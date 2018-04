Test originálu i kopie. Chytré tlačítko Pressy a Xiaomi MiKey

O tlačítku Pressy i vlně kopií, které se objevily, jsme vás již informovali. Tlačítko, které se vkládá do 3,5mm Jack konektoru a dovede spouštět libovolné aplikace a funkce, se ukázalo být téměř geniálním nápadem. Krátce jsme vám také představili tlačítko MiKey, které je jednou z prvních kopií Pressy a které se u nás dá již koupit. A to za zlomek ceny originálu.

Ten totiž autoři Pressy začínají teprve teď rozesílat svým podporovatelům z kampaně na KickStarteru – tehdy se tlačítko dalo pořídit za 20 dolarů plus 5 dolarů poštovného, celkem tedy přes 500 korun. Právě odtud pochází i naše Pressy, které momentálně testujeme. Dnes se dá tlačítko předobjednat na stránkách projektu za 27 dolarů a pět dolarů poštovného, tedy téměř 700 korun. To Xiaomi MiKey si koupíte v českých e-shopech zhruba za stokorunu.

Originál i kopie k nerozeznání

Rozdíl je to zásadní, ale v podstatě také morální. Autoři Pressy vybrali na svůj startup hodně peněz a od začátku věděli, že se budou muset s kopiemi potýkat. Že jejich nápad zkopíruje jedna z nejprogresivnějších mobilních firem současnosti, čínské Xiaomi, však čekal málokdo. Autoři nápadu chytrého tlačítka se samozřejmě budou proti kopiím bránit, úspěch však zaručen nejspíš nemají.

Zvolit tedy Pressy znamená podporovat originál, koupě levnějšího Xiaomi MiKey znamená podporu ekonomiky kopírování. V tomto morálním dilematu může hrát roli praktická funkce tlačítek a jejich provedení. Jenže co se provedení týče, rozdíly tu prakticky neexistují. Pressy i Xiaomi MiKey jsou na první pohled k nerozeznání, na druhý pohled jsme zjistili jen odlišnost v barvě hlavy tlačítka, což je pouze kosmetický detail. Zpracování, konstrukce i ty nejmenší detaily odpovídají.

Obě tlačítka zcela shodně pasují i do 3,5mm Jack konektoru – zkoušeli jsme je s řadou přístrojů, vždy se chovají shodně. Někdy jdou do konektoru trochu ztuha, jindy poměrně hladce, nikdy nehrozí, že by tlačítka vypadla. U některých telefonů se hlava tlačítka dotýká horního okraje telefonu, jindy je tu mezi plochou a hlavou miniaturní mezera. Hodně záleží na konkrétním tvaru a provedení daného telefonu. Tlačítka sedí i v přístrojích s hodně zaoblenými tvary, ovšem tady pak působí trochu jako pěst na oko a mohou i vadit – jsou tu výstupkem, se kterým třeba vaše prsty nepočítají.

Z mechanického hlediska tedy fungují obě tlačítka zcela shodně. Pressy i MiKey testujeme jen krátce, takže nemůžeme hodnotit třeba dlouhodobou trvanlivost tlačítek, ale i jejich stisk je v obou případech stejně precizní.

V aplikacích rozdíly nebetyčné

Zatímco v hardwarové oblasti není mezi originálem a kopií prakticky jediný rozdíl, v softwarové oblasti tu jsou rozdíly doslova propastné. A srdce těch se smyslem pro spravedlnost zaplesá, ovládací aplikaci má totiž o několik řádů lepší právě Pressy. Autoři tu dokonce myslí na ochranu aplikace – pro uživatele, kteří k objednání tlačítka použili stejnou e-mailovou adresu jako používají v Google Play, proběhne aktivace aplikace automaticky, pokud používáte jinou adresu, stačí zadat do aplikace aktivační kód, který vám s tlačítkem dorazil. Se stejným účtem lze tlačítko používat na libovolném počtu zařízení.

Aplikace Pressy

To aplikace Xiaomi MiKey zatím v Google Play dostupná není a je nutné ji shánět ke stažení na webu. V blízké budoucnosti by se však měla aplikace stát alespoň standardní součástí ROM MiUi, pro kterou je MiKey určeno především. Tady je vhodné připomenout, že MiKey i Pressy (zatím) fungují pouze na operačním systému Android.

Aplikace Pressy

V obou případech však fungují relativně univerzálně. Na určitou kombinaci stisknutí lze přiřadit spuštění jakékoli aplikace nebo řady funkcí telefonu. U MiKey jsou tu přednastavené i některé systémové aplikace či funkce, které jsou běžnou součástí rom MiUi – jejich spouštění jinde fungovat nebude, avšak místo nich lze nastavit cokoli jiného. U MiKey funguje na spouštění aplikací jen počet stisků. Lze je nastavit od jednoho do desíti, na každý počet stisků lze nastavit i více činností, pak uživatel musí patřičnou akci vybrat z nabídky ikon.

Aplikace MiKey

V aplikaci si lze také detailněji ladit rychlost reakcí na stisk, to, jestli má být aktivní i při vypnuté obrazovce, a několik dalších detailů. Jenže při praktickém užívání je vidět, že je aplikace dost nedoladěná, mnohdy zareaguje na stisk tlačítka se značným zpožděním, to už se snaží uživatel mačkat tlačítko zběsile znovu. Někdy je rozeznání stisků nepřesné.

Aplikace MiKey

To Pressy a jeho aplikace jsou na tom mnohem lépe. Na všech telefonech funguje v podstatě stejně, není tedy nutné rozlišovat telefony s určitou grafickou nadstavbou. Kromě počtu stisků se dají funkce nastavit i na kombinace dlouhých a krátkých stisků. Krátký stisk tlačítka třeba může spustit fotoaparát, dlouhý nahrávání zvuku. Dlouhý a krátký stisk zase spustí něco jiného než dva krátké. Kombinací je celkem devět, každá má tentokrát přiřazenu vždy právě jednu funkci. Aplikace však na stisk reaguje rychle a pohotově. Na druhou stranu v některých případech jsme zaznamenali drobné potíže i tady – stisk sice rozsvítil svítilnu, ale stejná kombinace ji v některých případech už nedovedla zhasnout.

Jisté je, že ani v jednom případě není aplikace chytrého tlačítka pro rychlé spouštění funkcí dokonalá. Ta u Pressy je však ve vývoji mnohem dále a je uživatelsky přívětivější.

Tlačítko ani nepotřebujete

Trochu paradoxní je, že pro používání chytrých funkcí vlastně ani tlačítka nepotřebujete. Stejně totiž může posloužit tlačítko na sluchátkách, která do konektoru připojíte – tedy pokud sluchátka takové tlačítko mají. U Pressy se vás aplikace zeptá, jestli připojujete tlačítko, sluchátka nebo zda chcete kombinaci obojího. V posledním případě pak funkci Pressy dovede převzít právě tlačítko pro pozastavení přehrávání. Nebude tak možné pomocí něj ovládat přehrávání, pro to bude nutné použít prvky v samotné aplikaci pro přehrávání. Zní to možná trochu zmateně, chce to však zvyk a cvik.

Se sluchátky by tedy vlastně teoreticky šlo i aplikaci Pressy vyzkoušet, jenže ta bez aktivačního kódu nefunguje, bude tedy třeba čekat, jestli autoři nevydají dočasné kódy pro otestování funkčnosti. To u MiKey na nic čekat nemusíte. Autoři aplikace dávají při zasunutí konektoru do slotu na výběr ze dvou možností – sluchátka, nebo MiKey. Pokud však budete tvrdit, že připojená sluchátka jsou tlačítko, lze právě funkčnost vyzkoušet a vyladit. Po vyzkoušení si pak můžete tlačítko pořídit.

Užiteční pomocníci

Chytrá tlačítka pro spouštění uživatelem definovaných funkcí a vybraných aplikací jsou velmi příjemnými nástroji pro rozšíření snadného zacházení s vaším smartphonem. Nejsou vlastně ani drahá (obzvlášť MiKey). Při praktickém používání jsme si na ně docela dobře zvykli, upozorníme však na několik úskalí. Na typický jeden stisk je dobré si paradoxně dát nějakou méně důležitou funkci, nebo alespoň takovou funkci, jejíž spuštění neovlivní výdrž baterie. Tlačítka se docela často omylem zmáčknou v kapse. Totéž může platit pro delší stisk u Pressy. Další kombinace už nejsou problém a fungují velmi dobře.

K oběma tlačítkům dodávají výrobci i malé držáky, u MiKey dostanete jen držáček, který je možné přichytit na kabel sluchátek. To jde u Pressy také, navíc je tu ovšem kroužek, pomocí kterého jde celá sestava připevnit třeba na klíče. U obou řešení je trochu otázkou trvanlivost, na sluchátkách však bude Pressy díky odlišné konstrukci držet spolehlivě. Lépe se nám s tlačítky fungovalo u telefonů, které mají konektor pro sluchátka na vrchní straně.

Pro zkratky ke spouštění různých funkcí také existují softwarová řešení. Ta sice Pressy nenahradí zcela, avšak mohou často stačit. Různé miniaplikace mají vestavěné i mnohé smartphony, jinde zase mohou fungovat pro spouštění funkcí gesta nebo delší podržení hardwarových tlačítek smartphonů. Chytrá tlačítka jsou však univerzálnější, byť potřebují ještě trochu doladit, především po stránce softwaru.