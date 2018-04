Tizen je smolný systém. První smartphone má další a další zpoždění

Jihokorejský gigant chtěl zahájit prodej smartphonu Z během konference vývojářů platformy Tizen v Moskvě, která proběhla 10. července. Plán se ale zřejmě nepodařilo dodržet, jelikož červenec nakousl už svůj poslední týden a zpráva, že by očekávaný přístroj byl v Rusku již v prodeji, zatím nepřichází.

Podle informací serveru Wall Street Journal měli velká očekávání také developeři, jež se konference účastnili. Předpokládali totiž, že jim budou představena zařízení, která jsou připravena k prodeji, a také přesný harmonogram startu prodeje. Museli se ale spokojit pouze s přísliby.

Datum uvedení přitom bylo posunuto doslova za pět minut dvanáct, totiž pouhý jeden den před konáním konference, což nepůsobí právě nejlépe.

Samsung Z se podle tiskového oddělení společnosti v Rusku objeví o něco později, přesněji řečeno v okamžiku, kdy spolu s telefonem výrobce bude moci potenciálním uživatelům nabídnout také co možná nejúplnější portfolio aplikací.

Samsung Z bude prvním telefon s OS Tizen

Platforma Tizen si sice ve smartphonu Z neodbude svoji premiéru, Samsung již dříve uvedl hodinky s tímto systémem, v segmentu chytrých telefonů ale první bude.

Telefon s pro Samsung netradičním půdorysem s ostrými hranami bude mít 4,8palcový Super AMOLED displej s HD rozlišením, čtyřjádrový 2,3GHz procesor, 2 GB RAM a 16 GB velkou kartou rozšířitelnou uživatelskou paměť. Svými parametry tedy zdaleka nemíří na samotný vrchol portfolia.

Telefon byl představen v prvním červnovém týdnu (více v samostatném článku) a tehdy Samsung deklaroval uvedení během třetího kvartálu roku. Má tedy ještě čas do konce září.

Příchod platformy provázejí odklady

Připomeňme však, že to není první odložení příchodu platformy Tizen do světa chytrých telefonů. První jím vybavený telefon měl být totiž uvedený již v březnu v síti největšího japonského operátora NTT DoCoMo. V půli ledna ale přišel obrat a uvedení telefonu bylo bez náhrady zrušeno. Tiskové oddělení poskytovatele tehdy jako hlavním důvod uvedlo, že je japonský trh není dostatečně velký na to, aby "uživil" tři mobilní platformy.

NTT DoCoMo přitom je jedním z hlavních podporovatelů nového systému a technický ředitel společnosti Ryoichi Sugimura byl spolu se zástupci značek Orange, Intel a Samsung jmenován do nejužšího vedení, kde setrvává dodnes.

V polovině dubna pak agentuře Reuters viceprezident Samsungu Yoon Han-Kil sdělil, že první smartphone s OS Tizen bude uveden do konce druhého čtvrtletí. Tehdy se mluvilo o příchodu telefonu nejvyšších parametrů, kterého by zakrátko doplnil přístroj střední třídy. Ani tento termín se výrobci nepodařilo dodržet (více v samostatném článku).