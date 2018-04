Tlumočníci pro hluché jsou na Skypu a zdarma

Pod přezdívkou "appnonlinetlumoceni" naleznete prostřednictvím služby Skype nebo ooVoo operátory, kteří jsou ve všedních dnech od 9:00 do 17:00 připraveni pomáhat neslyšícím. Sedí za webkamerou a jsou ochotní přeložit vzkaz do znakové řeči nebo naopak do mluveného projevu. Přeložené video vám pošlou jako přílohu e-mailové zprávy nebo zanechají v internetové úschovně.

Službu nabízí Agentura profesního poradenství pro Neslyšící. Operátoři této neziskové organizace tlumočí zcela zdarma a zavolat je mohou i slyšící uživatelé. To v případě, že mají například neslyšícího podřízeného a potřebují s ním něco důležitého prodiskutovat. Snadno tak ušetří čas, námahu a předejdou případnému nedorozumění.

Jak kontaktovat online tlumočníka - potřebujete počítač s připojením na internet a webkamerou - potřebujete účet na Skype nebo ooVoo - jako nový kontakt si přidejte uživatele s nickem "appnonlinetlumoceni" - zahajte videohovor - na úvod informujte tlumočníka, čeho se bude hovor týkat

Situací, ve kterých online tlumočník na Skypu přijde vhod, se naskýtá hned několik. Kromě pracovních vztahů mohou služby využívat například pracovníci nejrůznějších úřadů. V případě, že přijde neslyšící, mohou snadno vyřešit jeho požadavek. To samé může udělat lékař s neslyšícím pacientem.

APPN je nezisková organizace pomáhající s integrací neslyšících do běžného života, zejména pak na trhu práce. Pokud se i vy setkáváte s neslyšícími, určitě doporučujeme novou službu vyzkoušet. Tlumočníci na Skypu jsou ochotní vám se vším pomoci. Vyberou vám vhodnou webkameru, poradí s její instalací, případně i technické vybavení sami zapůjčí.