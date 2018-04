Buďte jiní, buďte retro. Nadělte starý dobrý tlačítkáč za tisícovku

Ať už jako „nouzovky“, nebo pro ty, kteří dávají tradiční konstrukci přednost, tlačítkové telefony mají stále svoje výhody. V první řadě jsou to v drtivé většině ty nejlevnější telefony na trhu a jejich ceny se často pohybují i pod hranicí tisíce korun. Nad jeden tisíc korun se už pak najdou i modely, které nabídnou na svou cenovku celkem zajímavé parametry.

Do našeho vánočního výběru jsme zařadili jak klasiku, tak odolný model a nebo také ten vůbec nejlevnější telefon na našem trhu. Pokud však vybíráte i mezi jinými modely, doporučujeme zkontrolovat, zda telefon za cenu pod dva tisíce korun nabízí slot na paměťové karty (zejména kvůli místu na hudbu, obrázky či videa) a pokud počítáte s drobným prohlížením internetu alespoň technologii edge, ideální je však 3G. I pro „nouzové fotografie“ doporučujeme alespoň 2Mpx fotoaparát.

Nokia 225 Dual SIM

Klasické nokii stále ještě neodzvonilo. Jeden z nejzajímavějších zástupců, model s číslem 225 nabídne za zhruba 1 300 korun poměrně hodně. Jednak má na poměry telefonů klasické konstrukce celkem velký displej – 2,8 palců s rozlišením 320 x 240 pixelů. V základu velice malou paměť lze naštěstí rozšířit o paměťové karty. Potěší také podpora dvou SIM karet, rádio či konektor pro sluchátka.

Tomuto modelu bohužel schází podpora technologie 3G, takže na prohlížení internetu příliš ideální nebude. Přesto v něm najdete klienty pro Facebook nebo Twitter. Na fotoaparát se naštěstí také nezapomnělo, byť se dočkáte maximálně dvoumegapixelových snímků. Výdrž baterie má taktéž velice slušnou, v průměru více než týden.

Gigabyte GSmart F280

Největším konkurentem modelu Nokia 225 je mobil od Gigabyte s označením GSmart F280. V celé řadě parametrů se s ním totiž shoduje, ale prodává se o bezmála pět set korun levněji. Za zhruba 800 korun tak dostanete taktéž 2,8palcový displej s rozlišením 320 x 240 pixelů, podporu dvou SIM a dokonce ještě větší baterii.



V čem je háček? Prakticky v ničem. Gigabyte nabídne pouze o něco horší fotoaparát, byť ruku na srdce, rozdíl mezi 2megapixelovým a 1,3megapixelovým snímačem nebude příliš zásadní. Stejně jako v případě výše zmíněné Nokie 225 i zde bude investice do paměťové karty pravděpodobně nutností, pokud budete chtít v telefonu mít mp3 písničky, videa nebo obrázky.

Samsung S5611

Kdo by to byl jiný než právě Samsung, co by za vyšší cenu nabídl něco extra. Za cenu přibližně 1 700 korun už dostanete podporu 3G sítí a také 5megapixelový fotoaparát, který už bude na nějakou momentku použitelný. Vnitřních 256 MB je taktéž malým krůčkem dopředu.



Jinak se výbava shoduje s levnějšími modely. 2,4palcový displej s rozlišením 320 x 240 pixelů, podpora paměťových karet či sluchátkový konektor je v této nejnižší kategorii víceméně standardem. Trochu nás nicméně překvapila nižší kapacita baterie oproti dvěma výše zmíněným konkurentům, která je však stále zcela dostačující.

Aligator R11 eXtremo

Pokud chcete, aby váš mobil něco vydržel, bude pro vás dobrou volbou firma Aligator. Ta prodává hned několik „obrněných modelů“, z nichž jeden z těch skutečně levných je model R11 eXtremo. Nabízí certifikaci IP67, tedy plnou odolnost proti prachu a vodotěsnost do 1 metru pod hladinou. S pády na zem by se taktéž měl bez obtíží vyrovnat.

Mezi ostatní specifikace patří 2,2palcový displej s rozlišením 220 x 176 pixelů, 1,3Mpx fotoaparát, podpora paměťových karet a dvojice karet SIM. Kapacita baterie je taktéž na dobré úrovni. Technologie 3G bohužel chybí. To vše za cenu okolo 1 600 korun.

Samsung E1200

A nakonec ten skutečný, nefalšovaný základ. Zcela nejlevnější telefon na trhu nabízí Samsung v podobě svého modelu E1200. Ten se dá totiž pořídit za méně než 400 korun. Za tyto peníze samozřejmě nečekejte nic než naprosté minimum.

Jeho displej má rozlišení 128 x 128 pixelů a úhlopříčku 1,5 palce. Podpora datových technologií zde šla ještě o krok níže, k dispozici je pouze prastará GSM. Vzhledem k tomu, že je telefon určený pouze k hovorům a SMS, je tato technologie více než dostatečná. Rovněž se rozlučte s fotoaparátem, sluchátkovým konektorem nebo podporou paměťových karet.