek je na základně, ale na sluchátku by byl lepší. Nevadí, další typ Avena 133 plus, má již jmenný seznam na sto pozicR-Zpětná volba (FLASH) nebo při delším stisku vkládá pauzu do voleného čísla0-9,*,#, klávesy, které při stisku programovací klávesy mají druhotnou funkciC-vymazává posledně napsanou číslici, nebo při delším stisku celé číslo. Při hovoru aktivuje funkci mute (vypnutí mikrofonu)INT-Po stisku této klávesy se na displeji objeví texta pak následuje číslo sluchátka (1-6) se kterým chceme interně komunikovat. Pokud stiskneme číslo 8, voláme základnu.Sluchátko-přijímá nebo ukončuje hovor

Příchozí hovor přijmeme zvednutím sluchátka ze základny, či přídavné nabíječky (lze nastavit) nebo stiskem tlačítka se sluchátkem. Příchozí hovor je signalizován textem Line na displeji sluchátka. Ukončení hovoru provedeme stejně. Stiskem tlačítka se sluchátkem, nebo odložením do základny. Příchozí interní hovor je na displeji znázorněn textem Intern x, kde x značí číslo sluchátka, které nás volá. Může nás volat jedno ze sluchátek (1-6) nebo základna (8). Pokud volání provádí základna, vyzvání všechna sluchátka.

Odchozí hovor provádíme, tak jak je zvykem u současných přístrojů, dvěma způsoby. Stiskneme tlačítko se sluchátkem a zadáme číslo, které se hned vytáčí. Druhý způsob nám umožní číslo nejdříve zadat, případně použít opravnou klávesu C a pak vytočit. Použít můžeme i klávesu redial (5) či telefonní seznam (20). V průběhu hovoru je na displeji zobrazován hovorový čas, který setrvá několik okamžiků po ukončení hovoru.

Záznamník

Jak je zvykem u přístrojů Ascom, je digitální a pojme maximálně 22 minut. Můžeme ovšem nastavit tři druhy kvality záznamu a potom se doba zkracuje. Aby záznamník mohl fungovat, je nutné nahrát úvodní ohlas. Jsou to vlastně dva ohlasy. Záznamník, který po ohlasu (A) umožní zanechat vzkaz, nebo si jen vyslechneme ohlas (B) a dál už nic. Délka vzkazu může být dlouhá od jedné do tří minut, nebo neomezeně. Je zde i systém spoření poplatků. Dále bychom měli nastavit datum a čas, který nám pak umožní určit, kdy byl který vzkaz zanechán. Data a času se týká jedna poznámka. Při výpadku proudu se sice vzkazy nevymažou, ale datum a čas neběží. Proto je dobré průběžně tyto hodnoty kontrolovat. To nám potom umožní zjistit, jak dlouho jsme byli bez "šťávy". Někdy to může být docela užitečné. Záznamník můžeme obsluhovat ze základny, ze sluchátka, nebo pomocí dálkového ovladače. Kompletní využití funkcí záznamníku je možné jen ze sluchátka. Tam potom vidíme, kolik zpráv je v záznamníku, datum a čas jejich pořízení.

Pokud máme na záznamníku nové vzkazy, je to jednak signalizováno na základně, blikající červenou kontrolkou, ale i na displeji sluchátka, kde je i jejich počet. Ač displej nezobrazuje v základním postavení datum a čas, tak stačí spustit záznamníkový režim (P a INT) a tyto údaje se objeví a hned víme, kolik uhodilo. To je pěkné. Nesmím zapomenout na dálkové monitorování místnosti a na nahrávání hovoru. Nahrávání probíhajícího hovoru je možné jen ze sluchátka. V případě, že se vyčerpá kapacita záznamníku, je nahrávání ukončeno. Pokud hodláme ovládat záznamník dálkově, je nutné aktivovat PIN této služby, jinak dálkové ovládání není možné. Tento PIN je pak vyžadován. V případě jeho chybného zadání (max. tři chybné pokusy) dálkové ovládání se zablokuje a je signalizováno PINovým alarmem. To se projeví na základně, rychle blikající červenou kontrolkou. Odblokování je pak možné vypnutím a znovuzapnutím záznamníku. Jsme tedy upozorněni na to, že se nám někdo dálkově nabourával do přístroje. Pěkně vyřešeno.

Zabezpečení

Přístroj je chráněn proti odposlechu a data jsou přenášena kódovaně. Odposlech jiným sluchátkem, radiovým přijímačem či skenerem, je vyloučena (viz. manuál). Mezi základnou a sluchátkem se neustále vyměňuje identifikace a při nesrovnalostech se hovor přeruší, případně vůbec neuskuteční. Některé funkce jsou chráněny bezpečnostní kódem PIN. Systém používá PIN pro základnu i sluchátko. Je vhodné tyto kódy změnit, aby nemohly být zneužity. Přihlášení sluchátka se provádí za účasti základny, musí být provedeno do jedné minuty od započetí operace a je pochopitelně také chráněno PINem. Toto je vyřešeno dobře. Při zapomenutí PINu musíme kontaktovat firmu Ascom Praha, kde nám za poplatek provedou odblokování.

Funkce

Další schopnosti a vlastnosti telefonu nastavíme klávesou P. Může následovat buď jedno z tlačítek (0-9,*,#), které mají druhotné funkce, či třímístný kód, který aktivuje funkce ostatní. Vše se přehledně zobrazuje na displeji a je-li funkce nastavena, ozve se potvrzovací tón. Chybná operace je rovněž oznámena zvukově. Základní nastavení umožní například nastavit pípání kláves, vyzvánění sluchátek a základny, dočasně uzamknout klávesnici nebo nastavit druh volby (tónová, pulzní).

Další sekce se vztahuje k tarifikaci. Aby jsme tuto službu mohli používat je nutné požádat u Telecomu o zasílání tarifikačních impulsů (16 kHz). Tuto službu zapneme a na displeji se zobrazuje buď délka trvání hovoru, nebo částka. Abychom mohli použít finanční vyjádření, je nutno zadat cenu impulsu. To je 2.60 a doufám, že to nebude víc. Provolaná částka se načítá, ale její vymazání je chráněno PINem, takže zaměstnavatel může být v obraze. Dále můžeme nastavit konto kapesného (pro každé sluchátko samostatně), tedy částku, kterou lze provolat. Po jejím vyčerpání už neuskutečníme odchozí hovor. Bohužel jsem nenašel jiné omezení odchozích hovorů. Některé telefony mají filtrování, to tady ale bohužel není. Nechybí funkce dětské volání, ani rozsáhlá podpora pobočkových ústředen. Chtěl bych se zmínit odposlechu místnosti. Pokud je tato funkce povolena, můžeme ze sluchátka po dobu tří minut odposlouchávat místnost. Na displeji svítí text r-ctrl a na základně bliká červená kontrolka. Tato vlastnost se mi líbí.

Provoz s více sluchátky

Měl jsem zapůjčena dvě sluchátka, takže tuto vlastnost jsem prověřil. Jak už bylo řečeno v úvodu, systém může používat až šest sluchátek. To, které je součástí dodávky, je již k základně přihlášeno, další už musíme přihlásit sami. Externí hovor může být přepnut na jiné sluchátko. Signalizace příchozího hovoru může být vypnutá, takže dané sluchátko zvoní pouze tehdy, když nám hovor někdo přesměruje. To je dobrá vlastnost. Sekretářka přijímá hovor, pak podle potřeby přesměruje a nikdo není rušen vyzváněním. Další plus pro Avenu. Protože se jedná o standart DECT/GAP, lze k základně připojit i sluchátko jiného výrobce. Pokud jedno sluchátko hovoří, nebo provádí operace se záznamníkem, jsou další sluchátka blokována a ozývá se obsazovací tón, ale lze uskutečnit interní hovory. Když používáme více základnových stanic, je možno nastavit manuální nebo automatické přihlášení.

Baterie

Jsou dodávány v nenabitém stavu a mohou být typu Ni-MH či Ni-CD. Tuto vlastnost musíme nastavit, jinak může dojít k jejich přebíjení nebo nenabití. V balení byl typ Ni-MH (550 mAh). Výdrž v pohotovostním režimu je 160 hodin a při hovoru 16 hodin. Nabíjení trvá 12 hodin a je přehledně signalizováno na displeji. Při prvním nabíjení je sluchátko osaháno a symbol baterie ukazuje nejasný stav. V okamžiku, kdy jsou baterie nabity, je už vše jasné a signalizace je bezproblémová. V okamžiku vybití se ozývá výstražný tón a na displeji bliká prázdná baterie. Tady bych chtěl podotknout, že jsem k testu obdržel i nabíječku, ale výdrž je taková, že nabíjení obou sluchátek probíhalo hladce jen v základně. To se ale hodí jen pro domácnost. Ve větších kancelářských prostorách další nabíječku rozhodně využijeme. Nabíjecí kontakty na sluchátku i základně bychom měli občas očistit. Že jsou v pořádku, poznáme podle pípnutí, když vložíme sluchátko do základny.

Dosah

Co se týká dosahu ve volném terénu, je to tak, jak u DECTu bývá zvykem. Hranice 300 metrů je jistá. Já jsem se při měření dostal na vzdálenost 450 metrů, ale to bylo opravdu maximum. Dál už přístroj varovně pípal a ke spojení nedošlo. V místech, kde není signál, se na displeji rozbliká čtveřice písmen ABCD. Co ovšem musím pochválit, je dosah v zastavěné oblasti. V místech, kde většina digitálů byla mimo hru, Avena po chvilce spojení navázala a odchozí hovor jsem uskutečnil. Pochvala na otevřené scéně.

Manuál

Přehledný, názorný, obsahuje vše potřebné. Snad jen jedna připomínka. Na krabici je zmínka o funkci CLIP, ale manuál o tom mlčí. Jak už jsem řekl na začátku, v Česku fungovat nebude (vyjádření firmy Ascom Praha). Na začátku je zobrazena základna i sluchátko a popsány ovládací prvky. Na další straně jsou popsány druhotné funkce kláves (0-9, *,#). Následuje obsah a pak už popis vlastností a schopností přístroje. V závěru nechybí jak přehledová tabulka nastavení, tak i stav při dodávce. Samozřejmostí je i tabulka běžných závad a způsoby odstranění. Na konci manuálu najdeme homologační a záruční list a pro poznámky tu také je nějaký prostor. Přístroj má mnoho funkcí, takže manuál budeme využívat neustále.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Frekvenční rozsah 1880 HMz až 1900 MHz Počet kanálů 120 duplexních kanálů Výběr kanálu dynamický Modulace GFSK Kódování hovoru 32kBitů/S ADPCM Vysílací výkon 10 mW střední výkon na jeden kanál Dosah až 300 m ve volném terénu, až 50 m v budovách Síťový adaptér primární,220/230 V ~/50 Hz

sekundární,10 V DC / 500 mA Akumulátory 3 akumulátory 1,2 V/250 mAh NiCd konstrukčního typu AAA

nebo

3 akumulátory 1,2 V/550 mAh NiMH konstrukčního typu AAA Doba provozu (NiCd 250 mAh) pohotovostní režim cca 90 hodin

provozní režim cca 9 hodin Doba provozu (NiMH 550 mAh) pohotovostní režim cca 160 hodin

provozní režim cca 16 hodin Provozní podmínky +5 C až +40 C, 5 % až 85 % rel. vlhkost vzduchu Teplota skladování -25 C až +70 C Způsob volby impulzní a tónová (DTMF) Rozměry základna 154x166x45 mm

sluchátko,165x58x30 mm

dobíječ,90x90x30 mm Váha sluchátko 157 g

základna 220 g

dobíječ 60g

Závěr

Za celou dobu testování jsem nenašel nic, co bych tomuto přístroji mohl vytknout, až na pár věciček, uvedených výše. Jeho cena je 7899,50 (s DPH, duben 2000) a jsem toho názoru, že odpovídá kvalitám přístroje. Dokonce bych si dovolil tvrzení, že je to jeden z nejlepších přístrojů na našem trhu. Přikoupit můžeme ještě nabíječku (884 Kč s DPH) a sluchátko (4499 Kč s DPH). Propracovaná tarifikace, intercom mezi sluchátkem i základnou, monitorování místnosti a digitální záznamník, to jsou vlastnosti, které jistě oceníme. Ideálně by se vyjímal v kancelářích, kde můžu částečně nahradit i pobočkovou ústřednu. Švýcarská kvalita a přesnost se projevila i zde a já na závěr ještě podotknu, že tento přístroj nemá jen jedno plus.