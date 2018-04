Politici tlačí na ceny mobilních dat. To má řešit ČTÚ, říká ministr Mládek

V souvislosti s cenami datových služeb mobilních operátorů a kompetencemi Ministerstva průmyslu a obchodu dochází ve veřejném prostoru k určitým nedorozuměním. Vládě předložím v dohledné době novelu zákona o elektronických komunikacích, která bude robustněji řešit postavení zákazníků při změně smluv a přenositelnosti čísel. Novela bude obsahovat i opatření týkající se přechodu pozemního televizního vysílání na platformu DVB-T2.

Pokud jde o situaci kolem cen datových služeb mobilních operátorů, je to zcela jiná záležitost a novelu v tomto smyslu nechystám. Do toho dokonce ani nesmím zasahovat. Je to kompetence regulátorů, tedy Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Ty by se měly postarat o nápravu, pokud trh při počtu tří podnikajících subjektů nefunguje, jak má. Kolega ministr financí Andrej Babiš by si měl ověřit, co říká kompetenční zákon.